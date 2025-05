Bejelentették, hogy ki és mikor lehet az utódja Gyurcsány Ferencnek a DK élén

A DK péntek reggeli sajtótájékoztatóján bejelentették, hogy várhatóan Dobrev Klára lesz a párt következő elnöke – noha a tisztújítási folyamat még csak most kezdődött el, és elméletileg mások is indulhatnak a tisztségért. Molnár Csaba, a párt ügyvezető alelnöke ezzel együtt jól látható magabiztossággal beszélt arról, hogy Dobrev veszi át a párt vezetését, és több részletet is ismertetett ezzel kapcsolatban.