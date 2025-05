Karácsony helyett Vitézybe szállt bele a BKK miatt a Momentum politikusa, ez még a saját párttársának is sok volt

Gelencsér Ferenc, a Momentum Mozgalom országgyűlési képviselője Vitézy Dávidon, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetőjén kérte számon azt, hogy nem működnek a a BKK automatái. Párttársa, Soproni Tamás terézvárosi polgármester erre reagálva megkérdezte tőle: miért Vitézyn, és miért nem Karácsony Gergely főpolgármesteren kéri ezt számon?

„Leszedtem a Budapest Go-t. Ennek mondjuk egyetlen oka az volt, hogy kettőből kettő automata (Szentháromság tér / Clark ) üzemen kívül van. Készpénzt nem használok, így maradt az app. Én ezt nyilván megugrom egy ilyen esetben 5 perc alatt, de egy idős vagy egy külföldi turista mit csinál? Vitézy Dávid Ez most valami tervezett karbantartás, vagy a Budaiak járjanak gyalog” – írta Gelencsér Ferenc a posztban, amelyben meg is jelölte Vitézy közösségi oldalát. Az írás végén azt is megjegyezte szarkasztikusan: „Nem politikai kötekedés, elsősorban állampolgár vagyok.”

A bejegyzést még a saját párttársa, Soproni Tamás polgármester is értetlenül fogadta.

„Vitézy Dávid a főpolgármester? Vagy miért taggeled, hogy intézkedjen? Egyáltalán, mi az, hogy nem politikai kötekedés, amikor a politikusi oldaladra írod ki?”

– írta a Facebook-poszt alatti kommentben Soproni Tamás, aki emellett belinkelte a BKK-nak azt a felületét is, ahol az ilyesféle problémákat lehet jelezni.

Gelencsér Ferenc egy másik kommentben adott viszontválaszt: „Rég láttalak az oldalamon Tomi. Vitézy a közlekedési és városfejlesztési bizottság elnöke.” A főpolgármesterre utalva azt is hozzátette: „Gergő pedig meg tudja szerintem védeni magát, ha szükség lenne rá, meglep ez a harciasság.”

Soproni Tamás ellenérzését az válhatta ki, hogy Vitézy Dávid ugyan valóban a Fővárosi Közgyűlés említett szakbizottságának elnöke, de önálló döntési jogköre nincs ebben a minőségben a politikus által felvetett a kérdésben – ellentétben például Karácsony Gergellyel.

Kiemelt kép: a Momentum politikusainak vezetésével a gyülekezési jogról szóló törvény módosításának visszavonásáért tartott tüntetés résztvevőinek egy csoportja a Karmelita kolostorhoz indul a Kossuth Lajos térről, elöl Gelencsér Ferenc, a Momentum országgyűlési képviselője 2025. május 1-jén. MTI/Koszticsák Szilárd.