„Legyen mindenki egyforma!” – a Kétfarkú Kutya Párt „sokszínűség-ellenes” demonstrációt tartott Budapesten

„Legyen mindenki egyforma!” – ezzel a mottóval hirdették meg a Kétfarkú Kutya Párt szombati demonstrációját, amellyel ironikus formában foglaltak állást a Budapest Pride megrendezésének kérdésében.

A Kétfarkúak a saját „békemenetükként” hidették meg az eseményt,

amelyen a Pride által hirdetett sokszínűség helyett az egyformaság fontosságát hangsúlyozták.

A párt szimpatizánsai szombaton 14 órára hirdették meg a felvonulás kezdetét, amelyet a rendőrök biztosítottak Az Index beszámolója szerint a többség – a szervezők kérésének megfelelően – szürke felsőt viselt, és sokan kutyával érkeztek meg az eseményre, ami a párt tüntetéseinél már-már hagyomány.

A demonstráció kezdetén kijelentették, hogy az egyediség rossz, a boldogságot az egyformaság hozza el, ezért aki szeretné az „egyediség átkát” lerázni magáról, azt várják a párt standjainál, ahol adományokat is fogadnak. Aki pedig szeretne még több dolgot betiltani, azt a freeSZFE betiltó irodájánál várják – közölték. Mindeközben Tóth Gabi, Ákos, és Kis Grofó dalai is felcsendültek, valamint a Mi vagyunk a Fidesz című mulatósdal is hallható volt.

Ezt követően indult el a menet a Hősök teréről,

és az első megálló az orosz nagykövetség épülete volt, ahol a szervezők azt skandaltatták a résztvevőkkel, hogy: „Ruszkik, gyertek haza!”.

Az Andrássy úton és más utcákon történő vonulás után a Hősök terére tértek vissza, ahol több felszólaló is színpadra lépett. Ezen a ponton azt írták ki a Facebook-oldalukon, hogy „már 5 millióan vagyunk a Hősök terén!”.

Többek közt üzentek a város másik pontján demonstráló kormánypártiaknak, Bayer Zsoltnak és a CÖF-nek is, mondván: jöjjenek ide, hogy közösen eltörölhessék a Pride-ot és a Kitörés napját (az Index szerint egyébként volt olyan tüntető, aki a helyszíneket összekeverve véletlenül a kutyapártos eseményre ment el a kormánypárti demonstráció helyett, róla fotót is készítettek).

Kiemelt kép: Facebook/Magyar Kétfarkú Kutya Párt.