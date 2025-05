Lázár János elmondta, milyen lenne most Magyarország, „ha ellopták volna a pénzt”

Lázár János építési és közlekedési miniszter kedd délután, Szentendrén tartotta meg a Lázárinfó névre keresztelt utcafórumát. A fejleményeket élőben követtük cikkünkben.

Cikkünk frissült!

Lázár János – aki legutóbb az előző hét végén állt a színpadra – a mostani eseményt azzal kezdte, hogy köszöntötte Vitályos Eszter kormányszóvivőt, a szentendrei térség országgyűlési képviselőjét, aki szintén eljött a mostani eseményre. Rajta kívül köszöntötte Szabó Bálintot, az ellenzéki megmozdulások rendszeres résztvevőjét is, aki most is trombitálással hívta fel magára a figyelmet – Lázár János azt kérte az összegyűltektől, hogy tapsolják meg őt is.

Vitályos Eszter arról beszélt, hogy az országgyűlési tavaly év végi döntésének értelmében változik a választókerület összetétele. Arról is beszélt, hogy nyolc évig voltak közvetlen munkatársak Lázár Jánossal, valamint szót ejtett arról, hogy a térségben jelentős fejlesztésekre lesz szükség a közlekedési infrastruktúrában.

„Azt gondolom, hogy ez a térség sokkal többre érdemes, mint amilyen lehetőségek most a rendelkezésünkre állnak”

– mondta Vitályos Eszter, hozzátéve, hogy szerinte a Budapesthez való közelség hátrányokkal is járt, és példaként hozta fel, hogy 2017-ig nem tudtak uniós forrásokat igényelni a fejlesztésekre.

Nem sokkal később Lázár János vette át a szót, és Vitályos Eszter méltatta, mondván: olyan sok szavazatot kapott a legutóbbi választáson, amilyet még sosem kapott fideszes jelölt a választókerületben. A miniszter ugyancsak a közlekedést nevezte a térség egyik legfontosabb kérdésének. Ezzel összefüggésben emlékeztetett arra is, hogy a térség lakosai 18 új HÉV-járművet, valamint Budapest és Szentendre közt „egy új HÉV-vonalat” is fognak kapni.

Orosz-ukrán háború és második világháború

Lázár János ezt követően beszélt az orosz-ukrán háborúról, amelyről azt mondta: jelenleg „nem látszik, hogy hogyan és mikor lesz vége”, de az biztos, hogy az amerikaiak „távolabb léptek a háborútól”, miközben a NATO – amelynek Magyarország is tagja – be akar lépni az ő helyükre, Ukrajna pedig be akar lépni az EU-ba.

„Soha nem volt példa arra, hogy az európai békeprojekt” egy háborúzó országot emeljen be a blokkba

– szögezte le ez utóbbival kapcsolatban Lázár János, majd azt mondta: „Olyan az ember érzése” most, mint az 1930-as években, amikor „az akkori európai vezető nagyhatalom betolta a kiszolgáltatott közép-európai nemzeteket az oroszokkal, illetve a szovjetekkel való konfliktusba”. „Ez történt Magyarországgal is, ez lett a Don-kanyarnak az oka”, és „az ötszázezer zsidó magyar és ötszázezer nem zsidó magyar honfitársunk” halála is ennek tudható be – sorolta.

A miniszter véleménye szerint most mindenkinek döntenie kell, hogy „Brüsszel oldalán és a háború oldalán áll, vagy a magyarok és a béke oldalán teszi le a voksát”. Ezzel kapcsolatban minden magyar közéleti szereplőt nyilatkoztatni kell most – tette hozzá.

„Két elveszített háború után egy magyar politikus soha nem állhat semmilyen háború pártjára. Mi soha nem küldhetünk Ukrajnába pénzt, soha nem küldhetünk fegyvert, és soha ne forduljon elő, hogy embert vagy katonát kelljen áldoznunk Ukrajnában az oroszokkal szemben, mint ahogy ez történt a második világháborúban”

– fogalmazott nem sokkal később Lázár János, majd arról beszélt: „Az elmúlt 72 órában olyan dolgok történtek, amire nem volt példa az elmúlt 35 esztendőben”, utalva ezzel arra a titkosszolgálati akcióra, amelyet a magyar kormány szerint Ukrajna indított a véleménynyilvánító szavazás miatt.

Kapcsolódó tartalom Orbán Viktor szerint a Tisza Párt Ukrajna szolgálatába állt A kormányfő az ukrán lejáratóakcióról beszélt a Védelmi Tanács ülése után.

