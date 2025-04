Orbán Viktor üzent, nagy bejelentésekre készülhet

Orbán Viktor a Facebook oldalán közölte, hogy szerdán összeültek a magyar kormány tagjai.

„Részletek hamarosan!”– ezzel a kommentárral tette közzé bejegyzését a Facebookon Orbán Viktor, amelyben a magyar kormány üléséről számolt be. A kormányfő várhatóan egy újabb közösségi médiás posztban fogja ismertetni a későbbiekben azt, hogy mi mindenről tárgyaltak most (amennyiben így lesz, arról még beszámolunk).

A miniszterelnök a minap elsősorban az adócsökkentési programmal foglalkozott, amellyel kapcsolatban közölte, hogy a nemzetközi politikában tapasztalható vámháború ellenére is sort kerítenek rá.

A magyar kormány rendszerint szerdánként szokott összeülni, amelyet követően csütörtökön szokták megtartani a Kormányinfót. Ez utóbbit most ugyan még nem jelentették be, de nem kizárt, hogy most is ez lesz a menetrend. A kormányzati sajtótájékoztatót legutóbb két hete hívták össze, amikor egy szokatlan vendég is feltűnt az eseményen a kormány oldaláról.

Kiemelt kép: a Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök évértékelõ beszédét tartja a Várkert Bazárban 2025. február 22-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher.