Sulyok Tamás is megszólalt Orbán Viktor poloskázós mondatáról

Sulyok Tamás köztársasági elnök a sajtó kérdésére válaszolva közölte, hogy problémásnak tartja-e Orbán Viktornak azt az előző hétvégén elhangzott mondatát, amelyben a kormányfő poloskákról beszélt.

Orbán Viktor a március 15-i beszédében egy mondat erejéig kitért arra, hogy „Átteleltek a poloskák”, miközben arról beszélt, hogy húsvéti nagytakarítás jön, és felszámolják „a pénzügyi gépezetet, amely korrupt dollárokból vásárolt meg politikusokat, bírókat, újságírókat, álcivil szervezeteket és politikai aktivistákat”.

A poloskás mondatot nem sokkal később felkapták az ellenzéki oldalon. A beszéd után közvetlenül Nagy Attila Tibor politikai elemző is azt mondta a hirado.hu-nak, hogy nem tartja helyeznek ezt a mondatot, mert további megosztottsághoz, gyűlölködéshez vezet, és keserű szájíz marad az emberben ezek után. Vele ellentétben egy másik politikai elemző, Kiszelly Zoltán viszont azt mondta: csupán a „dollármédia” próbál ebbe a mondatba kapaszkodni, és hogy szerinte ezek a médiumok is „külföldi zsoldban álltak, ahogy korábban a labancok is”, és „külföldi segítséggel akarták megbuktatni a kormányt”. Utóbb pedig maga Orbán Viktor is írt egy Facebook-bejegyzést a poloskákról, mondván: azt a mondatot Magyar Péternek címezte.

A Telex ezen előzmények után megkereste Sulyok Tamás köztársasági elnököt. Mint cikkükben felidézték, az államfő egy korábbi interjúban, a hivatalba lépése után beszélt arról, hogy „A köztársasági elnök alkotmányos feladata, hogy az adott politikai helyzetben és környezetben kifejezze a nemzet egységét. […] A társadalmi béke megteremtésén fogok dolgozni.”.

Ezzel összefüggésben kérdezték meg Sulyok Tamást arról, hogy mit gondol Orbán Viktor poloskázós mondatáról. Az államfő hivatala, a Sándor-palotának azt válaszolta a kérdésükre:

„Az államfő politikusi beszédeket nem kommentál, csak akkor, ha az a társadalmi béke megbontására, és a nemzet megosztására szólítja fel az embereket. Itt ilyen nem történt.”

Továbbá azt is hozzátették: „Amennyiben figyelmesen meghallgatja a miniszterelnöki beszédet, akkor egyértelműen kiderül, hogy a jelzett részben nincs hasonlat, de még metafora sem.”

