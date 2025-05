Ismét tüntettek Budapesten Hadházy Ákosék, átvonultak a Külügyminisztériumhoz is

Újra tüntettek a gyülekezési törvény módosításának visszavonásáért Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő felhívására Budapesten kedden – számolt be az MTI.

Hadházy Ákos a Ferenciek terén tartott eseményen a résztvevők számát értékelve hangsúlyozta: ahhoz kevesen vannak, hogy elérjék a törvény visszavonását, ahhoz viszont elegen, hogy ne hagyják abba a demonstrációkat.

Lehet, hogy a jövő héten néma tüntetést tartanak, lehet, megint lesz olyan, hogy vendégeket hív, minden lehet

– jegyezte meg a politikus.

Úgy vélekedett: „örülhet a propaganda”, hogy most, kilencedik alkalommal kevesen és nem sok ezren, vagy 10 ezren vannak, mint korábban az Erzsébet hídon, és örülhetnek azok is, akik fintorogtak, hitetlenek voltak. „Én nem ajánlom, hogy örüljenek, mert ha picit belegondolnak, ez azt jelenti, hogy egyelőre életben marad az a törvény, amelyiknek nem az a lényege, hogy a Pride betiltását érje el, hanem az, hogy egy esetleges elcsalt választás, vagy egy esetleg elvitt ellenzéki politikus miatt kitörő, betiltott tüntetések után lehessen szankcionálni az embereket” – fogalmazott, hozzátéve, azért se örüljenek, mert a demonstrálók lesznek még többen is.

Hadházy Ákos értékelése szerint már értek el eredményeket: kizökkentették a hatalmat, megakadt a miniszterelnök által bejelentett tavaszi nagytakarítás, nincsenek még betiltott újságok, tévék, kitiltott kettős állampolgár civilek, vagy politikusok, mert bár készülnek rá, sikerült megakasztani ezt a „ritmust”. Az országgyűlési képviselő további kisebb eredménynek nevezte, hogy a közbeszédben megjelentek találgatások, miszerint tényleg lehet-e elcsalt választás, vagy eltilthatnak-e pártot az indulástól. Korábban ez nem nagyon merült fel, de elérte sok ezer ember, aki kint volt az Erzsébet hídon, hogy legalább már beszélnek róla, és a hatalomnak el kell gondolkodnia, mennyire meri megtenni majd ezeket a lépéseket, akármennyire is szükségesnek tartja – tette hozzá.

Hadházy Ákos kijelentette, „rossz belegondolni, hogy csak a múlt héten hány olyan dolog történt, hány olyan hírt olvastunk, hallottunk, amiért egy normális országban minimum többezres tüntetéseket tartott volna az ellenzék”. Példaként hozta fel egy szavai szerint „állítólagos ukrán kém” elfogását látványos TEK-es akció keretében, az Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozásáról szóló szavazást, a jegybanki alapítványok tovább dagadó botrányát, Milorad Dodik boszniai szerb politikus támogatását, a magyar miniszterelnök „árulását”, amit a kormányfő azzal követett el, hogy „szembeköpve a teljes erdélyi magyarságot” támogatta a romániai elnökválasztás első fordulójának győztesét, az úzvölgyi magyar katonai temető elleni akció szervezőjét – sorolta.

Hadházy Ákos a tüntetés végén arra kérte az egybegyűlteket, szolidaritásképpen az erdélyi honfitársainkért sétáljanak el a Külgazdasági és Külügyminisztérium épülete elé, ahova egy flashmobot szerveztek. A demonstrálók fél hat körül elindultak a tárcához a Lánchídon keresztül.

Hadházy Ákos a minisztériumnál azt mondta a tüntetők előtt: „Gyalázatos módon a magyar miniszterelnök azt a fasiszta román elnököt támogatja, aki magyar honvédek, magyar katonák sírján táncolva indította el a politikai karrierjét. A külügyminiszter azzal az emberrel ígért be jó kapcsolatot, aki magyarellenességgel, a magyarok elleni uszítással csinálta meg a politikai tőkéjét. Ennél gyalázatosabb dolgot talán még nem csinált a Fidesz.”

Este hét óra után Hadházy Ákos befejezettnek nyilvánította a demonstrációt, s egyben közölte, hogy a Honvédelmi Minisztérium előtt készül egy tüntetés, aki szeretne, átmehet oda. A résztvevők közül többen átgyalogoltak a Duna pesti oldalára, és csatlakoztak a honvédelmi tárca előtt egybegyűltekhez.

Kiemelt kép: Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő beszédet mond a gyülekezési jogról szóló törvény módosításának visszavonásáért tartott tüntetésen Budapesten, a Külgazdasági és Külügyminisztérium épülete előtt 2025. május 13-án. MTI/Bodnár Boglárka.