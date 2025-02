Friss bejelentéseket tett a kormány, mutatjuk a részleteket

Csütörtökön 10 órától kezdve Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter ismertette a magyar kormány legfrissebb döntéseit. A miniszter bejelentette, hogy mikortól vezetik be a két- és háromgyermekes édesanyák adómentességét, de kitért az árstop bevezetésének, az Alaptörvény módosításának témájára, valamint egy új kormánybiztos kinevezésére is. A részleteket alább, frissülő cikkünkben ismertetjük.

Mint előzőleg írtuk, szerdán összeült a magyar kormány, amiről Orbán Viktor a közösségi médiában is posztolt. Továbbá a minap megjelent egy olyan podcastműsor is, amelyben Gulyás Gergely több aktuális témáról beszélt – köztük például arról is, hogy meg lehet-e tartani a Budapest Pride-ot a jövőben.

A csütörtöki kormányinfót Gulyás Gergely a szerdai kormánydöntések ismertetésével kezdte. A miniszter elmondta: Orbán Viktor hétvége évértékelő beszéde „kellő számú feladatot adott a kormánynak is”. Ezzel összefüggésben elmondta: a szerdai ülésen tárgyaltak az adócsökkentési program kiterjesztéséről,

és elfogadták azt, hogy október 1-től a háromgyermekes édesanyáknak életük végéig ne kelljen többé SZJA-t fizetniük.

„Ez azt jelenti, hogy a háromgyermekeseknél körülbelül 250 ezer családot érint” a döntés – közölte Gulyás Gergely. Majd hozzátette, hogy a kétgyermekesekről is hasonló döntés született.

„Ezt ütemezetten, négy év alatt fogjuk bevezetni” – fogalmazott, utalva arra, hogy 2026 január 1-től kezdődik ennek a programnak a bevezetése, és egészen 2029-ig el fog tartani. Ennek értelmében korosztályokra lebontva fogják bevezetni a lépést, a legfiatalabbakkal kezdve:

2026 január 1-től a 40 évnél fiatalabb kétgyermekes édesanyák kapnak adómentességet;

Ezt követően 2027-től a 40 és 50 év közöttiek lesznek bevonva a programba;

2028-tól az 50 és 60 év közöttiek;

majd 2029 január 1-től a 60 év feletti kétgyermekes édesanyák kapják meg az SZJA-mentességet.

Gulyás Gergely szerint ez a lépés is sok százezer édesanyát érinthet.

Árstop, USAID-botrány, új kormánybiztos, alkotmánymódosítások

A miniszter arról is beszélt, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági minisztertől is meghallgattak egy jelentést a szerdai ülésen azzal kapcsolatban, hogy miként lehetne fellépni a leghatékonyabban az áremelkedések ellen. Ezzel összefüggésben azt mondta: az első lépés egy komplex akcióterv lesz, és Nagy Márton erről már tárgyalt is az élelmiszerláncok vezetőivel. Ennek értelmében piacvédelmi intézkedéseket, profitkorlátozást vezetnek be, valamint csökkentik a bürokratikus terheket.

Gulyás Gergely leszögezte: ezeknek az intézkedések legkésőbb március végére érezhető lehet a hatása – ha azonban ez nem lesz elég (vagyis nem csökkenek kellő módon az árak) akkor valóban be fogják vezetni azokat a hatósági árstopokat, amelyeket már korábban felvetettek.

Arról is beszélt, hogy mi mindenre terjedhet ki a nyugdíjasok áfa-visszatérítése: mint mondta, többek közt a gyümölcsök, zöldségek és a tejtermékek mindenképp benne lesznek a programban. Ezt a programot az idei év második felében fogják bevezetni – mondta.

A miniszter szerint a kormány megtárgyalta a nemzetközi politikában is tárgyalt USAID-ügyet is, amelyről azt mondta, hogy ez „a nyugati világ legnagyobb korrupció botránya”, valamint a legnagyobb szuverenitássértés, és legnagyobb befolyásolási program is egyben. Ennek részeként újságírókat, aktivistákat, civil szervezetek vásároltak meg világszerte – mondta, majd megjegyezte, hogy mindez Magyarországot is érinthette.

Gulyás Gergely e ponton bejelentette, hogy Orbán Viktor kinevezett egy kormánybiztost is László András európai parlament képviselő személyében.

Azt várják, hogy az új kormánybiztos egyeztessen a nemrég hivatalba lépett amerikai kormányzattal, és egy jelentést „tegyen le az asztalra arról”, hogy az utóbbi években kik és milyen módon befolyásolták a magyar közvéleményt amerikai pénzből.

Gulyás Gergely azt is jelezte, hogy a külföldi befolyásolással összefüggésben

törvénymódosítások is várhatóak a következő hetekben, és azon lesznek, hogy húsvétig bezárólag az Országgyűlés elfogadja ezeket.

