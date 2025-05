Kiderült, ki és mikor vette fel Magyar Péterék „leleplező” hangfelvételét

Nem 2023 áprilisban, hanem már májusban rögzítették azt a beszélgetést, amelynek egy részletét a múlt héten publikálta Magyar Péter. A honvédelmi tárca azt is tudja, hogy ki vette fel a hanganyagot, az illető mindent beismert. Ráadásul egy olyan állománygyűlésről szivárgott ki az anyag, amelynek egy másik részletéből már szintén sajtóhír lett – tudta meg a Szabad Európa.

Mint írtuk, Magyar Péter múlt hét csütörtökön tett közzé egy hangfelvételt, de ezt még az ellenzék oldalán sem látták leleplező erővel bíró anyagnak. A másik oldalról Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter egyenesen „lepkefingnak ”nevezte az ügyet a csütörtöki kormányinfón.

Ezzel kapcsolatban most a Szabad Európa kiderítette, hogy ugyanazon az állománygyűlésen hangzottak el Szalay-Bobrovniczky Kristófnak „a háborúhoz vezető út nulladik fázisáról” szóló szavai, mint amelyen Böröndi Gábor, az akkor frissen kinevezett vezérkari főnök a honvédség „pletykás sofőrjeiről” beszélt – annak idején e kettő közül az utóbbi nyilatkozat szivárgott ki a hazai sajtóba. Ez egyben azt is jelenti, hogy Magyar Péterék a felvétel időpontját is tévesen jelölték meg: a Tisza Párt vezetője ugyanis a feltöltött hanganyag mellé azt írta, hogy 2023. áprilisában készült, miközben erre az állománygyűlésre már májusban került sor.

A portál azt írja, hogy az eseményen több tucat főtiszt vett részt, és mivel senki nem készült szenzitív információk megosztására, ezért biztonsági intézkedések sem voltak életbe léptetve – vagyis bárki könnyen felvehette egy zsebbe rejtett telefonnal az elhangzottakat. Ez meg is történt, így kerültek napvilágra már az esemény után azok a mondatok, amelyben Böröndi Gábor a pletykás sofőrökről beszélt.

A Szabad Európa szerint a Honvédelmi Minisztériumnál azóta már azt is tudják, hogy ki szivárogtatta ki az állománygyűlésen elhangzottakat.

A portál forrásai szerint Böröndi Gábor és Szalay-Bobrovniczky Kristóf mondatait ugyanazt a tiszt vette fel. A személyazonosságára egy minisztériumi belső vizsgálat derített fényt, és amikor az illetőt ezzel szembesítették, elismerte, hogy tényleg ő volt az, továbbá azt is, hogy más alkalommal is adott már át információt a médiának.

Így kerülhetett Magyar Péterhez a hanganyag

Információik szerint a hanganyag rögzítője korábban Ruszin-Szendi Romulusz támogatójaként próbálta kínos helyzetbe hozni a honvédség új vezetését a felvétel egy részének kiszivárogtatásával, és tőle került először a volt vezérkari főnökhöz a hanganyag.

Magyar Péterhez pedig azután juthatott el a felvétel, hogy Ruszin-Szendi Romulusz belépett a pártpolitikába – írták.

A miniszter május eleji szavai gyakorlatilag megegyeznek Böröndi Gábor áprilisi – még a kinevezése előtt történt – parlamenti meghallgatásán elhangzottakkal. Ezen ugyanis a leendő vezérkari főnök maga mondta el nyilvánosan, hogy „a Magyar Honvédségben kialakult egy cizellált békevezetési rendszer, de átléptünk a nulladik fázisba. A nulladik fázis pedig azt jelenti, hogy Magyarország és a környező államok, a frontállamok, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Románia, Bulgária bizony a nulladik fázisba kerültek át, ami a háborút megelőző állapot. Soha ne kerüljön sor háborúra, de készen kell rá lennünk”.

Arról, hogy a hatályos jogszabályok szerint hány év börtönbüntetést lehet kapni az efféle hangfelvételek titkos rögzítéséért, ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász beszélt a felvétel közzététele után nem sokkal a hirado.hu-nak.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt „Nemzet Hangja” elnevezésű kezdeményezése kérdéseinek eredményváró rendezvényén a Műegyetem rakparton 2025. április 13-án. MTI/Balogh Zoltán.