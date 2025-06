Milliárdos osztalékot vett ki cégéből a hűtlen kezeléssel vádolt baloldali médiavállalkozó

Varga Zoltán, a Central Médiacsoport tulajdonosa jelenleg Magyarország 30. leggazdagabb embere. A baloldali médiavállalkozó nemrég 2,3 milliárd forint osztalékot vett ki a cégéből, miközben nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt folyik büntetőeljárás ellene. Amennyiben a bíróság bűnösnek találja Varga Zoltánt, úgy több mint két év börtönbüntetésre is számíthat. Más baloldali milliárdosokhoz hasonlóan ő is nyújt segítséget Magyar Péternek.

A Central Médiacsoport tulajdonosa jelenleg Magyarország 30. leggazdagabb embere. A Forbes által készített tavalyi listán 90,5 milliárdra becsülték Varga Zoltán vagyonát.

A cég gazdasági helyzete kifejezetten stabil, ugyanis a megemelkedett bérköltségek mellett évek óta jelentős nyereséget tudtak elérni. A Central Médiacsoport legfrissebb beszámolója szerint Varga Zoltán 2,3 milliárd forint osztalékot vett ki a cégéből. Mindez azt is jelenti a Tényellenőr beszámolója szerint, hogy a médiavállalkozó szinte a teljes adózott eredményt kivette osztalékként.

A kiadóhoz tartozik többek között a 24.hu is, amely több cikkében is élesen bírálta az átláthatósági törvényt. A Central Médiacsoport még egy közleményt is kiadott a sajtószabadságról, amelyben a közbizalom aláásásáról írnak.

Miközben a hiteles tájékoztatás fontosságát hangsúlyozzák, közleményükben a tulajdonosuk ellen zajló büntetőeljárásról említés sem tettek.

A milliárdos osztalékfizetés időzítése ráadásul éppen akkor történt, amikor Varga Zoltánt és két társát különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel vádolta meg az ügyészség.

Varga Zoltán cége szinte teljes adózott eredményt kivette osztalékként (Forrás: Tényellenőr)

A vádirat szerint mindannyian a Central-Fund Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. igazgatósági tagjai voltak. Az általuk irányított cég egy részben uniós forrásból működő alapot hozott létre, amelynek keretében akár ötmilliárd forintnyi befektetésre volt lehetőség. Ebből az összegből többek között megszerezték a Nógrádi Vegyipari Zrt. részvényeinek 99 százalékát. Az ügyészség szerint Varga Zoltán közreműködött abban, hogy egy vegyipari befektetést versenyeztetés nélkül, áron alul értékesítsék, amellyel jelentős kár érhette az Európai Unió költségvetését.

Varga többször is nyilatkozott arról az óriási felelősségről, amelyet a nála dolgozó emberek és családok iránt érez. Ennek ellenére a koronavírus-járványra hivatkozva jelentősen csökkentette az újságírók fizetését, de közben mintegy másfél milliárdos osztalékot vettek fel a cégből. Varga legnagyobb vállalatának nyeresége az elmúlt években folyamatosan növekedett.

Magyar Péternek sem pénzt adott

A baloldali lapoknál már nem először fordul elő, hogy látványosan összejátszanak a Tisza Párt elnökével, ahogy arra a Mandiner elemzése rámutat. A többi ellenzéki portálhoz hasonlóan a Varga tulajdonában lévő 24.hu híroldal is csak órákkal később számolt be egy Magyart érintő kínos ügyről, amikor már a Tisza vezér kiadta a saját magyarázkodását. Az elemzés szerint tehát a milliárdos osztalékot úgy tűnik megtartja magának, helyette azonban médianyilvánosságot és erős részrehajlást nyújt Varga Magyar Péternek.

Börtönt és pénzbüntetést is kaphat Varga Zoltán

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal 2023 végén Varga Zoltán több ingatlanjában is házkutatást tartott, majd az ehhez köthető bizonyítékokat is lefoglalták. A nyomozást megelőzte, hogy Budai Gyula fideszes képviselő 2021-ben elsőként az Európai Csalás Elleni Hivatalhoz (OLAF), majd pár hónappal később a NAV-hoz fordult a Central Médiacsoport vezetőjének ügyében.

Varga Zoltán, a Central Médiacsoport tulajdonosát nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel vádolják. Bűnössége esetén börtön- és pénzbüntetést is kaphat, valamint a cégvezetéstől is évekre eltilthatják. (Fotó: MTVA/Róka László)

Budai Gyula májusban a Fővárosi Főügyészségnek is levelet írt, hogy megtudja milyen büntetésre számíthat Varga Zoltán. A kérdésre Polt Péter leköszönő legfőbb ügyész válaszolt. Mint írta: „A főügyészség valamennyi vádlottal szemben végrehajtandó börtönbüntetést és pénzbüntetést, valamint cégvezetéstől eltiltást indítványoz.”

Amennyiben a médiavállalkozót bűnösnek találják, úgy akár több évre is börtönbe kerülhet. Az Index információi szerint Varga Zoltán mint elsőrendű vádlott esetében az ügyészség arra kérte a bíróságot, hogy ítéljék el 2 év és 6 hónap szabadságvesztésre. A lap úgy tudja, hogy a médiavállalkozó több mint negyedmilliárd forintos vagyoni kárt okozott.