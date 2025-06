Takács Péter: a Tisza Párt egészségügy elleni propagandája nem fog eredményre vezetni

Az a fajta populista demagóg propaganda, amelyet a Tisza Párt politikusai a magyar egészségügy ellen folytatnak, nem fog eredményre vezetni – közölte a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára csütörtökön a Facebook-oldalán.

Takács Péter Kollár Kingának, a párt európai parlamenti képviselőjének „újabb, a magyar egészségügyet támadó posztjára” reagálva, a politikust megszólítva feltette a kérdést, hogy lemondott-e már, miután örömét fejezte ki amiatt, hogy a Tisza Párt képviselői 50 magyar kórház felújításának megakadályozásához sikeresen asszisztáltak.

Másodsorban megjegyezte, hogy az ellenzéki párt egészségügy elleni propagandája nem fog eredményre vezetni, ez világosan megmutatkozott Kulja András képviselővel folytatott vitája során, ahol szerinte fényesen bebizonyosodott: a Tisza Pártnak nincs semmilyen egészségügyi programja (valószínűleg másmilyen sem…), a képviselő pedig orvos létére alapvető dolgokkal sincs tisztában a magyar egészségügyi ellátórendszert illetően.

Az államtitkár hozzátette, a párt propagandájának középpontjában az áll, hogy a betegek – legalábbis szerintük – nem férnek hozzá az ellátáshoz. Úgy véli, Kollár Kinga ezt a képzetet igyekszik erősíteni a poszthoz mellékelt képpel is, amivel azt sugallja, hogy az emberek hosszú, kígyózó sorokban állnak a kecskeméti kórház előtt, MR-vizsgálatra várva.

„Csakhogy! Ez a kép még csak nem is Kecskeméten, hanem az Uzsoki utcai Kórház főbejáratánál készült. Ráadásul nem is napjainkban, hanem a Reuters honlapja szerint 2021 novemberében, amikor is az oltási pontok előtt így várakoztak az oltásra érkezők az akkor hatályos előírásoknak megfelelően” – közölte Takács Péter.

Kiemelte, ezt onnan tudja, hogy Kollár Kingával ellentétben – aki brüsszeli zsoldból Madeirán tengeti „szerény” napjait – ő a magyar közkórházakban vesz igénybe ellátást. Másrészt ismeri az intézményeket; 2021-ben éppen ő irányította az oltási program végrehajtását, és számos kórházban, rendelőben személyesen győződött meg arról, hogy minden rendben megy-e.

„A kérdéseire természetesen válaszolni fogok, de nem sok kétségem van afelől – tekintve a kép tudatosan félrevezető, hergelő megválasztását -, hogy az egész sztori célja nem más, mint a magyar kórházak elleni hecckampány fenntartása (mondja, nem ártott még eleget?!) és egy kétségbeesett terelési kísérlet Kulja úr ön- és pártmegsemmisítő hétfői ATV-s akciójával kapcsolatban” – fogalmazott az államtitkár.

Kiemelt kép: Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára az Észak-budai Szent János Centrumkórház teljes körû felújításáról tartott sajtótájékoztatón a kórház már elkészült Kútvölgyi Tömbje elõtt 2025. április 28-án. MTI/Purger Tamás.