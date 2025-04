Magyar Péterrel üvöltöztek a Szent István-bazilikában a Ferenc pápa emlékére rendezett misén

A Tisza Párt elnöke arról írt, hogy többek közt az apácák is a védelmére keltek.

A szerdai gyászmisén – amelyet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) tagjai mutattak be – több ismert közéleti szereplő is részt vett: ott volt Áder János volt köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita; Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes; Timár István Szilveszter, a Sándor-palota főigazgatója; Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára; és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is.

Az ünnepélyes szertartást egy incidens zavarta meg:

Bede Zsolt jobboldali aktivista kiabálni kezdett Magyar Péterrel.

„Bede Zsolt rövid nadrágban berontott a Szent István Bazilikába és egészen minősíthetetlen, trágár dolgokat üvöltve próbált zaklatni. Köszönöm azon apácáknak és vendégeknek, akik megpróbálták leállítani és felhívták a fideszes politikusok kitartottjának a figyelmét arra, hogy ilyet egy ember nem tesz egy templomban, főleg nem egy gyászmisén” – írta Facebook-posztjában Magyar Péter.

Mindeközben Bede Zsolt is megosztott a közösségi oldalán egy fotót, amelyen Magyar Péter is látható, és azt is írta a fotó mellé: „Bocsásd meg, Uram! De a Házadból ki kell verni a kufárokat…”

Kettejük közt nem ez volt az első csörte, Bede Zsoltot a közelmúltban rendőrök vitték el a Tisza Párt egyik rendezvényéről is.

Kiemelt kép: Áder János volt köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita, illetve Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Timár István Szilveszter, a Sándor-palota főigazgatója és Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára (b-j), mögöttük Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a 88 éves korában elhunyt római katolikus egyházfő, Ferenc pápa lelki üdvéért tartott szentmisén, amelyet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) tagjai mutattak be a Szent István-bazilikában 2025. április 23-án (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)