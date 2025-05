Lázár János: Több milliárd eurót fizethetnek a magyarok azért, hogy Ukrajna harcolhasson

A miniszter csütörtökön, Dombóváron tartotta meg utcafóruma, a Lázárinfó következő állomását.

Lázár János legutóbb két nappal ezelőtt, Szentendrén állt az emberek elé. Az ott elhangzottakról részletesen írtunk ebben a cikkünkben.

A miniszter most a Dombóvári Helytörténeti Múzeum kertjében tartotta meg a Lázárinfó nyolcadik állomását. Lázár János Csibi Krisztina fideszes országgyűlési képviselő meghívására érkezett a városba, ahol Pintér Szilárd polgármester is fogadta őt. Felszólalása elején rögtön azzal viccelődött, hogy az előző események nem voltak provokációtól mentesek.

„Azért sietek, mert zaklatott lelkiállapotú Szabó Bálint, dél-alföldi trombitás barátunk nincs még itt”

– mondta a miniszter az Index beszámolója szerint.

Dombóváról beszélve azt mondta: a város lezüllését az akadályozta meg, hogy a helyiek „elzavarták a korábbi polgármestert”, Szabó Lórándot, akitől korábban elmondása szerint sem egy pohár vizet, sem egy falat ételt sem kapott, amikor szakmai konzultációra érkezett és órákat töltött a településén. A miniszter elismerte, hogy komoly adósságaik vannak a Tolna vármegyei város felé közlekedésfejlesztési szempontból: megemlítette például az M9-es autópályának ügyét például – amit most „leporolt” elmondása szerint. De említette a helyi kórházi szakrendelő intézetek és a mentőállomás felújításának kérdését, továbbá egy 8 milliárdos sportcentrum megvalósítását.

Több milliárd eurót fizethet Magyarország azért, hogy Ukrajna harcolhasson

Lázár János az Európai Unió döntéseit említve arról is beszélt: Magyarország több milliárd eurót fizethet a jövőben a Brüsszelnek, hogy az ukránokat harcoltassák, és ez a helyiek pénztárcáját is érinti majd. Olyan ország polgárai vagyunk, akik elvesztettek két világháborút, és nem engedhetnek a kormányzás közelébe olyan embert aki a háborút támogatja – mondta Lázár János Magyar Péterre utalva.

„Minél jobb Ukrajnának, annál rosszabb lesz a Magyaroknak Magyarországon”

– ismételte meg nem sokkal később a már sokat hangoztatott mondását Ukrajna Európai Uniós csatlakozását illetően.

„Én még emlékszem arra, amikor mindenki hülyének nézett minket, amikor mondtuk, hogy veszélyt jelentenek a migránsok. Most is, azért szólunk előre, mi fideszesek, mert olyan információk birtokában vagyunk, ami jelzi, hogy a magyarok veszélyben lesznek, ha bejönnek az ukránok, akiknek egymillió fegyverük van a hazájukban” – fogalmazott ezután Lázár János, megemlítve még a szervezett bűnözést, a maffiát és a drogot is, mint a közbiztonságot érintő problémák sokaságát, amelyet szerinte magukkal hoznának az ukránok.

Ilyennek látja a 2025-ös évet

Lázár János arról is beszélt, hogy a kormány a közelmúltban szembement a nagyáruházakkal is azért, hogy lejjebb vihessék az árakat, mert nekik mindig a fogyasztók a fontosak.

A kormány csak a mozgásterét szeretné bővíteni a lehetőségek szerint – hangsúlyozta a miniszter, majd felsorolta a Fidesz érdemeit és elmúlt hónapokban hozott intézkedéseit. „Ez mind nagy veszélyben van” – figyelmeztetett.

„Több volt a jó, mint a rossz.”

– értékelte ezzel kapcsolatban a 2025-ös esztendőt Lázár János.

Egy miniszter körbejárt a településen, evett, de nem segített semmit – hangzott el a kérdések közt

Lázár János mondandója után az első kérdést egy zaklatott bolttulajdonos hölgy tette fel az MVM-nél felmerülő problémákról, aki többek között arról is panaszkodott az Index beszámolója szerint, hogy egy bizonyos miniszter „körbejár a településen és jól megeteti magát”, de semmit nem segít.

Erre Lázár János visszakérdezett: „Én?”

De, mint kiderült, nem róla volt szó, hanem valaki másról.

Csüngő csucsorról kérdezték, Szabó Bálint is befutott

Ezt követően a „csüngő csucsorról”, vagyis egy növényről kérdezte az egyik helybéli Lázár Jánost, akinek annyira megtetszett ez a szó, hogy fel is írta magának a jegyzetfüzetébe. Sőt, megjegyezte, hogy szerinte a politikában is vannak csüngő csucsorok, vagyis olyan növények, amelyek más növényekre kapaszkodva élnek (egy korábbi Lázárinfón a miniszter hasonlóképp beszélt a NER-re rátelepedő kullancsokról). Eközben befutott Szabó Bálint is, aki trombitaszóval jelezte az érkezését.

„Valaki mindig bele akar pofázni kívülről ennek az országnak a sorsába”

– mondta később Lázár János egy idős hölgynek, aki arról érdeklődött: miért hagyják, hogy Brüsszel visszatartson pénzeket Magyarországtól. Eközben felemlegette Márki-Zay Pétert, Hódmezővásárhely polgármesterét, „aki külföldi érdekeket szolgált”.

Az új törvényjavaslatról is véleményt mondott

Az átláthatósági törvényjavaslatról is beszélt a miniszter, erről azt mondta:

„Ha olvasok egy hírt, vagy jön hozzám egy aktivista, meg kell tudni azt, hogy honnan fizetik. Meg kell tudni, hogy ki az, akit például Ukrajnából fizetnek.”

Lázár János úgy vélekedett: ez a törvény nem a jogok lábbal tiprásáról szól, hanem állampolgári jogról, atranszparencia iránti igényről, és csak az nem akar átláthatóságot vállalni, akinek oka van tartani ettől.

Kiemelt kép: Lázár János építési és közlekedési miniszter a Fidesz és a KDNP országjárása keretében tartott lakossági fórumon Nagykőrösőn 2025. április 29-én. .MTI/Bús Csaba