Lázár János: Soha nem volt példa arra, hogy egy háborúzó ország az EU tagjává váljon

Lázár János építési és közlekedési miniszter kedd délután Szentendrén tartja a Lázárinfó névre keresztelt utcafórumát. A fejleményeket élőben követjük cikkünkben.

Lázár János – aki legutóbb az előző hét végén állt a színpadra – a mostani eseményt azzal kezdte, hogy köszöntötte Vitályos Eszter kormányszóvivőt, a szentendrei térség országgyűlési képviselőjét, aki szintén eljött a mostani eseményre. Rajta kívül köszöntötte Szabó Bálintot, az ellenzéki megmozdulások rendszeres résztvevőjét is, aki most is trombitálással hívta fel magára a figyelmet – Lázár János azt kérte az összegyűltektől, hogy tapsolják meg őt is.

Vitályos Eszter arról beszélt, hogy az országgyűlési tavaly év végi döntésének értelmében változik a választókerület összetétele. Arról is beszélt, hogy nyolc évig voltak közvetlen munkatársak Lázár Jánossal, valamint szót ejtett arról, hogy a térségben jelentős fejlesztésekre lesz szükség a közlekedési infrastruktúrában.

„Azt gondolom, hogy ez a térség sokkal többre érdemes, mint amilyen lehetőségek most a rendelkezésünkre állnak”

– mondta Vitályos Eszter, hozzátéve, hogy szerinte a Budapesthez való közelség hátrányokkal is járt, és példaként hozta fel, hogy 2017-ig nem tudtak uniós forrásokat igényelni a fejlesztésekre.

Nem sokkal később Lázár János vette át a szót, és Vitályos Eszter méltatta, mondván: olyan sok szavazatot kapott a legutóbbi választáson, amilyet még sosem kapott fideszes jelölt a választókerületben. A miniszter ugyancsak a közlekedést nevezte a térség egyik legfontosabb kérdésének. Ezzel összefüggésben emlékeztetett arra is, hogy a térség lakosai 18 új HÉV-járművet, valamint Budapest és Szentendre közt „egy új HÉV-vonalat” is fognak kapni.

Orosz-ukrán háború és második világháború

Lázár János ezt követően beszélt az orosz-ukrán háborúról, amelyről azt mondta: jelenleg „nem látszik, hogy hogyan és mikor lesz vége”, de az biztos, hogy az amerikaiak „távolabb léptek a háborútól”, miközben a NATO – amelynek Magyarország is tagja – be akar lépni az ő helyükre, Ukrajna pedig be akar lépni az EU-ba.

„Soha nem volt példa arra, hogy az európai békeprojekt” egy háborúzó országot emeljen be a blokkba

– szögezte le ez utóbbival kapcsolatban Lázár János, majd azt mondta: „Olyan az ember érzése” most, mint az 1930-as években, amikor „az akkori európai vezető nagyhatalom betolta a kiszolgáltatott közép-európai nemzeteket az oroszokkal, illetve a szovjetekkel való konfliktusba”. „Ez történt Magyarországgal is, ez lett a Don-kanyarnak az oka”, és „az ötszázezer zsidó magyar és ötszázezer nem zsidó magyar honfitársunk” halála is ennek tudható be – sorolta.

A miniszter véleménye szerint most mindenkinek döntenie kell, hogy „Brüsszel oldalán és a háború oldalán áll, vagy a magyarok és a béke oldalán teszi le a voksát”. Ezzel kapcsolatban minden magyar közéleti szereplőt nyilatkoztatni kell most – tette hozzá.

„Két elveszített háború után egy magyar politikus soha nem állhat semmilyen háború pártjára. Mi soha nem küldhetünk Ukrajnába pénzt, soha nem küldhetünk fegyvert, és soha ne forduljon elő, hogy embert vagy katonát kelljen áldoznunk Ukrajnában az oroszokkal szemben, mint ahogy ez történt a második világháborúban”

– fogalmazott nem sokkal később Lázár János, majd arról beszélt: „Az elmúlt 72 órában olyan dolgok történtek, amire nem volt példa az elmúlt 35 esztendőben”, utalva ezzel arra a titkosszolgálati akcióra, amelyet a magyar kormány szerint Ukrajna indított a véleménynyilvánító szavazás miatt.

Lázár János azt mondta: „minden közvélemény-kutatás” azt mutatja, hogy a magyar társadalom „70-80 százalékban” elutasítja Ukrajna EU-csatlakozását. Szerinte az ukránok ezért akarják elérni, hogy „ne valósuljon meg” a szavazás, „vagy legyen komolytalan”, negligálható annak eredménye. Eközben arra kérte az embereket, hogy pártszimpátiától függetlenül mondjanak véleményt a kérdésben.

A brüsszeli tervek hatása Magyarországra nézve

A miniszter arról is beszélt, hogy milyen következményei lehetnek gazdasági szempontból Ukrajna felvételének.

„Pontosan ugyanaz történik, mint más országok esetében, csak sokkal gyorsabb körülmények közepette”

– mondta Lázár János, majd utalt arra, hogy az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen május 7-én beszélt arról: az Európai Uniónak fegyvert, pénzt, és ha kell, katonákat is Ukrajnába kell küldenie az oroszok megállítása érdekében, eközben pedig „2025 végére Magyarországot és minden országot le kell vágni az orosz gázról és az orosz áramról.” (Von der Leyen egész pontosan arról beszélt, hogy 2025 végéig be kell tiltani az orosz fosszilis tüzelőanyagok spotpiaci importját, és 2027 végéig kellene megszüntetni az összes megmaradt orosz gázimportot, legyen szó vezetékes vagy cseppfolyósított gázról – a szerk.)

A miniszter szerint egy ilyen lépés esetén az átlagos, 300 ezer forintos éves magyar gázszámlát 6-800 ezer forint magasságába emelkedhetnek. „Nemcsak uszítani kell tudni, hanem ki is kell tudni fizetni a nép gázszámláját” – mondta erről.

Majd emlékeztetett arra, hogy Ursula von der Leyen arról is beszélt harmadik tételként május 7-én, hogy Ukrajnát gyorsított tempóban kell felvenni az EU-ba, noha az országgal számos probléma van. Meglátása szerint, ha ez megtörténik, akkor Magyarország gazdasági veszélybe kerül, és akkor a „15 százalékos személyi jövedelemadótól” kezdve a családtámogatásokig sok minden ellehetetlenülhet.

Kiemelt kép: Lázár János építési és közlekedési miniszter a Fidesz és a KDNP országjárása keretében tartott lakossági fórumon Nagykőrösőn 2025. április 29-én. MTI/Bús Csaba.