Lázár János azt mondta: „minden közvélemény-kutatás” azt mutatja, hogy a magyar társadalom „70-80 százalékban” elutasítja Ukrajna EU-csatlakozását. Szerinte az ukránok ezért akarják elérni, hogy „ne valósuljon meg” a szavazás, „vagy legyen komolytalan”, negligálható annak eredménye. Eközben arra kérte az embereket, hogy pártszimpátiától függetlenül mondjanak véleményt a kérdésben.

A brüsszeli tervek hatása Magyarországra nézve

A miniszter arról is beszélt, hogy milyen következményei lehetnek gazdasági szempontból Ukrajna felvételének.

„Pontosan ugyanaz történik, mint más országok esetében, csak sokkal gyorsabb körülmények közepette”

– mondta Lázár János, majd utalt arra, hogy az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen május 7-én beszélt arról: az Európai Uniónak fegyvert, pénzt, és ha kell, katonákat is Ukrajnába kell küldenie az oroszok megállítása érdekében, eközben pedig „2025 végére Magyarországot és minden országot le kell vágni az orosz gázról és az orosz áramról.” (Von der Leyen egész pontosan arról beszélt, hogy 2025 végéig be kell tiltani az orosz fosszilis tüzelőanyagok spotpiaci importját, és 2027 végéig kellene megszüntetni az összes megmaradt orosz gázimportot, legyen szó vezetékes vagy cseppfolyósított gázról – a szerk.)

A miniszter szerint egy ilyen lépés esetén az átlagos, 300 ezer forintos éves magyar gázszámlát 6-800 ezer forint magasságába emelkedhetnek. „Nemcsak uszítani kell tudni, hanem ki is kell tudni fizetni a nép gázszámláját” – mondta erről.

Majd emlékeztetett arra, hogy Ursula von der Leyen arról is beszélt harmadik tételként május 7-én, hogy Ukrajnát gyorsított tempóban kell felvenni az EU-ba, noha az országgal számos probléma van. Meglátása szerint, ha ez megtörténik, akkor Magyarország gazdasági veszélybe kerül, és akkor a „15 százalékos személyi jövedelemadótól” kezdve a családtámogatásokig sok minden ellehetetlenülhet.

„Ha elloptuk volna a pénzt, akkor…”

Lázár János e ponton beszélt arról, hogy sok fejlesztés még valóban várat magára Magyarországon a 15 évnyi kormányzás után. „Lehet mondani olyan területeket, amelyekre bőségesen kellene áldozni” – mondta, miközben felsorolt egy sor közlekedési fejlesztést.

„Ez is egy megközelítés. De ha elloptuk volna a pénzt, akkor nem tudnánk októbertől a háromgyerekesnek teljes adókedvezményt adni, akkor nem lenne Magyarországnak a vagyona 26 ezer milliárd forint 10 ezer milliárddal szemben […] Még egyszer mondom, ha a pénzt elloptuk volna, akkor nem dupláztuk volna meg Magyarország vagyonát ”

– mondta Lázár János, miközben a közönség soraiból is lehetett hallani némi felzúdulást, ezért a miniszter türelmet kért mindenkitől, akinek „az idegei nem bírják” az elhangzottakat.

„Akkor ne hazudj, János” – hangzott egy válasz erre a közönségből. A miniszter erre azzal kontrázott:

„Uram, azt szeretném Önnek mondani, ha elloptuk volna a pénzt, akkor Ön nem kapná meg a 13. havi nyugdíját minden decemberben, amit fölvesz simán.”

Mindeközben Szabó Bálintot is arra kérte a miniszter, hogy viselkedjen normálisan, és ne fenyegesse őt. Majd azt ígérte: figyelembe fogják venni a magyarok véleményét a véleménynyilvánító szavazás után, ahogy azt a konzultáció után is megtették.

Kétféle politikus van: Magyar Péter és Orbán Viktor

„Magyarországon és a világon kétfajta ember van: az egyik Brüsszel érdekeit képviseli a hazájában, a másik pedig a hazája érdekeit képviseli Brüsszelben. Kétfajta politikus van ebben az országban: az egyik Brüsszel embere, úgy hívják, hogy Magyar Péter, a másik pedig a magyarok embere, akit úgy hívnak, hogy Orbán Viktor ”– mondta nem sokkal később Lázár János, miközben még a szavazásról beszélt.

