Orbán Viktor: Ma Ukrajna uniós tagsága a legnagyobb veszély

Orbán Viktor délután 16 órakor lépett fel a budapesti BOK-csarnokban a Harcosok Klubja nyitóeseményén. A kormányfőt megelőzően több másik politikus és kormánypárti aktivista is szerepelt. Az elhangzottakat élőben követtük az alábbi cikkünkben.

Mint előzőleg írtuk, Orbán Viktor még csütörtökön hívta össze a Harcosok Klubját, amelyről eddig nem sokat árult el ugyan, de az esemény logóját már megosztotta.

A kormányfő vasárnap reggel, a kezdés előtt pár órával is megosztott egy felvezető posztot (amelyben az esemény előtti egyik próbáról készült fotó is látható) a Facebook-oldalán, amelyben azt írta: „Harcosok Klubja. A kezdet. Ezt kár kihagyni.”

A sajtóban megjelent információk szerint már most is létezik egy Harcosok Klubja néven futó zárt Facebook-csoport, amelynek több ezer tagja van. A vasárnapi eseményre pedig több mint 10 ezer párttagot várnak az ország 106 választókerületéből.

A Harcosok Klubjának tagjainak várhatóan két feladata lesz: egyrészt ellensúlyt teremteniük az internetes térben a Tisza Párttal szemben, másrészt pedig erősíteniük kell a Fidesz szervezeti egységét.

Valamivel később kezdődik a tervezettnél

Az eseményről szóló online közvetítés nem sokkal 16 óra után elindult a YouTube-on és a Facebookon, azonban élőkép még nincs. Azt viszont hallani lehetett a közvetítésben 16.05 körül, hogy tíz percen belül megkezdődhet a rendezvény.

„Mi vagyunk egész Európa legszervezettebb és legsikeresebb pártja” – a Himnusszal és Menczer Tamással kezdődött az esemény

A közvetítés bekapcsolása után a Himnuszt énekelték el a Fidesz résztvevő tagjai Muri Enikővel együtt. Majd egy felkonferálást követően (amelyen Kőszegi Ákos hangja volt hallható), Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója állt a színpadra – aki, mint elhangzott, „minden nap harcol” már most is .

„Miért hozta létre Orbán Viktor a harcosok klubját […] Azért, mert Magyarország, mi mindannyian támadás alatt állunk. Harc van, a harcban harcosokra van szükség, és csak mi tudjuk Magyarországot megvédeni”

– mondta Menczer Tamás, majd arra szólította fel a jelenlevőket, hogy mutassanak példát abban, hogyan kell „harcolni”.

„Mi vagyunk egész Európa legszervezettebb és legsikeresebb pártja, minden tudunk, amit az offline térben, a való világban tudni kell” – folytatta Menczer Tamás, ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy a világ megváltozott, és ma már az online tér fontosabb az online térnél. Közlése szerint ezért hozta létre Orbán Viktor a Harcosok Klubját, hogy az online térben is ők lehessenek a legjobban szervezett közösség.

Menczer Tamás ezt követően egy hosszú motivációs beszédet mondott, és felhozta a saját példáját is egy választási győzelemmel kapcsolatban. „Barátaim, ez a tét, Ukrajna, vagy Magyarország. Az ellenfél Ukrajnát választotta” – mondta a Tisza Pártról.

„Ha a hátralévő 11 hónapban mindenki megteszi a ráeső részt, akkor Orbán Viktor vezetésével újra győzni fogunk”

– mondta emelkedett hangon a felszólalása végén Menczer Tamás.

Gyopáros Alpár volt a következő

A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos egy személyes történettel kezdte a felszólalását. Többek közt arról beszélt, hogy vidéken élnek a közösségeink, és „a falusiak összefognak akkor”, ha egyvalakit baj ér a közösségben.

„A falusi ember győztes típus, pontosan olyan győztes típus, mint amilyenek ti vagytok”

– mondta Gyopáros Alpár, miközben arról beszélt, hogy a vidékiek nem ostobák, ezt csak az urbánus liberális réteg gondolja. Majd szóvá tette azt is, hogy „a tiszások” is gyakran „odakommentelik” a Facebook oldalaikra azt, hogy nem kell fejleszteni a falvakat. Nekik meg kell üzenni, hogy a falu nem a múlté, hanem a jövőé – tette hozzá.

