Bejelentette Magyar Péter, hogy 2026-ban hol indulna a választásokon

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke egy keddi Facebook-bejegyzésben bejelentette: egyéni képviselőjelöltként abban a választókerületben indul a 2026-os parlamenti választáson, ahol Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos lakhelye található.

„Orbán Viktor több évtizede nem meri megmérettetni magát egyéni képviselőjelöltként a választásokon. Én mindenképpen közvetlen felhatalmazást fogok kérni a választópolgároktól, ezért amennyiben a helyi TISZA Szigetek támogatnak, akkor elindulok egyéni jelöltként a budapesti 3-as számú választókerületben az országgyűlési választásokon” – közölte Magyar Péter a Facebookon.

Hozzátette: „Orbán Viktor is ebben a körzetben él. Ha nem gyáva, akkor ő is elindul és közvetlenül megküzdünk az emberek bizalmáért. Nos, miniszterelnök úr, most ki mögé fog bújni?”

Bár a miniszterelnököt a legtöbben Felcsúthoz kötik, Orbán Viktor hivatalos szálláshelye Budapest, XII. kerületében a Cinege utca 5. alatt található, amely a budapesti 3-as számú választókerülethez tartozik (a Cinege utcai épületet még 2010-ben jelölték ki a kormányfő lakhelyévé egy rendeletben).

Azt még nem lehet tudni, hogy végül a Fidesz 2026-ban kit indít a hegyvidéki választókörzetben. 2022-ben a momentumos Hajnal Miklós került be innen a parlamentbe, miután néhány százalékkal legyőzte Fürjes Balázst, a Fidesz jelöltjét.

2018-ban viszont épp Magyar Péter egykori barátja, Gulyás Gergely tudott győzni ugyanebben a választókerületben a Fidesz színeiben a DK ellen.

Ugyanakkor a választási törvény tavaly év végén elfogadott módosításában ennek a budapesti választókerületnek a határait is átrajzolták. Egyrészt megtoldották két olyan választókerületek egyes területeivel, amelyekben ugyancsak momentumos politikusok – Orosz Anna és Tóth Endre – győztek 2022-ben, másrészt pedig bizonyos részei a 4-es számú budapesti választókörzet kerültek át. Így bárki is indul most a Fidesz részéről a budapesti 3-as számú választókerületben, nem teljesen ugyanott fog lezajlani a voksolás, mint ahol ’18-ban vagy ’22-ben tartották.

Kiemelt kép: Facebook/Magyar Péter