Magyar Péter hajlandó alávetni magát a drogtesztnek, szexvideóról is beszélt

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke egy hétfő esti sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy szerinte a kormánypártok minden eszközzel megpróbálják majd lejáratni őket.

A Tisza Párt elnöke azt mondta a sajtótájékoztatón – amelyet a Facebook-oldalán élőben közvetítettek –, hogy a hozzájuk eljutott információk szerint a kormánypártok számos eszközzel azon lesznek a jövőben, hogy lejárassák őket. Ezek közt említette többek közt az új kábítószerellenes törvényt is, amellyel kapcsolatban azt állította, hogy akár kábítószert is megpróbálhatnak elhelyezni nála vagy a párt másik tagjainál.

Ezzel összefüggésben azt mondta: hajlandó időről időre alávetni magát nyilvános drogtesztnek.

Nem sokkal később arról is beszélt, hogy egy egyes jelzések szerint akár egy „szexvideó” is megjelenhet róla a jövőben a lejáratókampány részeként – bár azt még ő maga sem tudta megmondani, hogy ez egy valódi felvétel lesz-e, vagy hamisítvány.

Említett továbbá egy mémekre épülő plakátkampányt is, amely ellene indulhat, és amellyel kapcsolatban részletesen bemutatták az állítólagos terveket a Tarr Zoltán EP-képviselővel közösen tartott sajtótájékoztatón. Emellett beszélt arról, hogy az utóbbi években tett vagyonnyilatkozatait is megpróbálhatják felhasználni ellene, de szerinte ez sikertelen lesz.

Ezt követően a kormánypártok „szatellitpártjának” nevezte a Mi Hazánk Mozgalmat, majd arról beszélt, hogy

a „rossz nyelvek szerint” az óellenzéki pártok (e ponton név szerint említette a Párbeszédet, az MSZP-t és a Momentumot) is összeállhatnak a 2026-os választásra.

Közlése szerint ebben az együttműködésben Karácsony Gergely is részt vehet, sőt, állítása szerint még Mesterházy Attila is támogatást kap a Fidesztől arra, hogy egy baloldali pártot építsen. „A DK-ról és Gyurcsány Ferencről talán nem is érdemes szólni”, mert mindenki tudja,hogy ők miként működnek együtt – tette hozzá Magyar Péter.

Később arról is beszélt, hogy szerinte a választási szabályok módosításával is azon lesznek a kormánypártok, hogy nehézségeket okozzanak a Tisza Pártnak. Magyar Péter ugyanakkor „jó hírnek” nevezte ezt, mert mindez szerinte azt mutatja, hogy „félnek” a Fideszben.

Kiemelt kép: Strasbourg, 2024. október 7.