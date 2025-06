Jeszenszky Géza ismét rosszul lett, mentővel kellett visszavinni a kórházba, miután kiengedték

Bár hétfőn kiengedték a kórházból, és egy online előadást is megtartott, késő estére rosszul lett Jeszenszky Géza volt külügyminiszter, akit június elején támadtak meg az utcán. Az egykori tárcavezetőt mentőnek kellett visszavinnie a kórházba, és úgy fest, hogy legjobb esetben is heteken át bent kell maradnia. De egyelőre az orvosok sem tudnak biztosat mondani arról, hogy felépül-e.

Jeszenszky Gézára és feleségére a házuk előtt támadt rá egy férfi kőműveskalapáccsal június 1-jén. Bár azt állította, hogy véletlenszerűen választotta ki áldozatát, az ügyészség szerint előre kitervelt cselekményről lehet szó, amelynek kifejezetten Jeszenszky volt a célpontja.

A 83 éves volt külügyminisztert a támadás követően meg kellett műteni, a múlt heti lábadozás után azonban a hétvégén már hazatérhetett, és folytatta is a munkát. Hétfő délután pedig már egy nyilvános előadást tartott a Wesley Előadások sorozatban, ahol azt mondta: „Ezt a merényletet egy figyelmeztetésnek lehet tekinteni, hogy a verbális erőszak, amit lépten-nyomon hallunk, hova vezethet. Nem lennék meglepve, ha a merénylő azt mondaná, hogy hazafias felbuzdulásból akart engem meggyilkolni, amiért én »lemondtam Kárpátaljáról«” Ugyanakkor arról is beszélt a 444 szerint, hogy„hála Istennek a műtét sikeres volt, nincs komplikáció, gyógyul a seb”, és közölte: úgy készül, hogy héten már Szlovákiában, a Csallóközben fog előadást tartani, sőt még sportolni, evezni is szeretne.

A hétfő délutáni előadás után Jeszenszky Géza rosszul lett, és mentővel kellett visszavinni a kórházba.

Minderről felesége, Jeszenszky (Héjj) Edit értesítette a Magyar Hangot. Közlése szerint férje az idegsebészeti osztályon fekszik, csináltak CT- és MRI-vizsgálatot is, és kiderült, hogy a nemrég végzett műtét helyén léptek fel komplikációk.

Bizonytalanok az orvosok

A kórházban arról tájékoztatták őket, hogy egy fertőzés áll a rosszullét hátterében. Az orvosok szerint a kalapácsos támadó, G. Ferenc által használt szerszámon lévő kosz fertőzhette meg őt – tette hozzá a volt külügyminiszter felesége, aki szerint

Jeszenszky Gézának legjobb esetben is hetekig benn kell maradnia, egyelőre erős antibiotikum-kúrát kap infúzión, de a kezelés kimenetelét jelenleg nem tudják megjósolni.

A volt külügyminiszter a hétfői eladásában arról is beszélt még: nem gondolta volna, hogy életveszélyben van, és a mentőknek is jelezte, hogy inkább felmenne a lakásába, de ők azt mondták neki, hogy erről szó sem lehet. Továbbá azt mondta, hogy a koponyasérülése ellenére nem szeretett volna már kórházban maradni, mert ezen a héten még be kívánt fejezni egy könyvismertetést és egy politikai esszét is.

Kiemelt kép: Jeszenszky Géza volt külügyminiszter, egyetemi tanár Gecse Géza Orosz nagyhatalmi politika 1905–2021 című kötetének bemutatóján a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács társalgójában 2022. szeptember 16-án (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)