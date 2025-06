„Energiaharc” – Orbán Viktor a kormányülésről posztolt

Kormányülésre gyűltek össze a magyar kormány miniszterei szerdán, amelynek egyik napirendi pontjáról Orbán Viktor miniszterelnök számolt be a Facebookon.

Szerdán ismét kormányülést tartottak a Karmelitában, amelyen a kabinet valamennyi minisztere részt vesz. Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán tudatta, hogy Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter beszámolójával kezdődött az ülés, amellyel kapcsolatban a kormányfő azt írta: „Energiaharc.” A kormányülést követően szerda délután fél 4-től Kormányinfót is tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Vitályos Eszter kormányszóvivő. A sajtótájékoztatót az M1 élőben közvetíti, a legfontosabb bejelentésekről a hirado.hu is beszámol majd.

Orbán Viktor kedden a közösségi oldalán arról írt, hogy egy Brüsszelben elindult fontos csata után immáron Magyarország energiaellátása a tét. A kormányfő közölte, a Közel-Keleten kitört háború miatt felfelé kúszik a világpiacon a kőolaj és a földgáz ára, emellett az Európai Unió szerinte továbbra is ki akarja tiltani a tagállamok területéről az orosz energiahordozókat.

Felidézte, Európa a versenytársainál már most is jóval drágábban jut energiához, itt okként az eddigi uniós szankciós politikát említette. Orbán Viktor úgy látja, ha Brüsszel véglegesen kivezeti az orosz forrásokat, az azt jelenti, hogy elzárják a Magyarország kőolaj- és földgázellátását biztosító legfontosabb vezetékeket. Korábban arról is beszámoltunk, hogy Magyarország hétfőn Szlovákiával együtt megvétózta azt a tanácsi határozatot, amelyet Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közösen dolgozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Kiemelt kép: Kormányülés (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)