„Az elmúlt 15 esztendőben, ami egészen biztos: több volt a jó, mint a rossz”

– mondta Lázár János arról, hogy miért szavazzanak a kormánypártokra és személyesen Vitályos Eszterre az emberek 2026-ban. Ezzel lezárult az eseménynek az a része, ahol a miniszter beszélt, és kezdetét vette az a rész, ahol kérdezni lehetett tőle.

Kérdések, bekiabálások

A tárcavezetőt többek közt arról kérdezték, hogy az új HÉV-szerelvények megjönnek-e a 2026-os választás előtt. Lázár János úgy válaszolt: még az idén megkötik az szerződést a pálya felújításáról, amely 2028-ra fejeződhet be. A járművek beszerzésénél olyan lehetőségük van, hogy a megrendelést 2025-26-ban megrendelik, és akkor 2026 végén-2027 elején elkezdődhet a leszállításuk.

„Másfél milliárd forintot itt tudok hagyni Szentendrén”

– mondta eközben a térséget érintő különféle közlekedési fejlesztésekről Lázár János.

Ugyanaz a kérdező felvetette azt is problémaként, hogy Szentendrén nincs elég munkahely, mindenki Budapestre jár be dolgozni, és ezzel kapcsolatban lehetne-e valamit tenni. Lázár János válaszában azt mondta ezzel kapcsolatban: „Magyarországon nagyon sok minden történt az elmúlt 35 évben, nagyon sok minden történt az elmúlt 15 esztendőben, de Magyarország egy félkész ország, ezt jól mutatják a számok is”, miközben összevetette a 2010-es és 2025-ös adatokat. Mint mondta, Szentendre „nem olyan rossz hely”, mivel a lakosság az utóbbi években is nőtt, de azon nem tudnak változtatni, hogy az ország központja termelési szempontból Budapest, és elszívja innen a munkaerőt. „Meg kell barátkozni azzal”, hogy az Szentendrén élők egy része a fővárosban fog dolgozni, bármi történik is – mondta Lázár János.

Mindeközben Szabó Bálint folyamatosan próbálta megzavarni a minisztert bekiabálásokkal, akinek többször is csendre kellett intenie őt. Később a gyermekvédelem kérdése is szóba került, amelyről Lázár János azt mondta: „Az általunk megválasztott köztársasági elnök és Magyar Péter felesége megkegyelmeztek egy pedofilsegédnek”, ami egy súlyos hiba volt. „Ebbe belebukott két politikustársunk, a Fidesz veszített a népszerűségéből, és megszületett egy olyan ellenzéki párt, amely azóta komoly kihívója a Fidesznek” – mondta Lázár János, utalva arra, hogy a 2024-es önkormányzati választáson a Tisza Párt már 35 százalékot kapott Szentendrén a Fidesz 38 százalékával szemben.

„Tehát világos, hogy a mi hibánknak vannak emberi, politikai és mindenféle következményei. Ezért volt az, hogy részben a hibát beismertük, azért elnézést kértünk, és megtettük azt, hogy a hiba beismerése után elkezdtük korrigálni […] szigorú törvényeket és szabályokat hoztunk ”

– mondta a gyermekvédelem ügyéről a miniszter, leszögezve: „A gyerek az első a magyar társadalomban.” Majd felidézte: egy korábbi eseményen már beszélt arról, hogy a pedofilok halálbüntetést érdemelnének.

Lázár János most azt is hozzátette: az is megérdemelné, hogy kivégezzék, aki idős emberekre tör rá rablóként (de elismerte, hogy az Európai Unióban jelenleg ezt tiltják). Ezután átkanyarodott arra, hogy„ ugye mi ebben az esztendőben szeretnénk végre betiltani a Pride-ot, ebből júniusban óriási vita lesz”. Mint mondta, neki és a kormánypártoknak az a meggyőződésük, hogy „a szerelem szabad”, de „ebből nem következik az, hogy az országnak Pride-ra, fölvonulásra magamutogatásra és provokációra volna szüksége”.

„Erre a közösségnek sem Budapesten, sem Magyarországon semmi szüksége nincsen. Kérem, ezt a politikát támogassák ”

– fogalmazott, majd szóba hozta a kábítószer-kereskedelem elleni közelmúltbeli intézkedéseket is, továbbá azt ígérte, hogy a jövőben újabb kórházakat fognak felújítani az eddigieken felül.

Az eseményről készült videóközvetítést itt lehet megtekinteni:

Kiemelt kép: Lázár János építési és közlekedési miniszter a Fidesz és a KDNP országjárása keretében tartott lakossági fórumon Nagykőrösőn 2025. április 29-én. MTI/Bús Csaba.