Gulyás Gergely a Kormányinfón: Jóval több, mint kétmillió ember szavazott eddig a Voks 2025-ön

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő szerda délután, a Kormányinfón ismertették a legfrissebb kormányzati döntéseket. A legfontosabb fejleményeket alábbi cikkünkben foglaltuk össze.

Cikkünk frissült!

Mint előzőleg írtuk, a magyar kormány szerdán összeült, és Orbán Viktor „Energiaharc” kulcsszóval posztolt is a közösségi oldalán az ülésről. Azt pedig már kedden bejelentették, hogy a kormány friss döntéseit szerdán 15.30-tól kezdve fogják ismertetni a Kormányinfón.

A Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő által tartott sajtótájékoztatón először a tárcavezető szólalt fel. Gulyás Gergely azzal kezdte, hogy holnapután ér véget a Voks 2025, péntek éjfélig lehet postára adni a szavazólapokat, vagy online kitölteni a kérdőívet.

„Jóval több, mint kétmillió ember szavazott eddig”

– fogalmazott, megjegyezve, hogy „példátlan” érdeklődést látnak, és az eddigi legnagyobb részvétellel számolnak az ilyen jellegű magyar konzultációk történetében. Megjegyezte továbbá, hogy kétszer annyian töltötték ki a kérdőívet, mint a Tisza Párt szavazását.

Gulyás Gergely azzal folytatta: látják, hogy sok helyről próbálják támadni a konzultációt, „de hiába nevezi Tarr Zoltán feleslegesnek”, és támadja a Demokratikus Koalíció a véleménynyilvánító szavazást, erről így kell dönteni. Hangsúlyozta, hogy a választóknak, és nem egyes „párteliteknek” kell döntést hozniuk ebben a kérdésben.

A miniszter szerint a kormány szerdai ülésén Bóka János tájékoztatta őket arról, hogy miről szól Brüsszel energiaterve. Mint mondta, a tervben olyan lépéseket támadnak, amelyek „mind a magyarok érdekében születtek meg”. Szóba hozta Izrael és Irán háborúját is, amely felforgatta a piacot,

és ehhez képest a brüsszeli javaslat „Európa számára komoly kockázat”, Közép-Európa számára viszont egyenesen ellátásbiztonsági kérdést jelentene.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy Magyarország és Szlovákia vétózott a napokban, az uniós energiaminiszterek hétfői ülésén. De ez a küzdelem még továbbra is zajlik – tette hozzá a tárcavezető.

Gulyás Gergely ezt követően beszélt arról, hogy Brüsszel kötelezettségszegési eljárást is indított Magyarország ellen. Mint mondta, ebből az látszik, hogy Brüsszel számára Ukrajna támogatása a fontos, de a magyar kormánynak a magyar emberek a fontosak, ezért ellenállnak a nyomásnak.

A kormány emellett döntött arról is, hogy fenntartják a kamatstopot, amely június 30-án járt volna le. Mint mondta, nagyságrendileg 120 milliárd forintnyi szerződést érint a kamatstop, és úgy látják, hogy a kivezetése esetén vállalhatatlan terhek sújtanák azt a 266 ezer családot, amelyek ebben érintettek.

Ezt követően Vitályos Eszter ismertetett egy sor fejlesztést országszerte, amelyek egyebek mellett bölcsődéknél, óvodáknál, turisztikai helyeknél valósultak meg.

Igazi-e, hogy elhalasztanák a 2026-os választást? – Feljelentést tesznek az álhír terjesztője ellen

Az újságírói kérdések közt a köztévé arról kérdezte a minisztert: mit gondol arról, hogy Magyar Péter az EP-ben letagadta a felesége lehallgatását; és hogy mi a véleménye arról a közösségi médiában terjedő videóról, amely szerint a kormány elhalaszthatja a 2026-os választást.

Gulyás Gergely a válaszadást a második kérdéssel kezdte, amelyről azt mondta:

A miniszterelnöki kabinetiroda feljelentést tesz a videó miatt.

Az alkotmány szabályozza a választás időpontját. 2026 április-májusban lesznek a választások, a köztársasági elnök kiírásának megfelelően – szögezte le a miniszter. A Magyar Pétert érintő kérdésre pedig lényegében azt mondta: nem tudja, hogy lehallgatásnak minősül-e, de az tény, hogy Magyar Péter hangfelvételt készített a feleségéről.

Karácsony Gergelyék trükköznek Pride-ügyben, Aranyossi Péter „a Tisza Párt kedvenc humoristája”

Szóba került a 2026-os költségvetés is, amelyet kedden fogadott el az Országgyűlés. Gulyás Gergely erről azt mondta: most nagy lépéseket tudnak tenni a családok érdekében. Ezek közt említett a háromgyermekes anyák szja-mentességét októbertől kezdve, valamint a 2026-tól kezdődő kétgyermekes anyai adómentességet, amelyet 2030-ig bezárólag terjesztenek ki mindenkire.

Gulyás Gergely a budapesti önkormányzat által Pride-ügyben szervezett Budapesti Büszkeség menetéről azt mondta: a fővárosi önkormányzati próbál trükközni, de nincs olyan komolyan vehető jogász, aki azt állítaná, hogy megállja a helyét Karácsony Gergelyék állítása arról, hogy ez a rendezvény nem esne a gyülekezési törvény hatálya alá. Mindeközben a kormány és főváros közti, a budapesti költségvetést érintő tárgyalásokról azt mondta: legközelebb holnap találkoznak Karácsony Gergellyel a költségvetési helyzetet illetően.

A minisztert kérdezték Aranyosi Péter, a Karinthy-gyűrűtől megfosztott humorista botrányáról is, amelyről azt mondta: „Jó esetben egy humorista nem vesz részt a közéletben”, még akkor sem, ha Aranyossi Péter „a Tisza Párt kedvenc humoristája” lehet szerinte. De a rasszizmus, antiszemitizmus semmiképp sem fér bele a szerepvállalásba – mondta.

Arra a kérdésre, hogy a közel-keleti helyzet, az olaj árának nemzetközi emelkedése szóba kerülhet-e ismét a benzinárstop, Gulyás Gergely azt mondta: meg kell várni, hogy mekkora lesz az áremelkedés. A kormány igyekszik elkerülni a piaci viszonyokba való beavatkozást, és csak akkor fog így tenni, ha ez elkerülhetetlen – tette hozzá, miközben arról is beszélt: reményei szerint a konfliktus miatti áremelkedés csak ideiglenes, átmeneti lesz.

A felvetésre, hogy presztízsveszteség lenne-e az, ha megtartanák a Budapesti Büszkeség menetét, Gulyás Gergely azt mondta: szerinte ez nem presztízskérdést, és ha megnézik az emberek azt a videót, amelyen látható, hogy miként zajlott le az előző hétvégén a bécsi Pride-esemény, akkor mindenki arra a következtetésre juthat, hogy ezt nem kell látniuk a gyermekeknek.

Gulyás Gergelyt később arról is kérdezték, hogy a Discord online platformon a Tisza párt szimpatizánsai azt is felvetették, hogy az ukrán hekkerek megtámadhatnák a Voks 2025-öt is. A miniszter azt mondta: „nem tartja szerencsésnek” ezt a felvetést. Szóba került továbbá az is, hogy friss hírek szerint a Tisza párt listázta a saját szimpatizánsait – erről azt mondta, hogy ki kell vizsgálni, mi történt pontosan adatvédelmi szempontból.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. május 8-án. MTI/Máthé Zoltán.