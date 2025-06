Lázár János: A németek és a franciák eldöntötték, hogy megszállják Ukrajnát

Lázár János péntek délután Berettyóújfalun tartotta meg utcafórumának, a Lázárinfónak a következő részét.

Cikkünk frissül!

A miniszter legutóbb Mezőtúron tartott Lázárinfót, arról az eseményről ebben a cikkünkben számoltunk be.

Lázár János a péntek délután eseményen a helyi fideszes országgyűlési képviselővel, Vitányi Istvánnal együtt állt a színpadra. A miniszter arról beszélt az esemény elején, hogy a környező országokban a magyar árakhoz képest többszörös összegeket kell fizetni az energiaárakért az orosz energiáról való lemondás miatt, de a magyarok nem engedhetik meg ugyanezt maguknak.

„Senki nem akarja az oroszok hátsóját nyalni, de szükségünk van az energiaforrásukra”

– mondta erről, majd megjegyezte: ezért sem lehet engedni Brüsszel terveinek ezzel kapcsolatban.

Német-francia megszállás Ukrajnában

Nem sokkal később áttért Ukrajna uniós csatlakozására.

„Miért döntött vajon az Európai Unió úgy, hogy Ukrajnát felveszi?”

– tette fel a kérdést Lázár János.

Utalt arra, hogy erről nemrég Orbán Viktorral is beszélt a fórum előtt. Állítása szerint a kormányfő arról mesélt neki, hogy a Brüsszellel folytatott tárgyalásokon is látszik, hogy az EU vezetésének mennyire fontos ez a kérdés: nemrég például egy telefonos megbeszélésen – amelyet az Európai Tanács elnökével, António Costával folytatott le a miniszterelnök – csak erről az egyetlen témáról beszéltek 50 percig.

Ezt követően Lázár János úgy válaszolta meg a fenti kérdést:

„Azért, mert a németek és a franciák eldöntötték, hogy megszállják Ukrajnát”, vagyis kiaknázzák a gazdasági és emberi erőforrásait.

Szerinte ugyanazt akarják most eljátszani Ukrajnával, mint amit Magyarországgal is eljátszottak a 2000-es években, az uniós csatlakozás idején. „Amerikaiak ki, franciák, németek be” – foglalta össze Lázár János, majd megjegyezte: ők mindeközben azt is hiszik, hogy ha Ukrajna nem harcol Oroszország ellen, akkor az oroszok minket fognak megtámadni. „Én ebben nem hiszek” – mondta.

„Ukrán bábkormány Budapesten”

„Mi az ukrán cél? Legyen egy bábkormány Budapesten” – fűzte hozzá nem sokkal később Lázár János, utalva arra: ha ez megtörténne, akkor nem lenne többé olyan ország, amely akadályozná Ukrajna csatlakozását. Arra is figyelmeztetett, hogy ha a háborúban álló Ukrajnát felveszik az Unióba, akkor szerinte Magyarország is a háború részévé válhat, és felidézte azt is, hogy Magyarország mennyi mindent vesztett a második világháborúval is. (amit több másik Lázárinfón is felhozott már).

Ezzel kapcsolatban megemlítette a Tisza Pártot és Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnököt is, akik szerinte Ukrajna érdekében dolgoznak. Majd azt mondta: a 2026-os választáson a magyarok Orbán Viktor és Magyar Péter közt választhatnak, akik közül az előbbi a magyarokat, az utóbbi viszont az ukránok érdekeit képviseli.

„Nem szentekből áll a Fidesz”

„Nem szentekből áll a Fidesz sem” – mondta nem sokkal később Lázár János, de hozzáfűzte: ezzel együtt a kormányzás lehetőséget biztosított az előrelépésre, többek közt a „berettyóújfalusiak” részére is.

Mindeközben utalt a térségben zajlott fejlesztésekre is, többek közt arra, hogy az M30-as autópályát „elhozták” Berettyóújfaluig is, és a település közelében haladó vasúti pályát is felújították. A jövőben pedig az M4-es, az M35-ös és az M47-es autópályákat fogják „elhozni” a településre, miközben a vasúti összeköttetést is tovább fejlesztik a térségben – például azáltal, hogy összekötik a várost Nagyváraddal.

Eközben felvetett több másik szolgáltatást is, amelyet fejleszteni lehet a településen a jövőben. Végül azt mondta: azt, hogy a város milyen irányban fejlődjön tovább, a helyieknek kell végső soron eldönteniük. „Hajrá Magyarország, Hajrá Berettyóújfalu!” – mondta végül, átadva a szót a helyieknek.

Ukrajna és Budapest Pride a kérdések közt

„Szegény Ukrajnával az a helyzet”, hogy a nyugatiak és az oroszok is meg akarják őket szállni – fogalmazott később, arra a kérdésre válaszolva, hogy mi a helyzet pontosan az ukrán csatlakozással. Figyelmeztetett arra is, hogy „Ukrajna a szervezett bűnözéséről híresült el”, és a nyugati fegyverszállítmányok egy részét is ellopták az amerikai kormányzat szerint.

Egy másik résztvevő arról kérdezte Lázár Jánost, hogy akkor most a helyzet a Pride-dal, meg lehet-e rendezni Magyarországon vagy sem. Lázár János erre azt mondta: nem számított arra, hogy ez a kérdés itt, Berettyóújfalun érdekelné a helyieket, ezért sem beszélt erről eddig.

„Egy berettyóújfalusi Pride-ra azért mindenki kíváncsi lenne”

– mondta erről viccelődve.

Ezután arról beszélt: mindenki maga döntheti el Magyarországon, hogy kit szeret, ebbe nem szól bele a kormány, de a felvonulás már más lapra tartozik. „Ne keverjük össze a közügyet, a közéletet, a nyilvános felvonulást, a gyülekezés szabadságát” – fűzte még hozzá, majd utalt a tavaszi törvényekre, amiket szerinte be kell tartatni, ha már meghozták őket. Majd úgy összegezett:

„Ha rajtam múlik, nem lesz Pride Magyarországon, sem most, sem a következő harminc esztendőben.”

A kérdésre, hogy a Tisza Párt miért nem beszél Ukrajna csatlakozásáról és a Pride-ról, Lázár János azt válaszolta: „Nekem nem az a feladatom, hogy Magyar Pétert gyalázzam ma este”, és szerinte ezt a kérdést egy másik eseményen lehetne feltenni. Megjegyezte azt is, hogy a Tisza Párt elvégezte a saját szavazását pár hete, amit most a Voks 2025-tel akarnak ellensúlyozni.

Arra a közelmúltban Tölgyessy Pétertől elhangzott felvetésre, hogy a Tisza Párt programja jelenleg „egy üres lap”, és bárki azt lát bele, amit akar, Lázár azt mondta: az mindenképp szerepel a Tisza-programban, hogy ők a börtönbe valóak, „te is meg én is, ez a program lényege.” „De utána mi történik, másnap mi lesz, az is érdekelné az embereket” – fűzte hozzá.

Kiemelt kép: Lázár János építési és közlekedési miniszter a Fidesz és a KDNP országjárása keretében tartott lakossági fórumon Nagykőrösőn 2025. április 29-én. MTI/Bús Csaba.