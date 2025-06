Orbán Viktor: Legalább kétszer annyian vesznek részt a Voks 2025-ön, mint a Tisza Párt szavazásán

A Voks 2025-ön kétszer annyian vesznek részt, mint a Tisza Párt Ukrajnáról is szóló áprilisi szavazásán – jelentette be Orbán Viktor.

Mint korábban írtuk, a kormányfő kedd este a Parlamenti Szalon rendezvényén mondott beszédet. Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatójának közlése szerint Orbán Viktor elmondta, hogy mindaz, amit a közvélemény-kutatások mutatnak az ellenzék vezetéséről, hazugság, és a kormánypárt sokkal erősebb pozícióban van.

E ponton hivatkozott arra is, hogy a Voks 2025-ön legalább kétszer annyian vesznek részt, mint a Tisza Párt Ukrajnáról szóló áprilisi szavazásán, ami szerinte az egyetlen hiteles mérőszám a valós erőviszonyokról.

„Nekik Ukrajna a fontos, nekünk Magyarország. Ők háborút akarnak, mi békét. Ők föderalisták, mi szuverenisták vagyunk” – sorolta az alapvető különbségeket Orbán Viktor Menczer Tamás beszámolója szerint. A kormányfő beszéde bővebben itt olvasható.

Ezt lehet tudni a szavazásról – csaknem kétmillióan tölthették már ki a Voks 2025-öt

A legutóbbi adat a kitöltések számáról szintén Orbán Viktortól származott. A miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában május 30-án (vagyis majdnem két hete) mondta azt, hogy addig 1,6 millióan küldték vissza a Voks 2025 szavazólapjait.

Magyar Péter korábban azt mondta, hogy a Tisza Párt szavazását több mint 1,1 millióan töltötték ki. Ebből, valamint Orbán Viktor kedd esti mondataiból arra lehet következtetni, hogy a Voks 2025-ön kétmillió környékén járhat a résztvevők száma, vagy legalábbis azzal számolnak, hogy a szavazás végére (június 20-ig) nagyságrendileg meglesz a 2,2 millió résztvevő.

A szervezők felhívták a figyelmet arra, hogy a szavazást akár online felületen is ki lehet tölteni, amelyet akadálymentesítettek is. A közelmúltban pedig több ismert közéleti szereplő is erre buzdított, köztük az NB I idei szezonjának gólkirálya, Böde Dániel válogatott labdarúgó is.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Harcosok klubja – A kezdet elnevezésű rendezvényen a budapesti BOK Csarnokban 2025. május 18-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher)