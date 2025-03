Dobrev Klára kiborult Orbán Viktor beszédén, szerinte a miniszterelnök ki akarja irtani az ellenzéket

A Demokratikus Koalíció politikusa szerint már nem a szavazatokért megy a harc, hanem az életükért.

Kiborította Orbán Viktor március 15-i beszéde a Demokratikus Koalíció EP-képviselőjét. Az ellenzéki politikus Facebook-bejegyzésében azt írta:

„Orbán lesüllyedt a legaljára. Innen már nincs lejjebb. Lepoloskázni az ellenzéket olyan alantas, fasisztoid dehumanizáció, amire már nagyon régen nem volt példa Magyarországon. A poloskákat eltaposni vagy kiirtani szokták – erre készül Orbán. És ha valaki még mindig azt gondolná, hogy ez csak retorikai fordulat, az ennél nagyobbat nem is tévedhet”.

Majd úgy folytatta:

„Nincs visszaút. Itt már nem a szavazatokért megy a harc, hanem az életünkért.”

Mint arról beszámoltunk, a nemzeti ünnep alkalmából Orbán Viktor ezúttal is a Nemzeti Múzeum előtt tartott beszédet, amelyben a magyar miniszterelnök pontosan úgy fogalmazott:

„Tisztelt Ünneplők!

1848. március 15-e mámoros napját a higgadt és bölcs áprilisi törvények követték. Ezek a törvények helyezték védelem alá a március 15-én kivívott szabadságot. Ez most is pontosan így lesz. A mai ünnepi összesereglés után jön a húsvéti nagytakarítás. Átteleltek a poloskák. Felszámoljuk a pénzügyi gépezetet, amely korrupt dollárokból vásárolt meg politikusokat, bírókat, újságírókat, álcivil szervezeteket és politikai aktivistákat. Felszámoljuk az egész árnyékhadsereget. Ők a mi újkori labancaink, a brüsszeli kegyencek, akik hazájuk ellenében, pénzért a birodalom szekerét tolják. Túl régóta vannak itt. Túl sok mindent éltek túl. Túl sok helyről kaptak pénzt. Túl sokszor váltottak már köpönyeget. 1848-ban császármadarak ültek a nyakunkra, most meg Weber-fiókák kárognak a fejünk fölött. Éppen elég volt belőlük. Tavaszi szél vizet áraszt, hadd vigye őket…”

(Kiemelt kép: MTI/Máthé Zoltán)