A miniszter beszélt az Alaptörvény módosításáról is. Egyrészt elmondta, hogy bele fogják foglalni azt, hogy csak két nem létezik (Orbán Viktor erről már az évértékelőn beszélt). Másrészt pedig a kistelepülések önvédelmi jogáról fog szólni, de ezt még Navracsics Tibor uniós és területfejlesztési miniszternek a kistelepülési vezetőkkel közösen ki kell dolgoznia.

Végül hozzátette: a jövőben az alkotmány szintjén fogják kimondani a kábítószer-használat tilalmát is, valamint kiegészül majd egy olyan rendelkezéssel is az Alaptörvény, amely kimondja, hogy a gyermekek testi, szellemi, erkölcsi fejlődéséhez való jog – az élethez való jogon kívül – minden más joggal szemben elsőbbséget élvez.

Újságírói kérdések: hamarosan jön a Trump–Orbán találkozó, a republikánus elnök később Magyarországra is el fog látogatni

Az új kormánybiztos tevékenységéről érkezett kérdésre válaszolva a miniszter elmondta: László András rögtön Washingtonba fog utazni, és azon lesz, hogy kiderítse a részleteket. Arról, hogy milyen következményei lehetnek a külföldi beavatkozásnak, Gulyás Gergely azt mondta, hogy meg kell várni a vizsgálat eredményét. De leszögezte, hogy semmiféle külföldi beavatkozást – sem a keletit, sem a nyugatit – nem lehet elfogadni.

Az is szóba került, hogy a Magyar Nemzet múlt heti értesülése szerint a Fidesz balatonfüredi kihelyezett frakcióülésén Orbán Viktor arról is beszélt, hogy akár ki is tilthatnák azokat Magyarországról, akik külföldi pénzt fogadtak el. (A lap szerint Orbán Viktor arra kérte a képviselőket, hozzanak szigorú törvényeket, és akik részesültek ezekből a külföldi pénzekből, azokat tiltsák ki Magyarországról.) Gulyás Gergely erre azt mondta, hogy ez nem pont így hangzott el a frakcióülésen, és nem is lehetne megtenni, mivel, ha valakinek csak magyar állampolgársága van, akkor ők ebben az esetben hontalanná válnának. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a kitiltás bizonyos esetekben (pl. két vagy több állampolgársággal rendelkező személyek) valóban egy lehetséges lépés. De a miniszter szerint meg kell várni, hogy az Országgyűlés elvégezze a munkáját, már készül a tervezet – mondta.

Gulyás Gergely arról is beszélt: belátható időn belül sor kerül Orbán Viktor és Donald Trump találkozójára.

Mint mondta, ez a találkozó jó eséllyel Washingtonban lesz, de egészen biztos abban, hogy Donald Trump az elnöksége alatt el fog látogatni Magyarországra is.

Betiltják-e a Pride-ot, miért alakították át a kormányt, mikor fogadják el a költségvetést?

Az újságírói kérdések közt szóba került a Budapest Pride esetleges tiltása vagy korlátozása is – ezzel kapcsolatban Gulyás Gergely lényegében megismételte Orbán Viktor évértékelős kijelentését, valamint visszautalt a saját mondataira az említett podcastinterjúból. Mint mondta, a Pride-ot abban a formában, ahogy eddig megtartották a köztereken, valóban nem lehet majd megrendezni a jövőben. Továbbá hozzáfűzte, hogy a kormány gyermekvédelmi szempontból akarja korlátozni a rendezvényt.

Beszélt arról is, hogy a magyar kormány tagjainak feladatköreit azért módosították pár nappal ezelőtt (erről a Magyar Közlönyben jelent meg egy rendelet), hogy őneki, valamint Rogán Antalnak, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszternek mostantól kezdve csak a kormányzati koordinációval kelljen foglalkozniuk. Mint mondta, ezt a feladatot kettejüknek, Orbán Viktornak, valamint Orbán Balázsnak, a miniszterelnök politikai igazgatójának kell elvégeznie. Az átalakítás után „a következő egy évben nekünk mással nem kell foglalkozni, csak ezzel” – fogalmazott Gulyás.

Egy későbbi kérdésnél a miniszter elmondta: a magyar kormány jelenleg úgy számol, hogy június 16-án fogadhatják el az idei, 2026-os költségvetést. Mint mondta, ennek nagyjából 90 százalék a valószínűsége, hogy addigra ez megtörténik.

A németországi választások eredményével kapcsolatban pedig elmondta: az európai politikában a legtöbb alkalommal szemben álltak az eddigi német kormánnyal. A nagy kérdés az lesz, hogy az új, CDU-CSU vezette koalíció milyen változásokat fog hozni – véleménye szerint a két konzervatív párt sikeresen fogni tárgyalni erről az SPD-vel, és nagyjából húsvétra lezárulhat ez a folyamat. Gulyás Gergely szerint nemcsak Magyarország szempontjából lesz érdekes az új német kormány politikája, hanem Európának is nagy szüksége lenne most egy erős német kormányra.

A bejelentéseket és az azt követő sajtótájékoztatót itt lehet követni:

Kiemelt kép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2025. január 23-án (Fotó: MTI/Soós Lajos)