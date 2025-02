Országos sztrájk kezdődhet, jelentette be a Szakszervezetek Akciószövetsége

A Szakszervezetek Akciószövetségének – amely számos érdekképviseleti intézményt foglal magába – csütörtöki sajtótájékoztatóján bejelentették: ha a kormány nem teljesíti a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) követeléseit, akkor sztrájkba kezdenek.

„A kormány hülyének nézi a kormánytisztviselőket, nem maradt más, mint a sztrájk. Nincs tárgyalás, a kormány halogat, de a saját bérét nem felejtette el megemelni” – hangzott el a Szakszervezetek Akciószövetségének csütörtöki sajtótájékoztatóján, amelyen a béremelési követelésről és a nyomásgyakorlás formájáról is beszámoltak.

Az eseményről az Index számolt be, amelynek cikke szerint a sajtótájékoztatón felszólalt:

Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) elnöke;

Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) Országos Választmányának tagja;

Farkas Andrea, az MKKSZ Csongrád-Csanád vármegyei titkára;

Lengyel Tibor, a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének (MOMSZ) elnöke;

Taskovics István, a Társadalombiztosítási Dolgozók Szakszervezetének (TBDSZ) elnöke;

valamint Naszályi Gábor, a Fővárosi Közszolgáltatói és Közszolgálati Szakszervezetének Szövetségének (FÖX) ügyvivője.

A sajtótájékoztatón elmondták, hogy a közelmúltban csatlakozott hozzájuk a Vegyipari Dolgozók Szakszervezete is, amivel a Szakszervezetek Akciószövetségének tagsága 22 ezer fővel bővült.

Boros Péterné – ő beszélt arról, hogy a kormány „hülyének nézi” a kormánytisztviselőket, és vetette fel a sztrájk lehetőségét – kifejtette: „A közszolgálat kivéreztetése miatt hosszúak a várólisták, és hosszú az ügyintézés a kormányhivatalokban, az igazságszolgáltatásban, az egészségügyben.” Sokan elhagyják a szakmájukat, a maradóknak pedig a nagy leterheltség mellé alacsony bérek járnak – tette hozzá,

majd azt követelte, hogy a területi közigazgatási kormánytisztviselők bérét duplázza meg a kormány.

Az MKKSZ elnöke beszámolt egy közszolgálati konzultációról, amelyben arra a kérdésre, hogy egyetértenek-e az együttes fellépéssel a bérek megduplázása érdekében, 98,5 százalékot ért el az igenek száma. Arra a kérdésre, hogy milyen formában tudnak részt venni a fellépésben, 68 százalék a sztrájkot jelölte meg – fejtette ki, hozzátette: már százötven helyről jelezték az érdeklődést a sztrájkban történő részvétellel kapcsolatban, és nincs olyan vármegye, ahol ne lenne érdeklődő.

A sajtótájékoztatón elhangzott többek közt az is, hogy a Szakszervezetek Akciószövetsége támogatja a bírák február végi, valamint a Magyar Orvosok Szakszervezetének március eleji tüntetését is. Farkas Andrea, az MKKSZ Csongrád-Csanád vármegyei titkára, hozzáfűtve: többek között veszélyben vannak azok az ellátások, amelyeket rászoruló gyermekek, családok vesznek igénybe, ahogyan azok is, amelyeket az idősebb korosztály vesz igénybe. Lengyel Tibor a MOMSZ képviseletében pedig arról beszélt, hogy a mentőknél is komoly problémákat okoz a forráshiány, az ellátásban és a munkakörülményekben is. A MOMSZ elnöke úgy látja, nyilatkozatokkal, levélírásokkal, sajtótájékoztatókkal nem igazán mennek semmire, „a hatalom az erőből ért”.„Ha nem tudunk közösen erőt mutatni, továbbra sem fog történni semmi” – fogalmazott.

Több másik felszólalást követően – amelyen a résztvevő szervezetek képviselői kölöcsönös támogatásról biztosították egymást – a sajtótájékoztató végén Boros Péterné az Index kérdésére azt is elárulta a sztrájkkal kapcsolatban, hogy az előkészítő folyamat már zajlik, de még nem határozták meg a sztrájk időpontját.

„Ez egy stratégiai kérdés, be fogjuk jelenteni.”

– közölte az MKKSZ elnöke, hozzátéve, hogy alaposan ügyelnek a sztrájk törvényi kereteinek betartására. „Kicsit hosszabb így a folyamat, de a törvényes sztrájk feltételeit mindenütt tudjuk biztosítani azoknak a munkavállalóknak, akiknek a problémája azt igényli, hogy nyomást gyakoroljanak a bérük emelkedése érdekében a kormányra” – zárta válaszát Boros Péterné.