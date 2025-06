Koncz Zsófia: a gyermekeket nevelő családok költségvetése lesz a 2026-os büdzsé

A gyermekeket nevelő családok költségvetése lesz a 2026-os büdzsé, amelyről kedden szavaz az Országgyűlés – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára az M1 Ma reggel című műsorában kedden, az MTI szerint.

Koncz Zsófia hangsúlyozta: akkora összeget, mint amekkora a jövő évi költségvetés tervezetében szerepel, még soha nem kaptak a magyar családok, összességében 4802 milliárd forintról van szó, ami ötszöröse annak ami 2010-ben családtámogatásokra rendelkezésre állt.

jövőre a GDP 5 százalékát fordítja a kormány családtámogatásokra, ami szavai szerint ezer milliárd forinttal több, mint az idén, pedig szavai szerint már ebben az évben is megemelték mintegy 60 milliárd forinttal a tervezetthez képest az erre a célra fordított összeget.

Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy július elsejétől bevezetik a csed és a gyed szja-mentességét, illetve a családi adókedvezmény „duplázásának” első lépése, az ötven százalékos emelése is megtörténik, a három gyermekes anyák személyi jövedelemadó mentességének a bevezetése pedig október elsejétől indul. Koncz Zsófia a családpolitika egyik fontos elemének nevezte a bölcsődei hálózat fejlesztését, amelynek költségvetési támogatását megtízszerezték, szavai szerint 2010-ben 11 milliárd forintot költöttek a bölcsődei hálózatra, jelenleg pedig már 110 milliárd forintot fordítanak rá. Kijelentette: a kormány családpolitikai intézkedései összetettek és egymásra épülnek, a támogatások együttesen nagyon komoly összeget tesznek ki.

„Mi abban hiszünk, hogy amiért a magyar emberek megdolgoznak, azt a magyar emberekre kell fordítani, és ezért nagyon fontos, hogy még egyébként három napig elmondhatják a véleményüket a Voks 2025 keretében, […] Ukrajnának a gyorsított eljárásban történő csatlakozása ugyanis többszörösét jelentené annak a költségvetésnek, amit a családokra fordítunk, (…) a nap végén ugyanis a magyar családok fizetnék meg az árát, és hosszú távú következményei lennének a gyermekeink és unokáink jövőjével kapcsolatban”

– tette még hozzá az államtitkár.

Koncz Zsófia kiemelte: 2010 óta a kormányzati intézkedéseknek az a célja, hogy Magyarországon a gyermekvállalásnak ne legyen anyagi akadálya, a fiatal családok ha gyermekeket vállalnak legyenek anyagi biztonságban, és segítséget kapjanak az otthonteremtésben is. Az államtitkár megemlítette: az Európai Bizottság napokban megérkezett országspecifikus jelentésében a rezsicsökkentés mellett az otthonteremtési támogatások rendszerét is támadja, „túlságosan nagyvonalúnak” tartja, a kormány azonban továbbra is a családok mellett áll, az a célja, hogy minden élethelyzetben segítse a magyar családokat.

Kedden dönthet az Országgyűlés a jövő évi költségvetéséről

A kormány szerint a kedden napirendre kerüli tervezet egy háborúellenes költségvetés, amely a gyermekes családokat helyezi előtérbe.

A képviselők több kapcsolódó törvénymódosításról is szavaznak, köztük a kampányköltségek átláthatóságáról és a használatidíj- valamint az útdíjrendszerben ellátott közfeladatok biztosításáról.

Ezen kívül megválaszthatják a jegybanki Monetáris Tanács új tagját is kedden.

