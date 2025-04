Századvég: A magyarok döntő többsége ellenzi a Pride-párti hídfoglalást

A Századvég legfrissebb felmérése alapján a magyarok döntő többsége ellenzi a Budapest Pride felvonulást, és az ahhoz kapcsolódó hídfoglaló tüntetéseket. A közvélemény-kutatásban kiemelték, hogy szakadék tátong a baloldali politikusok álláspontja és a lakosság többségének véleménye között. Kedden ismét közlekedési káosz várható Budapesten, miután Hadházy Ákos és a Momentum negyedik alkalommal szervez tüntetést a fővárosban. A független országgyűlési képviselő szerint addig tiltakoznak, amíg a kormány vissza nem vonja a gyülekezési törvényt. A Pride-párti tüntetők miatt egy újabb törvénymódosítás is jöhet. Orbán Viktor miniszterelnök szintén elfogadhatatlannak tartja, hogy egy hídfoglaló demonstráció tízezrek közlekedését nehezítse meg.

Az utóbbi hetek demonstrációit vizsgálta a Századvég legfrissebb közvélemény-kutatása, amelyben a budapesti hidak elfoglalásáról, és a Budapest Pride-ról kérdezték az embereket. A felmérés szerint a magyarok 61 százaléka negatívan vélekedik a Pride-ról, és csak 31 százalék értékelte pozitívan az eseményt. A válaszadók közel kétharmada – 64 százaléka – gondolja úgy, hogy a gyermekek védelme érdekében be kell tiltani a közterületeken a szexuális propaganda minden formáját. Mint írták, a Budapest Pride felvonulás és a szexuális propaganda megítélésében szakadék tátong a baloldali politikusok álláspontja és a lakosság többségének véleménye között.

A kutatásban azt is kiemelték, hogy a megkérdezettek 83 százaléka hallott arról, hogy Hadházy Ákos április 1-jén a Budapest Pride felvonulás mellett szervezett tüntetést.

A kutatási adatok szerint a magyarok döntő többsége nem nézte jó szemmel a hídfoglaló akciókat, amelyek érezhetően korlátozták a fővárosi lakosok közlekedését és mobilitását.

A válaszadók 59 százaléka nem értett egyet azzal, hogy a Pride-párti tüntetők budapesti hidakat foglaljanak el, és csak 40 százalékuk helyeselte ezt.

A Századvég legfrissebb közvélemény-kutatása telefonos adatfelvétellel CATI rendszeren (Computer-Assisted Telephone Interviewing) keresztül készült, amelyben ezer főt kérdeztek meg a magyar lakosság körében. A felmérést 2025 márciusában és áprilisában végezték el.

Kedden ismét közlekedési káosz várható Budapesten

Mint írtuk, kedden ismét közlekedési káoszra kell készülni Budapesten. Hadházy Ákos és a Momentum már negyedik alkalommal tart tüntetést és hídfoglalást a fővárosban a gyülekezési törvény módosítása miatt. A független országgyűlési képviselő most a korábbinál is nagyobb tömeget szeretne az utcákon látni. A politikus megnyugtatásképp azt üzente az autósoknak, hogy értük is tüntetnek.

A rendőrségnek kedd 17 órától szerda 22 óráig jelentették be a tüntetést, ám ezt a közlekedés rendjének sérelmére hivatkozva nem engedélyezték.

A rendőrség határozata szerint kedd 16 órától szerda hajnali 4 óráig biztosítják az Erzsébet hidat. A szervezők fellebbeztek a döntés ellen, de a Kúria hétfőn elutasította azt.

A gyülekezési jogról szóló törvény módosításának visszavonásáért tartott, Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő által szervezett demonstráció résztvevői a Szabadság hídon 2025. április 1-jén (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A tiltakozás miatt Szentkirályi Alexandra levélben fordult a főpolgármesterhez. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője felszólította Karácsony Gergelyt, hogy tegyen rendet a városban. „Főpolgármester úr! Ön szerint rendben van, hogy pár száz tüntető megkeserítse több tízezer ember életét?” — tette fel a kérdést múlt csütörtökön Szentkirályi Alexandra. Mint mondta, a legutóbbi hídfoglaló akcióhoz hasonló kaotikus események több ponton akadályozzák a fővárosiakat, a hazajutástól kezdve a kórházba való eljutásig.

Hadházy Ákos szerint addig tiltakoznak, amíg a kormány vissza nem vonja a Budapest Pride-ot érintő törvényt. A történtekre Orbán Viktor miniszterelnök múlt pénteken reagált a Kossuth Rádióban, majd bejelentette, hogy ismét törvénymódosítást kezdeményeznek a gyülekezési joggal kapcsolatban. A kormányfő szerint nem normális, ha tízezrek ragadnak be a dugókban egy-egy demonstráció miatt. „A közlekedés aránytalan sérelmére nem lehet gyülekezési jogot gyakorolni” – emelte ki Orbán Viktor, hozzátéve, hogy lesz egy újabb törvénymódosítás „a normális, békés, demonstrációkon részt venni nem akaró polgárok védelmében”.

Egyre erőszakosabb tiltakozásokat szerveznek

A gyülekezési törvény módosításakor a Momentum képviselői füstgyertyákat égettek el a parlamentben. Az akció miatt Bányai Gábor kormánypárti képviselő rosszul lett és sürgős orvosi ellátásban kellett részesíteni. Március közepe óta szinte minden hétre jut egy olyan tiltakozás, amelyet a baloldali képviselők szerveznek.

A törvény elfogadása után Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő és a Momentum három budapesti demonstrációt tartott. A legutóbbi alkalommal, április 1-jén az Erzsébet hídról indultak el a tüntetők, majd három másik átkelőt – a Margit hidat, a Szabadság hidat és a Petőfi hidat – is lezártak. Az esemény hatalmas fennakadásokat okozott a közlekedésben. A rendőrség 58 ember ellen indított eljárást, többek között garázdaság és kábítószer birtoklása gyanúja miatt.

A Momentum politikusai március 28-án és április 4-én is tiltakoztak az MTVA épületének bejárata előtt. A demonstrálók Orbán Viktor miniszterelnök szokásos pénteki Kossuth Rádióban adott interjúját próbálták megakadályozni.

Kiemelt kép: A gyülekezési jogról szóló törvény módosításának visszavonásáért tartott, Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő által szervezett demonstráció résztvevői az Erzsébet hídon 2025. április 1-jén (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)