Négylábú miniszterelnök-jelöltet indít a Kétfarkú Kutya Párt 2026-ban – fotó is van róla

A párt társelnökének kutyája, Kutyika Kutyi lesz a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) miniszterelnök-jelöltje – közölte Nagy Dávid, az MKKP pártigazgatója hétfőn.

Nagy Dávid a Magyar Hang kérdésére válaszolva közölte hétfőn, hogy Kovács Gergely pártelnök kutyája lesz a miniszterelnök-jelöltjük. A lap azt követően kereste meg a pártot, hogy kiderült: Magyar Péter a párt megkeresésére azt mondta, hogy nem kíván együttműködni velük, és a párt ezért az önálló indulásról döntött szombaton.

A viccpártnak már 2021-ben is ő volt a miniszterelnök-jelöltje. Kovács Gergely akkor azt nyilatkozta róla a Mandinernek: „Kutyika Kutyi a teljes neve, egy barna labrador. Jobb az ilyen ügyet családon belül tartani, egyébként is, van neki egy speciális képessége: ha eldugom a papírpénzt, akkor ő megtalálja, ami nagyon erős érv amellett, hogy ő legyen az ország vezetője.”

Nagy Dávid azt is közölte 2026-tal kapcsolatban, hogy a párt a listavezetőiről még nem határozott, és az első tíz helyéről legkésőbb idén június 30-ig fognak dönteni.

Mint mondta, csak olyan politikusok lesznek rajta, akik ténylegesen be is ülnének a parlamentbe, vagyis csak azért senki nem fog azon szerepelni, hogy húzónév legyen.

A pártigazgató szerint a listájukra olyan kutyapártosok fognak felkerülni, akik már hosszú ideje velük dolgoznak, és már bizonyítottak valamilyen területen. Nemi kvóta nincs az MKKP-nál, de arra figyelnek, hogy vegyesen szerepeljenek majd listájukon nők és férfiak – tette hozzá.

Ismertette: az egyéni választókerületi jelöltekről már nem a párt taggyűlése, hanem az elnökség fog dönteni, annak határideje október 1-je, de a kiválasztásuk már most is zajlik. A jelöltek számára a párt szakmai képzést is fog biztosítani, ahogy ezt tette az önkormányzati választást megelőzően is. Ígérete szerint

„a Kutya Párt életében először a parlamenti választáson is koherens útmutatót fog a választók elé tárni, hogy bemutassák, hogyan dolgoznának a parlamentben”.

Sőt, ősszel egy nagyobb rendezvénnyel is készülnek jövőbeli országgyűlési munkájukkal kapcsolatos elképzeléseik ismertetésére. A párt célja, hogy a listaállításhoz szükséges 71 főhöz képest 10–20 százalékkal több jelöltet találjon, tehát nem feltétlenül céljuk az, hogy mind a 106 egyéni körzetben jelöltet állítsanak.

Arra a kérdésre, hogy noha Magyar Péter nem kívánt együttműködni velük, el tudják-e képzelni, hogy esetlegesen a párt egyes jelöltjei visszalépjenek a tiszások javára, Nagy Dávid nemmel felelt. „Most legyek olyan, mint a dékás csávók, hogy ütöm a tamtamot, hogy Magyar Péternek össze kell fogni?” – kérdezett vissza.