A kormánybiztos beszélt eközben „a falu bolondjáról” is, akivel szerinte a békeidőben senki sem foglalkozik, de most „országos turnéra indult. ” „Élőben közvetíti, hogy ukrán pólóban szénát lapától” – mondta, majd a beszéde végén azt üzente: „A falu számíthat rátok, ti is számíthattok a falura!”

A falvak után Miskolc volt a folytatás

A következő fellépő Hollósy András miskolci alpolgármester volt, aki arról beszélt, hogy nekik Borsodban mindig többek kellett dolgozniuk, mint mások. Közlése szerint a 2024 önkormányzati választás előtt „rendezték a soraikat”, „újrarendezték a sajtót”, és „a jeges szélben a lábukkal tartották a mikrofonállványt”, de sikerült győzniük.

„Innen indultunk, hölgyeim és uraim, semmink nem volt”

– állította Hollósy, majd arról beszélt, hogy a Megafon Központ segítségével létrehozták a Miskolci Klubot, ami segített a kampányban is.

„599 autót vitettünk el, 600 autónak szabadítottuk fel a helyét Miskolcon, ellenzékből, 0 forintból. Lehet nehézségben is előre menni ”– mondta a klubról, majd úgy fogalmazott: ők lettek „a lándzsa hegyei”, amelyek elhozták a változást.

„És hát fúj a gyár. Készen állunk. Ti készen álltok?”

– kérdezte a felszólalása végén Hollósy András.

Sebestyén Janka, Filep Dávid, Apáti Bence

Ezt követően a résztvevők egy bejátszást tekinthettek meg egy megafonos influencerről, Sebestyén Jankáról, akit a TikTok videóiról ismerhetnek sokan. Ezt követően pedig egy másik Megafon-influenszer, Filep Dávid állt a színpadra, aki a közönségből szólaltatott meg több embert (köztük legalább egy másik megafonos influenszert), azzal kapcsolatban, hogy mit gondolnak eddig az eseményről.

Utána a szintén a Megafon Központhoz köthető publicista, Apáti Bence állt a színpadra, aki arról beszélt, hogy „Von der Leyen és Manfred Weber egy olyan Magyarországot képzeltek el, ahol az emberek egy »szlava ukrajinivel« köszöntik egymást, majd egy vidáman mosolygó szivárvány alatt Bella Ciao-t énekelve menetelnek a háborúba.” Szerinte ehhez egy „helytartót” is találtak, „akinek azt ígérték jutalmul, amit nekünk büntetésül”.

„Tüntettünk is, mert elegünk van a Kollár Kingákból”

– mondta Apáti Bence, felsorolva az eddigi akciókat, és arról beszélt: az a céljuk, hogy az ilyen emberek tűnjenek el a közéletből. Beszélt arról is, hogy a fideszes közösségi oldalakat „ellepték a trollok”, akiket szerinte szervezetten küldtek rájuk.

„De ez ellen van megoldás, csak mindenkinek fel kell vennie a kesztyűt”

– tette hozzá, majd arról beszélt, hogy minden jobboldalira szükség van ehhez. „Ti vagytok egyedül azok, akik megállíthatják őket ”– zárta beszédét.

Szentkirályi Alexandra sokat gondolkozott, hogy miről beszéljen – végül erre esett a választása

A Fidesz budapesti frakcióvezetője volt a következő fellépse, és azzal kezdte beszédét: sokat gondolkozott azon, hogy miről beszéljen a színpadon: hogy milyen volt „ mondjuk 2006-ban küzdeni” egyetemistaként az ellenzékből, vagy hogy „milyen volt kormányszóvivőként éveken keresztül állni a sarat a figyelem kereszttüzében”. De, mint mondta, beszélhetne a mostani, budapesti küzdelmeiről is.

„Én most úgy állok itt előttetek, mint egy majd’ 13 éves kislány anyukája, mert szerintem ez a legfontosabb […] Én most egy olyan szülőként beszélek hozzátok, aki nem fogja ölbe tett kézzel nézni azt, ahogy mások ki akarják árusítani a gyerekeink jövőjét”

– mondta végül.

Megjegyezte, hogy igazán akkor nőtt fel szerinte, amikor megszületett a lánya, mert akkor értette meg, hogy elsősorban másokért kell cselekedni, hogy „ők egy olyan országban nőhessenek fel, ami büszke, ami sikeres, és ami szabad”. Szerinte Brüsszelben nem így gondolkodnak, „egy másik jövőt képzelnek el”, amiben „sokan már azt sem tudják, hogy fiúk-e vagy lányok”, és „ahol egyáltalán nem számít az, hogy mi, magyarok mit szeretnénk”.

