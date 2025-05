Orbán Viktor: Példátlan titkosszolgálati akció indult Magyarország ellen

„Példátlan titkosszolgálati akció indult Magyarország ellen” – írta közösségi oldalán a kormányfő azzal kapcsolatban, hogy összeült a kormány Védelmi Tanácsa.

A Magyar Nemzet már a délelőtti órákban írt arról, hogy kedden összeülhet a Védelmi Tanács. Hogy miről tárgyalhatnak az ülésen, arról itt írtunk bővebben.

Délután valóban össze is ült a testület, amit a miniszterelnök jelentett be. „Példátlan titkosszolgálati akció indult Magyarország ellen. Összehívtam a Védelmi Tanácsot. Hamarosan jövünk a részletekkel!”– írta a közösségi oldalán Orbán Viktor, miközben több fényképet is megosztott az ülésről.

Amennyiben a kormányfő később további részleteket árul el, cikkünket frissíteni fogjuk.

A Védelmi Tanács mellett szerdán az Országgyűlés nemzetbiztonsági ügyekkel foglalkozó bizottsága is ülésezik, ott is tárgyalhatnak erről a kérdésről.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth Rádió stúdiójában 2025. április 25-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher)