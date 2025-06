Nagy István: nincs kizárva, hogy terrorcselekmény okozta a ragadós száj- és körömfájás-járványt

Nagy István agrárminiszter a Konkrétan Rónai Egonnal című műsorban arról beszélt: a ragadós száj- és körömfájás-járvány véget ért Magyarországon, de a vizsgálatok továbbra is zajlanak azzal kapcsolatban, hogy a betegség miként került az országba. Közlése szerint az sincs kizárva, hogy terrorcselekmény állhat a háttérben.

Nagy István a beszélgetés első felében az Agrárminisztériumban végbemenő személyi változásokról és a különféle agrárprogramokról beszélt. Az agrárminiszter többek közt arról is szó ejtet, hogy a közelmúltban sikerült megháromszorozni a vidékfejlesztési forrásokat.

„Addig, míg korábban 1100-1200 milliárd forint jutott hét évre vidékfejlesztésre, most 3600 milliárd” – mondta ez utóbbiról. Nagy István szerint ez történelmi siker, és kiemelte: Magyarországon ez az egyetlen tárca, amely teljes mértékben hazahozta az európai uniós forrásokat.

A tárcavezető ezt követően beszélt a ragadós száj- és körömfájásról, amellyel kapcsolatban közölte: a járványt sikeresen lezárták, és az Európai Unió is feloldotta az ezzel kapcsolatos korlátozásokat.

Azt viszont őszintén bevallotta: nem tudják, hogyan került elő több mint 50 év után újra ezt a vírus Magyarországon.

Zajlik a járványügyi nyomozás, még a terrorcselekmény lehetősége is felmerült – mondta erről, majd hozzátette: most van lehetőség arra, hogy a gazdákat rábírják olyan beruházásokra, amelyek emelik a járványvédelmi szintet.

Nagy István egyértelműen kifejtette álláspontját Ukrajna EU-csatlakozásáról is. Szerinte ez lesz a 2025-ös választás fő tétje: ha a nemzeti kormány Orbán Viktor vezetésével győz, akkor a válasz biztos, hogy nem. Ha a Tisza győz, akkor ők igent mondanak erre. Az Európai Unió szántóföldjeinek egyharmada Ukrajnában van, és Ukrajna 43 millió hektárnyi szántóföldjével az EU agráriumát fenyegetné – mondta a miniszter a műsorban az Index szemléje szerint.

Végül a tárcavezető azt mondta az agráriummal kapcsolatban: „2030-ban dobogósok leszünk Európában. Kérje számon rajtam.” Közlése szerint a jelenlegi beruházások – 650 milliárd forintnyi igény állattenyésztésre, 720 milliárd élelmiszeripar-fejlesztésre – alapozzák meg ezt a sikert. Az exportcélt is felfelé kell módosítani: a 2030-ra tervezett 15 milliárd euró helyett már most 13,6 milliárdnál tartanak. Mindeközben az élelmiszer-infláció kérdésére válaszolva arról beszélt, hogy most fizetjük meg a háborúnak az árát.

Kiemelt kép: Nagy István agrárminiszter beszédet mond a Ragadós száj- és körömfájás – Megállás után újraindulás: A szaporodásbiológia és járványvédelem szerepe a fenntartható újrakezdésben című konferencián az Állatorvostudományi Egyetemen 2025. június 3-án. MTI/Hegedüs Róbert.