„Mindig is voltak Kollár Kingák” – tette hozzá, majd utalt arra, hogy nem ő egy ilyen jövőt szeretne. Mint mondta, azt szeretné, hogy ha húsz év múlva visszatekint erre a korszakra, akkor ne kelljen magyarázkodnia a saját lánya előtt.

Szentkirályi Alexandra ezután külön a nőkhöz is intézett egy üzenetet, és arra kérte őket: mutassák meg, milyen erő van abban, ha ők valamiért közösen kiállnak. „Ne hagyjátok azt, hogy a hallgatás spirálja az lehúzzon titeket” – üzente, majd azt kérte: „Szervezkedjetek, kommenteljetek, videózzatok.”

A Fidesz „utcai harcosa” volt a következő

Lázár János, a jelenleg saját utcafórumot folytató építési és közlekedési miniszter volt a következő fellépő, akit „utcai harcosként” konferáltak fel beszéde előtt. A tárcvezető arról beszélt, hogy „viharos tenger szüli a jó tengerészt”, és hogy abban hisz: „A verseny az egy jó dolog.”

„Ha nincs verseny, tompulnak a reflexek, homályosodik az éleslátás, és romlik a minőség is […] Nem elég, ha fideszes vagy, jónak is kell lenned. A legjobbnak. ”

– mondta Lázár, majd – vélhetően Magyar Péternek üzenve – megjegyezte: a minőséget, tudást, „ semmi sem pótolja, az sem, ha miniszter a feleséged.”

Véleménye szerint hiába mondják el az embereknek, hogy a Fidesszel még azok is jók jártak, akik nem rájuk szavaztak, hanem ennél többet kell tenni: a legfontosabb szerinte az, amit a jövőről mondanak. „A lehető legtöbb embernek és a lehető legvilágosabban beszéljetek” arról, hogy Magyarország a Fidesszel jár jobban – fogalmazott.

„Mindig azt mondjátok, amiben hisztek” – kérte Lázár a „harcosoktól”, miközben arra is utalt, hogy most nem „politizálást” kér tőlük, hanem a küzdelembe való „beleállást, és a rendezvényekre, a falusi főtérre való „kiállást”, és a vitára való„ leállást”, bárkivel és bármiről.

„Beleállni, kiállni, leállni. Beszélni mindenhol, mindenkivel. Most nincs feleslegesen elmondott érv, kedves barátaim, nincs pusztába kiáltott szó, nincs hiábavaló erőfeszítést, mert túl nagy a tét ”

– fogalmazott Lázár János, aki szerint „Magyarország következő 40 éve most a tét.” Véleménye szerint a 2026-os választás „a gázszámla, a 13. havi nyugdíj, az édesanyák adómentességének, a magyar gazdák támogatásának, a migránsok országhatáron kívül való tartásának kérdése lesz”.Majd arról beszélt, hogy szerinte Ukrajna „az anarchia” miatt kell Brüsszelnek, amely a nagytőkés csoportok érdekeit képviseli.

Beszélt arról is, hogy aki a győzelmet az képes igazán értékelni, aki már megtapasztalta azt is, hogy milyen veszíteni: ezzel kapcsolatban felidézte, hogy az általa vezetett helyi politikai közösséget 2022-ben legyőzte Márki-Zay Péter Hódmezővásárhelyen. Közlése szerint ez azért történhetett meg, mert otthonosabban mozgott náluk az online térben.

„Most pedig ismét messziről küldött emberek akarnak legyőzni minket, és most is az online térben. Ezt nem hagyhatjuk”

– mondta Lázár János, majd úgy összegzett: „A meccs kétesélyes. Fifty-fity az esélye annak, hogy a jó irányba dőlnek el a dolgok, és annak, hogy valami rossz vár ránk a következő években. ”

„Csak munka van. Nincs más. Mind mi együtt. Harcra fel. Dicsőség Magyarországnak”

– zárta beszédét.

Bohár Dániel: Ahol harc van, ott rám mindig számíthattok

A megafonos influenszer a közcímben olvasható mondattal kezdte beszédét, és azzal, hogy sokszor kérdezte korábban Gyurcsány Ferencet, Jakab Péter és Márki-Zay Pétert is, aki gyakran kritiálták őt emiatt.

