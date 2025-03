Orbán Viktor közölte: a magyar gazdaság sikere múlik azon, hogy béke lesz-e Ukrajnában

Orbán Viktor interjút adott a TV2 Tények című műsorának, amely szombat este került adásba. A kormányfő beszélt az ukrajnai háborúról, a magyar gazdaságról, valamint a friss kormányzati lépésekről is.

Orbán Viktor az interjú elején reagált Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fehér házi csörtéjére, amelyről egy Facebook-posztban is írt már előzőleg.

A kormányfő most azt mondta: Trumpnak igaza volt abban, hogy Zelenszkij harmadik világháborút kockáztatja. Majd kitért arra is, hogy a magyar gazdaság teljesítménye szempontjából is fontos lenne a békekötés.

E ponton azt is hozzátette:

ha nincs béke, akkor a magyar gazdaság se 2025-ben, se 2026-ban nem lehet sikeres.

A kormányfő ezt követően beszélt a magyar családvédelmi intézkedésekről is, és ebben az összefüggésben fenntartotta azt a korábbi állítását, hogy továbbra is lehet a béke logikája mentén gondolkodni a magyar gazdaság jövőjének tervezésekor. Azt mondta: a el is húzódik a háború, a nemrég bejelentett programokat akkor is végre tudják hajtani.

Orbán Viktort a mostani beszélgetésben kérdezték a pénteki, kossuth rádiós interjúban is emlegetett témákról is, köztük az infláció helyzetéről és a tej, illetve az élelmiszerek árának emelkedéséről.„Azt kérjük tőlük nagy tisztelettel, hogy ne emeljék ilyen mértékben az árakat” – mondta az élelmiszerkereskedőkről, hozzátéve: ha ez nem elég, akkor be kell avatkozniuk ideiglenesen, és árstopra lesz szükség. De hangsúlyozta, hogy ezt szeretnék elkerülni.

Kiemelte azt is, hogy az új kormányzati adókedvezményeknek köszönhetően kiszámíthatóvá válik a családi életpálya – ami szerinte kiemelten fontos a nők, az édesanyák számára.

Ugye itt óvatos vagyok, mert mindenki a saját életét kormányozza […] Ebbe a kormány nem tud, és nem is akar bele szólni. A kormány ajánlatot tud tenni

– mondta Orbán Viktor. Ezt követően kitért a USAID ügyére is, amelyet „az elmúlt 40 év” legnagyobb botrányának nevezett.

„Ilyet még nem láttam, ezeket megvásárolták […] itt embereknek pénzt adtak a véleményükért”

– fogalmazott, megismételve azt az állítást, hogy hollywoodi filmsztárok is pénzt, sőt „dollármilliókat” kaptak azért, hogy elmenjenek Ukrajnába. „Ez egy olyan befolyásolása egy másik ország életének, amely nem fogadható el” – tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy mi lesz azokkal Magyarországon, akik ebben érintettek, Orbán Viktor azt válaszolta: „Ilyen nem lesz többet”.

Ezután kitért arra is, hogy az alkotmányba emelik a kábítószer-használat tilalmát. Mint mondta, eddig is voltak szigorú szabályokat, de ezeket most „radikálisan szigorítani fogják”. Mint mondta, úgy látják, hogy a legveszélyesebb szerek, az úgynevezett dizájnerdrogok használata a legszegényebb területeken kezd a leginkább elharapózni.

A kábítószer lassan már olcsóbb, mint egy feles

– mondta erről az interjú végén a miniszterelnök.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! címû mûsorban a Kossuth rádió óbudai stúdiójában 2025. január 17-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán.