Hajnal Miklós bejelentette, hogy hátralép, és szabad pályát ad Magyar Péternek

Hajnal Miklós, a Momentum országgyűlési képviselője bejelentette, hogy nem indul újra abban a választókörzetben, amelyben 2022-ben legyőzte a Fideszt. A döntést azt követően hozta meg, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke jelezte, hogy ebben a körzetben fog indulni egyéni képviselőjelöltként 2026-ban.

„Orbán Viktor több évtizede nem meri megmérettetni magát egyéni képviselőjelöltként a választásokon. Én mindenképpen közvetlen felhatalmazást fogok kérni a választópolgároktól, ezért amennyiben a helyi TISZA Szigetek támogatnak, akkor elindulok egyéni jelöltként a budapesti 3-as számú választókerületben az országgyűlési választásokon” – közölte a minap Magyar Péter a Facebookon. Mint írtuk, ebből a körzetből 2022-ben a momentumos Hajnal Miklós került be a parlamentbe, miután néhány százalékkal legyőzte Fürjes Balázst, a Fidesz jelöltjét (bár a választókörzet határait azóta jelentősen megváltoztak a választási törvény tavaly elfogadott módosítása miatt).

A Tisza Párt elnökének posztjára reagálva Hajnal Miklós szerda reggel tett közzé egy bejegyzést a Facebookon, amelyben azt írta:

„Magyar Péternek szabad a pálya.”

„A tavaly júniusi EP- és önkormányzati választás eredményét kampányfőnökként saját személyes kudarcomnak is tartottam. Nem menekültem a felelősség elől, vállaltam azt, rögtön másnap a Partizán interjújában is. Tavaly nyár óta több szempontból is hátrébb léptem” – fogalmazott a momentumos politikus.

Hozzátette: „Csendemet Magyar Péter tegnapi bejelentése törte meg. Ma a legfontosabb hátralépést teszem meg. Magyar Péter többször is elzárkózott minden korábbi ellenzéki szereplőtől – ezzel is védve magát és közösségét különböző hiteltelenítési kísérletektől. Ezt tiszteletben tartva azzal tudom őt az országos győzelmében leginkább segíteni, ha nem állok az útjába.”

„Ma azt a döntést hoztam, hogy nem indulok újra a 2026-os választáson a Budapest 3. számú választókerületben”

– közölte Hajnal Miklós. Később azt is megjegyezte, hogy szerinte ez a választókörzet most egyértelműen nyerhető az ellenzék számára.

Végül –a Tisza Párt elnökének üzenve – azt írta: „Péter, ha olvasod ezt, egy kérést is hadd fogalmazzak meg az irányodba. Arra kérlek, hogy annak ellenére, hogy itt indulsz, folytasd az országjárásaid ugyanazzal a lendülettel, energiával, ahogy eddig tetted. […] Ha bármiben tudok segíteni, akkor állok rendelkezésre.”

Kiemelt kép: Hajnal Miklós, a Momentum képviselője kérdést tesz fel az Országgyűlés rendkívüli plenáris ülésén 2022. július 4-én.

MTI/Balogh Zoltán.