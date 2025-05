Kósa Lajos Ruszin-Szendi Romulusz ügyéről: katonai puccs fenyegeti Magyarországot

„Csak egy lépésnyire vagyunk” a katonai puccstól – erről beszélt Kósa Lajos parlamenti képviselő, az Országgyűlés Honvédelmi és a Rendészeti Bizottságának elnöke szerda este a Hír TV műsorában, amelyben a Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök elleni vizsgálat volt a téma. A kormánypárti politikus azt mondta: az ügynek muszáj, hogy legyen valamilyen következménye, mert ha ez megtörténhet, akkor már csak egy lépésre vagyunk attól, hogy katonai puccs történjen Magyarországon.

Kósa Lajos még a múlt héten hívott össze rendkívüli ülést Ruszin-Szendi Romulusz ügye miatt. A volt vezérkari főnököt a közelmúltban vádolták meg egy jelentésben azzal, hogy nem a magyar kormány álláspontját képviselte az ukrajnai háborúval kapcsolatban a NATO berkein belül folytatott egyeztetéseken.

A fideszes politikus szerda este a a Hír TV adásában emlékeztetett arra: a Nemzetbiztonsági Bizottság már korábban tartott egy megbeszélést erről az ügyről, de most nekik is meg kell nézniük, hogy mi történt pontosan, mert ez katonai ügy is. Felhívta a figyelmet arra, hogy a hadseregben a hierarchia kiemelten fontos.

„Ha a főnök nem hajtja végre a rá vonatkozó parancsokat […], akkor nem hadseregünk van, hanem fegyveres emberek gyülevész hada, hogyha a parancsmegtagadás az egy bocsánatos bűn. Tehát ennél nagyobb, súlyosabb vétséget-hibát nem nagyon lehet elkövetni” – fogalmazott Kósa Lajos. Mint mondta, ők is meghallgatják a hangfelvételeket, megvizsgálják a NATO-beli jelentéseket, és megkérik Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi minisztert arra, hogy tegyen javaslatot a következményekre.

„Hogy ez nem maradhat szó nélkül, az egész biztos. Mert innentől kezdve csak egy lépés egy katonai puccs, mert a katonaság vezetője nem ért egyet a saját főnökével, és akkor megy a másik feje után […] Ilyet a civil élet sem enged meg, nemhogy a katonaság”

– tette hozzá a fideszes politikus.

Később hozzáfűzte: Ruszin-Szendi Romulusznál a zsírleszívásos, illetve a villája felújításáról szóló eset „sem oké”. Ezek méltatlanok, de eltörpülnek ahhoz képest, hogy „a honvéd vezérkari főnök nem hajtja végre a neki adott vezérkari utasításokat.” A fideszes politikus három lehetséges magyarázatot említett a történtekre:

Szerinte Ruszin-Szendi nem buta ember, nem valószínű, hogy „megőrült”, hanem inkább az képzelhető el, hogy „túlértékelte a saját szerepét”, és azt gondolta, hogy neki önálló politikát kell folytatnia – elsősorban ez lehet az az eset véleménye szerint, amelynél a katonai puccs is felmerülhet, mert onnantól kezdve „csak egy lépésre vagyunk” ettől.

„A saját egója olyan mértékűre duzzadt”, hogy úgy gondolta, ellenszegülhet a parancsoknak;

Vagy pedig külső befolyásra döntött úgy, hogy ellenszegül. „Ez is nagyon aggasztó, erre is volt már példa a Magyar Honvédség történetében” – mondta Kósa Lajos, majd megemlített egy példát: Werth Henrik honvéd vezérkari főnököt a világháború idején pont azért váltották le, mert németbarátsága miatt „a németek utasításának vetette alá” az ország érdekét.

A politikus úgy összegzett: mindegyik eset aggasztó, ezért mindenképp utána kell járni annak, hogy mi is történt pontosan. A beszélgetés alább megtekinthető:

Kiemelt kép: Kósa Lajos, a Fidesz képviselője felszólal a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. május 21-én.

MTI/Hegedüs Róbert.