Budapest csődközelben, korrupció a BKV-nál, átláthatósági törvény: ezekről tárgyalnak ma a Fővárosi Közgyűlés ülésén

Szerdán ismét összeül a Fővárosi Közgyűlés, amelynek ülésén – a legutóbbi alkalomhoz hasonlóan – most is kiélezett csörték várhatóak. Az eseményt élőben közvetítjuk a hirado.hu-n.

Az ülés egyik legfontosabb témája várhatóak az lesz, hogy

Budapest csődközeli helyzetben van, és kérdésessé vált a fővárosi közszolgáltatások működése.

Erről Karácsony Gergely tartott egy sajtótájékoztatót még hétfőn. A főpolgármester akkor úgy fogalmazott: „A kormány és a Fidesz csődbe akarja lökni Budapestet. Azonnali jogvédelmet kérek a bíróságtól, és újra kell terveznünk a közszolgáltatásokat”. és közölte, hogy azonnali jogvédelmi kérelmet nyújtott be a bíróságnak. Az ügyben 51 milliárd forint sorsa a tét, amellyel kapcsolatban Szentkirályi Alexandra már hétfőn is reagált Karácsonyék bejelentésére (és várhatóan most is lesznek további csörték az ügyben).

Az Index szerint a közgyűlésen szóba kerülhet az átláhatósági törvény is, amellyel kapcsolatban a közgyűlés egy elutasító nyilatkozatot adhat ki. Ezzel kapcsolatban három előterjesztés került fel a napirendre: Karácsony Gergely, valamint Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője, és Döme Zsuzsanna, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt társelnöke is benyújtott egy-egy javaslatot.

Szó eshet továbbá a BKV-t érintő korrupciós ügyről is az ülésen.

Emlékezetes, hogy Karácsony Gergely a legutolsó közgyűlési ülés óta eltelt időszakban, május 12-én felmentette Bolla Tibort, a BKV vezérigazgatóját, miután egy cikk jelent meg arról, hogy Bolla érintett lehet bizonyos korrupciós ügyekben.

A BKV-val kapcsolatban Vitézy Dávid egy előterjesztést nyújtott be, amelyben „a BKV Zrt. működésében kialakult vezetési válság és korrupciógyanús szerződések kapcsán kialakult helyzet miatt szükséges alapítói döntésekre” tesz javaslatot. A frakcióvezető a BKV vezetőinek teljes átvilágítását, és az intézmény szerződéseinek átvizsgálását szeretné elérni.

A pénzügyi átvilágítást egyébként a fideszes Havasi Zoltán is kezdeményezte, nemcsak a BKV, hanem a Fővárosi Önkormányzat közvetlen és közvetett tulajdonában álló összes gazdasági társaság vonatkozásában.

Az ülést videókapcsolaton keresztül élőben közvetítjük a hirado.hu-n is.

Kiemelt kép: Budapest, 2025. április 30.Karácsony Gergely fõpolgármester a Fõvárosi Közgyûlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. április 30-án. MTI/Máthé Zoltán.