„A helyzet úgy áll, hogy én itt vagyok. Ők viszont nincsenek sehol”

– fogalmazott, majd utalt arra, hogy „valami ilyesmit tervez” most is, mint az ő esetükben.

Ezután arról beszélt, hogy most is „a globalisták” mozgatják a szálakat, és félnek attól, hogy ő odamegy és kérdez. „Nem véletlenül törölték a Facebook-oldalamat” – mondta, majd megismételte azt a napokban elhangzott vádat, miszerint a Tisza Párt összejátszhatott az ukrán titkosszolgálatokkal. „Hajrá harcosok! Zászlókat a magasba! Mindenki lássa, hogy mi, maradunk. Hajrá magyarok!” – zárta beszédét.

Szijjártó Péter az eredményekről beszélt, és a következő harcokról is szót ejtett

A külgazdasági- és külügyminiszter többek közt felidézte: az utóbbi 15 évben megállították a migrációt, megépítették a kerítést, és „megállították a tesztoszteronbombákat”, miközben a világjárvány alatt „a leggyorsabban oltottunk”. E ponton kitért arra is, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke SMS-ben „bizniszelt a vakcinákról”.

De a legdurvább harc most zajlik – tette hozzá Szijjártó Péter.

„Ne engedjük, hogy belenyomjanak minket egy olyan öldöklésbe, amelyhez semmi közünk, és amelyért semmilyen felelősség nem terhel minket” – mondta az ukrajnai háborúról. „Ukrajna harcol, és ez hősies dolog. De Ukrajna magáért harcol. Ukrajna nem értünk harcol, minket nem támadott meg senki, ezért semmifajta kötelességünk nincsen semmire” – fűzte hozzá. Eközben arról beszélt, hogy Brüsszel „mindent megtesz” a békekötés megakadályozásáért, mert akkor más problémákkal kellene szembesülniük, de el fog jönni ennek az ideje.

Emlékeztetett arra is, hogy az Európai Unió vezetése eközben Ukrajnát minden áron fel akarja venni az EU-ba. E ponton felidézte, hogy az utóbbi 11 évben az uniós külügyminiszterek találkozóján angol minden esetben „merit based process”-nek, vagyis „érdemalapú folyamatnak” nevezték a csatlakozást – most viszont Ukrajnát úgy akarják felvenni, hogy láthatóan nem áll készen az uniós tagságra.

A külügyminiszter azt is felidézte, hogy az Európai Bizottság a friss hírek szerint az orosz energiától is el akarja vágni Magyarországot, de ezt nem fogják megengedni. Megjegyezte: jogosan teszik fel azt a kérdést, hogy hol vannak a többiek, és miért nem harcolnak ezekben az ügyekben, De véleménye szerint „az a szomorú igazság”, hogy „a többi helyen már végbement, már megtörtént az, amit Brüsszel Magyarországon is akar”, hogy egy bábkormány jusson hatalomra.

Ezt követően személyes példákat hozott fel a fentiek alátámasztására. „Legszánalmasabb beszélgetéseim a Külügyminiszterek Tanácsa előtt úgy történnek, hogy odajönnek jónéhányan a többek közül, így susmorogva: »Peter, Peter ugye ma is kemény leszel; Peter ugye ma is vétózni fogtok?; Peter ugye ma is ellene fogsz beszélni?« És mondom: »Yes, Peter ma is vétózik, Peter ma is ellene beszél. De! De az a kérdés, my friend, hogy te mit fog csinálni?« Mire jön a válasz: You know, ezt nálunk nem lehet, mert you know a koalíciós partnerek, you know, az NGO-k, you know a sajtó.” – fogalmazott Szijjártó Péter, majd úgy összegzett: „Így bábkormányok képviselői beszélnek, nem a szuverén kormányok képviselői, és jól látszik, hogy ők feladták a harcot.”

„Digitális szabadságharcosok klubja” – Orbán Viktor a legvégén állt fel a színpadra

„Magyarország támadás alatt áll, és ha támadás alatt áll, akkor valakinek meg kell védenie ” – kezdte beszédét a kormányfő, majd utalt arra, hogy ez az utóbbi években is hasonlóan volt.

