Rendkívüli hír: Gyurcsány Ferenc lemond a DK éléről, és Dobrev Klárától is elválik

Dobrev Klára a közösségi oldalán közölte, hogy Gyurcsány Ferenc lemond, távozik a DK éléről. A bejegyzésben emellett arról is írt Dobrev, hogy véget ért a több évtizedes házassága Gyurcsány Ferenccel.

Cikkünk frissül!

„Gyurcsány Ferenc bejelentette azt a döntését, hogy lemond a DK elnöki tisztségéről, lemond frakcióvezetői posztjáról, országgyűlési képviselői mandátumáról, visszavonul a közélettől, a választásokon nem indul. Végleg véget kíván vetni annak, hogy a magyar jobboldal hazug gyurcsányozással próbáljon kimenekülni minden bűne alól, hazug gyurcsányozással próbáljon elfedni minden bajt, hazug gyurcsányozással próbáljon lehetetlenné tenni embereket, programokat, politikákat. A gyurcsányozás a jobboldali politika erkölcsi, emberi, szellemi leépülésének terméke, a hazug karaktergyilkosságok mintapéldája. Ennek mostantól vége” – írta közösségi oldalán Dobrev Klára egy bejegyzésben, amelyet „Változás” címmel tett közzé.

Hozzátette: „Az elnök döntését az Elnökség tudomásul vette. Gyurcsány Ferenc mindig élvezni fogja a DK egész közösségének a barátságát, szeretetét és tiszteletét. Mindenkinél jobban megérdemli ezt. Mi lesz ezután? Új elnökválasztás és új elnök.”

Dobrev Klára azt írta: a döntés előzményeként a DK-n belül sokat beszéltek arról, hogy hogy „mi lenne a legjobb Magyarországnak, a magyar baloldalnak, a DK-nak, nekünk”,

és ezt követően született meg a döntés Gyurcsány Ferenc lemondásáról, amelyet aztán a DK elnöksége el is fogadott.

Közlése szerint csütörtöktől kezdve az új elnök megválasztásáig tartó időszakban Molnár Csaba ügyvezető alelnök irányítja. „Döntöttünk, változunk. A változás lehet jó is, a változás jelenthet lehetőséget is, mert nem minden rossz, ami ismeretlen” – fogalmazott Dobrev Klára,

aki a lemondás mellett azt is bejelentette a Facebook-posztjában, hogy véget ért a házasságuk is Gyurcsány Ferenccel.

„Egy fájdalmas személyes ügyet is szeretnénk elmondani Ferivel, itt és most, először és utoljára. Sok hónapnyi gyötrődés, újratervezési kísérlet és megannyi átbeszélt éjszaka után meghoztuk életünk talán legnehezebb döntését: elválunk” – írta erről.

„Erről írni is nehéz, beszélni meg lehetetlen. Persze mindig lesznek dologok, amelyek összekötnek minket; egymás iránti kölcsönös tiszteletünk, barátságunk örök, a gyerekeinknek mindig mi fogjuk jelenteni a családot, és persze Marcit is közösen neveljük. Most viszont gyászolunk – sok idő után ez az első dolog, amivel már nem együtt, hanem külön-külön kell megküzdenünk. A válásról a továbbiakban egyikünk sem fog nyilvánosan beszélni, ez a legbelsőbb magánügyünk. Közösen arra kérünk mindenkit, a sajtót is, hogy ezt fogadják el, tartsák tiszteletben” – tette hozzá Dobrev Klára.

Gyurcsány Ferenc a maga részéről még nem posztolt ezekről az ügyekről a közösségi oldalán.

Kiemelt kép: Gyurcsány Ferenc pártelnök beszédet mond a Demokratikus Koalíció (DK) XV., tisztújító kongresszusán a Budapest Kongresszusi Központban 2025. február 2-án. MTI/Hegedüs Róbert.