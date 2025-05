Orbán Viktor: Brüsszel legújabb terve miatt veszély fenyegeti a magyar családokat

Orbán Viktor interjút ad péntek reggel a Kossuth Rádióban. Az elhangzottakat élőben követjük cikkünkben.

Az interjú elején a műsorvezető, Törőcsik Zsolt először azzal kapcsolatban kérdezte Orbán Viktort, hogy a minap a kormányfő az ukrán fenyegetés magasabb fokozatba kapcsolásáról írt. Felvetette továbbá, hogy az Európai Bizottság Magyarországnak az orosz energiához való hozzáférését is korlátozni akarná.

A kérdésre, hogy Kijev megsegítéséről, vagy Budapest és Pozsony megleckéztetéséről van-e szó inkább, Orbán Viktor azt mondta: egy harmadik dologról lehet inkább szó szerinte ezek helyett. Mint kifejtette, alapesetben egy kormányfő azon dolgozik, hogy minél olcsóbb legyen az energia, de most nem ez látszik Európa legtöbb államánál.

„Ehhez képest a többiek csupa olyan lépést támogatnak”, ami növeli az energia árát. „Ők azért dolgoznak, hogy az energia drágább legyen” – mondta a kormányfő, hozzáfűzve: szerinte ők az energiaár politikájával az oroszoknak akarnak gyártani, és ez fontosabb annál, minthogy a saját társadalmaik családjainak segítsenek.

Hozzátette:

a magyar családokat is az a veszély fenyegeti, hogy Brüsszel Oroszország elleni terve tönkreteszi őket.

Utalt arra is, hogy ha nem lenen a Déli Áramlat vezetékrendszer – amelyen továbbra is érkezik az orosz energiaimport Magyarországra – akkor az ukrán tranzit 2025 eleji leállítása után már bajba került volna Magyarország. De ha most Brüsszel ukrán kérésre teljesen megtiltaná az orosz energia vásárlását, akkor Magyarországnak minden évben 800 milliárd forinttal többet kellene fizetnie a más forrásból vásárolt energiáért.

„Ha az ukránoknak sikerülne keresztülvinniük a tervüket […] akkor az áramszámla az mindenkinek a duplájára növekedne, a fűtésszámla pedig a négyszeresére növekedne. […] Ez az ukrán követelés következménye, az ukránok ezt akarják, és ez ellen kell nekünk magunkat megvédeni”

– fűzte hozzá Orbán Viktor, miközben arra is utalt: ebben az esetben a rezsicsökkentést sem lehetne fenntartani.

Energiabiztonság, ukrán EU-tagság

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a mostani helyzet igazolta azt, hogy miért volt fontos a Magyarországot és a szomszédos országokat összekötő energiavezetékeket. Megjegyezte azt is, hogy Szlovákia lenne most igazán nagy bajban, ha ez nem történt volna meg, mivel ők Magyarország segítségével tudták megoldani az energiaimportot.

Beszélt arról is, hogy a törökök révén a Déli Áramlat megbízható energiaforrás, és emellett azt is elérték a közelmúltban, hogy Azerbajdzsánban a Mol segítségével saját energiatartalékokat tegyenek félre Magyarország számára.

„Ezt az ukrán törekvést mindenképp meg kell akadályoznunk”

– fűzte hozzá ugyanakkor Orbán Viktor az orosz gáz európai betiltásával kapcsolatban.

A kormányfőt arról is friss hírről is kérdezték, miszerint nemrég huszonhat EP-képviselő követelte a Magyarországnak járó összes uniós támogatás befagyasztását. Orbán Viktor válaszában azzal kezdte, hogy Ukrajna egymilliós hadseregét az Európai Uniónak kellene eltartania,

holott semmi garancia nincs rá, hogy az ukrán hadsereg mindig barátságos lesz velünk szemben – ebből szerinte akár egy biztonsági kockázat is

„A másik kérdés a tagság.” Összefügg ezzel, mert könnyebb ilyen döntéseket hozni, „ha Ukrajna bent van az Unióban, vagy ha nincs” – mondta Orbán Viktor. Ezután utalt a Voks 2025 véleménynyilvánító szavazásra, amely még zajlik, és megjegyezte, hogy Magyarországon vita van a kérdésben.

„Mindenkit biztatok, hogy ebben a fontos és jelentős kihatású ügyben hallassa a véleményét. Ne engedjük, hogy mások döntsenek a fejünk felett”

– fogalmazott a kormányfő.

