Újabb fejlemény Rákosrendező ügyében: megjelent a Városháza nyilatkozata az elővásárlásról

Szerdán megjelent a Budapesti Közművek (BKM) Zrt. nyilatkozata annak a rákosrendezői területnek az elővásárlásáról, amelynek fejlesztéséből országos politikai ügy lett a közelmúltban. A dokumentum értelmében a Fővárosi Önkormányzat 50,9 milliárd forintért szerezhetné meg a területen lévő hét ingatlant. Egyelőre kérdéses, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő miként reagál az ajánlatra, illetve az is, hogy egy harmadik fél, amelynek ugyancsak elővásárlási joga van, él-e ezzel.

A magyar kormány és az Egyesült Arab Emírségek kormánya még január 16-án kötött szerződést a Rákosrendező vasútállomás körüli, régóta elhanyagolt terület értékesítéséről. Ennek értelmében az Eagle Hills nevű arab vállalat indíthatna el egy nagyberuházást Rákosrendezőn.

A budapesti városvezetés viszont utóbb megtámadta a döntést, és Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy nekik is elővásárlási joguk van a területre. A városvezető ezt követően utasította is a BKM Zrt.-t, hogy éljen az elővásárlás jogával.

Szerdán meg is jelent a BKM hivatalos nyilatkozata ez utóbbival kapcsolatban. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnek elküldött dokumentum szerint

összesen hét darab, különböző helyrajzi számon nyilvántartott, de együttesen kezelt ingatlanra van elővásárlási joga a BKM-nek.

Az Index által megszerzett levélben (amely itt megtekinthető) részletesen felsorolták ezen ingatlanok adatait. A dokumentum végén a BKM kiemelte, hogy a január 16-án aláírt megállapodás összes szerződéses feltételét maradéktalanul, minden feltételre kiterjedően elfogadják.

Az ügy következő kérdése az lesz, hogy a nemzeti vagyonkezelő elfogadja-e a főváros ajánlatát – korábban, hetekkel ezelőtt a vagyonkezelő, valamint Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is azt közölte, hogy szerintük a Fővárosi Önkormányzat nem tud majd élni az elővásárlási joggal. Emellett van egy másik nyitott kérdés is: a rákosrendezői területre vonatkozóan egy másik vállalatnak, a Stockton Zrt.-nek is elővásárlási joga van, és egyelőre nem ismert, hogy tervez-e élni ezzel a lehetőséggel (amennyiben igen, akkor azt február végéig kell bejelenteniük).

Azt, hogy a szóban forgó terület hogy néz ki jelenleg, az alábbi cikkünkben mutattuk be részletesen.