„Úgy érezzük magunkat, mint Hunyadi János katonái, akik azt kérdezték, biztosan önök is látták: Hát a király? Frigyes? A pápa? Németek? Itália? Valaki? A válasz: egyedül vagyunk, csak a szokásos. Legalább nem kell itt kerülgetnünk senkit”

– idézte fel a nemrég megjelent Hunyadi-sorozatban látottakat Orbán Viktor.

Ezután azt mondta, hogy szeretne néhány humoros hírről is szót ejteni beszéde elején. „Először is, szánjunk egy mondatot a DK-nak. Gyurcsány Ferenc lelécelt. Állítólag” – fogalmazott, utalva arra, hogy a DK korábbi pártelnöke nem maga beszélt erről, de ennek ellenére „lovagiasan” elfogadják a bejelentést „Klára asszonytól is”. Ezt követően pedig szót ejtett arról is, hogy jelen állás szerint a Momentum Mozgalom sem indul a 2026-os választáson, és a Jobbik is a megszűnés szélén áll.

„Az áruló áruló marad, mindig megkapja amit érdemel. Magyarország nem Júdásnak való vidék”

– mondta erről.

A kormányfő ezt követően tért át „a munka” témájára, és beszélt arról, hogy a Soros-szervezetekkel már az utóbbi években is kellett küzdeniük. „Ellen kell, és ígérem nektek, ellen is fogunk állni” – mondta, hozzátéve: „Bizonyos, hogy Brüsszelben és Kijevben ellenünk fogadnak”, de ehhez a magyaroknak is lesz még egy-két szavuk.

„Az igazság a mi oldalunkon áll, ez fontos és elengedhetetlen […] de sajnos ez kevés. Tudnotok kell, az igazság a politikában önmagában kevés. Ha elég lenne, nem veszítettük el az országunk kétharmadát. Az igazság mögé erőt is kell tenni, legalább akkor erőt, mint amivel támadnak bennünket. És hiszem, hogy ti erre képesek vagytok”– üzente Orbán Viktor, miközben arról beszélt: Magyarország „migránsmentes” ország maradt, miközben mindenki más bevándorlóország lett (mindeközben a gyermekvédelmi ügyekről is szót ejtett).

„De van itt egy bökkenő, és éppen e bökkenő miatt vagyunk itt. A világ megváltozott. És vele együtt megváltozott a politika is” – mondta ezután az online tér fontosságára utalva. Majd arról beszélt, hogy még mindig a Fidesznek van a legtöbb tagja Magyarországon, de most „fel kell költözniük” a virtuális térbe is, nekik kell a legerősebbnek lenniük ott is.

„Ezért hoztuk létre a digitális szabadságharcosok klubját. Fantasztikus, amit eddig elértetek […] Ti vagytok az első tízezer, akik megtették az első lépést”

– fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve: „Az a kérésem, hogy egy héten belül mindenki hozzon még egy embert. Hozzatok még egy harcost!”

Ezután azt kérte, hogy csak „igazi harcosokat” hozzanak, ne „bámészkodókat”, és azt is megjegyezte: mindenkinek felelősséget kell vállalnia azért, akit hozott. „Majd azt mondta: a jövő hétvégén húszezren leszünk, az ősszel megint duplázunk, és januárra elérjük a százezret. Százezer hazáját szerető digitális harcossal fogjuk megvívni a ’26-os választásokat! ”– tette hozzá Orbán Viktor.

A kormányfő azt is hozzátette, hogy „sok szívre” lesz szükség a harchoz, és akkor le tudják győzni az ellenük megmozgatott pénzeket. „Ők Zelenszkij barátai, nem a magyaroké”– mondta ezután a Tisza Pártól, majd arról beszélt, hogy egyesek külföldi pénzből „háborús propagandahálózatot” működtetnek a saját hazájuk ellen Magyarországon.

Orbán Viktor a beszéde végén arra kérte követőit: sose felejtsék azt, hogy továbbra is hisznek „a szeretet és az összefogás erejében”.

„Én készen állok arra, hogy ebben a digitális harcban is vezesselek benneteket. Tudjátok, hogy csinálom: fontos dolgokban egység, mellékesekben szabadság, mindenekben szeretet. Nagyok vagyunk, erősek vagyunk, és győzni fogunk!”

– zárta mondandóját, amelyet követően le is kapcsolták a közvetítést.

Az elhangzottakat alább lehet visszanézni a videóban:

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet tart a Harcosok Klubja néven meghirdetett eseményen a budapesti BOK-csarnokban, 2025. május 18-án (Fotó: Facebook)