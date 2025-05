Rendőrség feljelentést tettek Hadházy Ákos ellen, miután ismét az utcára vonultak Budapesten

Szabálysértési feljelentést tettek a rendőrök a keddi, fővárosi jogellenes gyűléssel kapcsolatban a szervező ellen – közölte honlapján a rendőrség szerda reggel az MTI szerint. A demonstrációt szokás szerint Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő szervezte.

A kedden 17 órától Budapest V. kerületébe előzetesen bejelentett és tudomásul vett gyűlés befejezését követően többen jogellenes gyűlésbe kezdtek. A közlekedés biztonsága érdekében az Erzsébet hídon rövid időre megállították a gépjárműforgalmat – írták a rendőrség honlapján. Közölték azt is, hogy

a jogellenes gyűlés szervezőjével szemben a rendőrök gyülekezési joggal visszaélés miatt tettek szabálysértési feljelentést.

Négy embert igazoltattak, kettővel szemben pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértés, eggyel szemben közlekedési szabálysértés miatt indult eljárás. Előállítottak egy embert, akit hivatalos személy elleni erőszak miatt köröztek – tették még hozzá.

Hadházy Ákos a saját közösségi oldalán is reflektált a történtekre egy Facebook-posztban. Azt írta: együtt érez a rendőrökkel, „mert nincs ennél nehezebb és nyomorultabb szakma most Magyarországon”. Megjegyezte azt is: „A mostani törvények szerint ezért csak engem büntethetnének pénzbírsággal, nem a tüntetőket”, és vitatta azt is, hogy jogos lenne egy ilyen pénzbírság.

„Lúzer nemzet”, olajat önteni a parázsra – ezekről beszélt a tüntetésen

Az MTI beszámolója szerint a keddi demonstráció Hadházy Ákos egyebek mellett azt mondta: a „legszánalmasabb lúzer nemzet” lettünk volna, ha szó nélkül nézzük, ahogy bevezetik a kínai arcfelismerő rendszert Magyarországon az ellenzékiek, valamint az „ellehetetlenítési törvényt” a civilek és a megmaradt szabad sajtó ellen.

„Azzal, hogy önök itt vannak ma is, itt voltak múltkor is, és itt lesznek legközelebb is, tartjuk az égő parazsat, amire ha olajat öntenek, az égni fog […] lesz még olaj, higgyék el, de ha nem lenne parázs, abból nem lesz láng”.”

– fogalmazott, megjegyezve: ha nem tüntetnének, akkor szerinte esély se lenne a készülő törvény visszavonására, vagy a korábban elfogadott gyülekezési törvény módosítására.

Az eseményen felszólalt Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere is, aki azt mondta: eddig csak sérült, de holnaputántól megszűnik a sajtószabadság. Nem a beláthatatlan jövőben, hanem a most következő hetekben, hónapokban – tette hozzá. Hangsúlyozta, hogy hosszú és minden eddiginél keményebb harcra kell számítani, minden erejükkel az ellenállásra kell koncentrálni, fizikai erőszak nélkül, de harcolni a végsőkig, tüntetésekkel, adománygyűjtésekkel, plakátokkal, matricákkal, polgári engedetlenséggel, akár szamizdattal az utcákon, online felületeken, a kocsmákban, a lelátókon, a lépcsőházakban, koncerteken, mindenhol, minden felületen, egyetlen üzenettel: „Elég volt belőletek, takarodjatok!”.

A résztvevők a beszédek után Hadházy Ákos felszólítására az Erzsébet hídon keresztül a Szuverenitásvédelmi Hivatalhoz vonultak, ahol az ellenzéki politikus az egykori Államvédelmi Hatósághoz hasonlította a szervezetet.

Kiemelt kép: a gyülekezési törvény módosításának visszavonásáért és a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat elfogadásával szemben tartott tüntetés résztvevői a budapesti Ferenciek teréről az Erzsébet hídon keresztül a Szuverenitásvédelmi Hivatalhoz vonulnak 2025. május 27-én. Elöl Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)