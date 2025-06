Koncz Zsófia: Négyszer annyiba kerülne Magyarországnak Ukrajna uniós csatlakozása, mint a családokra szánt jövő évi költségvetés

A legnagyobb veszélyt és fenyegetettséget az jelentené, ha Ukrajna gyorsított eljárásban csatlakozna az Európai Unióhoz, mert ez 20 ezer milliárd forintjába kerülne Magyarországnak, ami négyszerese a jövő évre tervezett, családokat érintő költségvetésnek. Ezért is fontos a Voks 2025 – hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára hétfőn az M1 csatorna Ma reggel című műsorában.

Koncz Zsófia elmondta: azt a pénzt, amiért a magyar emberek dolgoznak, a magyar családoknak szeretnék odaadni. Felidézte, hogy ugyanígy volt 2015-ben a migráció esetében, amely mellett nagyon sok európai ország kiállt. Most pedig a hírek arról szólnak, hogy északi országok már akár 12 millió forintos nagyságrendű összeget is odaadnának, csak hogy térjenek haza az illegális migránsok. A magyar nemzeti kormány akkor is azt mondta, hogy az illegális migránsok helyett a magyar családokra fogják fordítani ezeket az összegeket – hangsúlyozta a műsorban.

Az államtitkár kiemelte:

a gyermekes családok költségvetése a jövő évi GDP öt százaléka, 4802 milliárd forint, a mostaninál körülbelül ezermilliárd forinttal több. Ezt óriási növekedésnek nevezte, rámutatva: 2010-ben 960 milliárd forint jutott a magyar családokra.

Hozzátette, hogy Európa legnagyobb adócsökkentési programját fogják megvalósítani. A családi adókedvezmény duplázása az egyik fő elem, ezt követi majd az édesanyák szja-mentességének bevezetése – mondta.

Szólt arról, hogy a négy és többgyermekes édesanyák szja-mentességét 2020-ban vezették be, 2022-ben pedig a 25 éven aluliak szja-mentessége következett. Elmondta, hogy 2023-ban már bevezették a 30 év alatti édesanyák szja-mentességét a 2023 után született gyermekek esetében, de ezt kibővítik: a 2023 előtt született gyermekek esetében is biztosítják 2026 január elsejétől a 30 év alatti, egygyermekes édesanyák szja-mentességét.

Az államtitkár kitért arra is, hogy havonta egy kétgyermekes családnál a családi adókedvezmény duplázásával átlagosan 189 ezer forint ott fog maradni, három gyerek esetében pedig havonta átlagosan 307 ezer forint, ami „egy óriási segítség”. Hozzátette, hogy a dolgozó nagymamákat is fogják segíteni, ha például három gyermekük van, és már felnevelték őket, ők is ugyanúgy szja-mentesek lesznek. Hangsúlyozta:

abban hisznek, hogy a családokat úgy tudják támogatni, ha megőrzik a munkahelyeket, és e ponton példaként említette a gyármentő programokat.

Koncz Zsófia a bölcsődei hálózat fejlesztését sikertörténetnek nevezte. Beszámolt arról, hogy 32 ezer 500 férőhely volt 2010-ben, most körülbelül 70 ezer áll rendelkezésre. Kilencszáz településen korábban nem volt bölcsőde – tette hozzá, megjegyezve, hogy folyamatos a bővülés. Elmondta: a 3 év alatti gyermek 25 százaléka jár bölcsődébe, míg 2010-ben 15 százalékuk járt, emellett a női foglalkoztatási számok is folyamatosan növekednek.

Az államtitkár kiemelte, hogy a legfrissebb, 2023-as Eurostat-adatok szerint az utolsó helyről a harmadik helyre ugrottunk fel a gyermekvállalási kedv tekintetében Európában. A baloldali kormányok alatt több nő vállalt kevesebb gyermeket, most pedig kevesebb nő vállal több gyermeket. Családbarát környezetben bátrabban vágnak a fiatalok a családalapításba. A nemzeti kormány a jövőben is a családokat fogja támogatni – jelentette ki Koncz Zsófia.

Koncz Zsófia mindeközben a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról is beszélt, hogy a tavalyi év első négy hónapját összehasonlítva az idei év azonos időszakával növekedés látható az otthonteremtési támogatásokat illetően, a családok pozitívabban látják a jövőt. Hozzátette: a babaváró támogatást 30 százalékkal, a csok pluszt 37 százalékkal, a falusi csokot körülbelül 80 százalékkal többen igényelték. „Ezeket az összegeket nem Ukrajnára, hanem a magyar családokra szeretnénk fordítani”– emelte ki a KIM államtitkára.

