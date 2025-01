Gulyás Gergely: A Tisza Párt a ’26-os győzelmünk garanciája

„Kizárt. Magyar Pétert árulónak tartom” – mondta Gulyás Gergely egy atv.hu-nak adott interjúban arra a kérdésre, leülnek-e valaha vacsorázni, vagy beszélnek-e még közvetlenül. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a „Tisza nemcsak a ’26-os győzelmük garanciája, de még a ’30-as Fidesz-sikeré is”.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter még tavasszal úgy fogalmazott, hogy „kipukkadt a lufi”, amikor Magyar Péter nyilvánosságra hozta azt a hangfelvételt, amelyen feleségével, Varga Judit volt igazságügyi miniszterrel beszél a Völner–Schadl-ügyről.

Most az atv.hu-nak adott interjújában úgy nyilatkozott: „Annál jobban nem járhatnánk, mint hogy az ellenzék legmélyebb morális válságában van másfél évvel a választások előtt, a legerősebb párt vezetője pedig bolond.”

Hozzátette: „A helyzet nyilvánvaló. Az ellenzék ma olyan kínálatot tud csak az emberek felé felmutatni, amiből még azok közül is sokan nem kérnek, akik a kormány tevékenységével elégedetlenek.” Kiemelte, hogy bár a választási győzelem alapja a kormányzati teljesítmény, az ellenzék jelenlegi állapota szerinte kedvező a kormánypárt számára.

„Nem tartozom hálával egy a közpénzek iránt már átállása előtt is jelentős érdeklődést mutató árulónak azért, hogy a hazugságcunamijának – egyelőre – nem tette részévé személyes tisztességem megkérdőjelezését”

– tért vissza a Tisza Párt elnökére.

Megjegyezte, nincs különösebb jelentősége annak, amit Magyar Péter mond, hiszen bármikor képes az ellenkezőjét is állítani. „Csak elismételni tudom, ami tényszerűen igaz: amíg beszéltünk Magyar Péterrel, sok vitánk volt, és volt, amiben egyetértettünk. Az, hogy ő bolond, az utóbbi kategóriába tartozott.”

Majd hozzátette:

„Bolondokkal lehet barátkozni, árulókkal hiba.”

Szerinte Magyar Péter kizárólag anyagi érdekből váltott oldalt, mivel amíg kevés munkával is jelentős jövedelemhez juthatott, számára megfelelő volt a Fidesz. Amikor ez megváltozott, akkor kezdett fenyegetőzni. Felidézte, hogy Magyar Péter még egy évvel ezelőtt is azt állította a Partizánban, hogy nem kíván politikai pályára lépni, majd mégis megtette. Később azt ígérte, hogy semmiképpen sem lesz EP-képviselő, végül mégis az lett. „Végül azt mondta, hogy el kell törölni a mentelmi jogot, most pedig brüsszeli megbízói kegyét keresve kapaszkodik a mentelmi jogába, hogy lopás miatt ne kelljen bíróság elé állnia.”

Az atv.hu arról is kérdezte, el tudja-e képzelni, hogy valaha még négyszemközt vacsorázzon vagy beszéljen Magyar Péterrel. Egy szóban válaszolt: „Kizárt.”

„Magyar Pétert árulónak tartom. Ráadásul nem minden áruló brüsszeli ügynök, de minden brüsszeli ügynök áruló is. Magyar Péter az utóbbi kategóriába tartozik”

– fűzte hozzá.

A miniszter kitért Orbán Viktor kijelentésére is, miszerint Magyar Péter „gazdája Brüsszelben van”. „Egyetértek a miniszterelnökkel. Ráadásul a Tisza Párt és Magyar Péter nemcsak az agresszivitást tette a közélet részévé, de sosem gondoltam volna, hogy Gyurcsány Ferencet valaki hazugság ügyében sarokba szoríthatja, vagy versenyre kelhet vele” – mondta.

A közvélemény-kutatásokról is véleményt formált, és kiemelte, hogy csak azoknak a kutatócégeknek hisz, amelyek valóban mérnek, és nem politikai igényeket szolgálnak ki. „Én azoknak hiszek, akik mérnek, és nem pedig hamisítanak” – utalt a Századvég és a Nézőpont Intézet felméréseire, amelyek szerint a Fidesz előnye tetemes.

Arra a kérdésre, hogy Magyar Péter ellen könnyű-e választást nyerni, így felelt: „Eredményt hirdetni majd jövő tavasszal lehet. A kormányzati munka megítélése egy kormánypárt esetén döntő. De természetesen a választható alternatívák minőségének is van jelentősége.”

Hangsúlyozta, hogy szerinte a Tisza Párt nemcsak a 2026-os Fidesz-győzelmet garantálja, hanem még a 2030-as sikert is előrevetíti.

„Ebből a szempontból az én véleményem, hogy a Tisza nemcsak a ’26-os győzelmünk garanciája, de még a ’30-as Fidesz-siker is benne van.

Ez az őszinte véleményem. Volt egy időközi választás vasárnap, volt egy országos választás tavaly júniusban, és vannak közvélemény-kutatások, amelyek ugyanezt az eredményt mutatják.”

Példaként az amerikai elnökválasztást említette, ahol Iowa államban egy demokrata lap a választás előtti napon azt közölte, hogy Kamala Harris három százalékos előnyben van, de másnap Donald Trump 13 százalékos győzelmet aratott. „Tudomásul kell venni, hogy a közvélemény-kutatást is lehet politikai fegyverként manipulációs szándékkal használni. Szerintem nem hatékony, de fegyver” – mondta.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)