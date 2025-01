Feljelentést is hozott a tegnap – így reagáltak a pártok és az elemzők az időközi választásra

Nagyarányú győzelmet aratott a Fidesz–KDNP jelöltje a vasárnapi Tolna megyei időközi választáson. A kormánypártok által támogatott Csibi Krisztina közel 64 százalékkal nyerte meg a dombóvári központú választókerületet, míg a második helyre a Mi Hazánk elnökhelyettese, a már jelenleg is a parlamentben ülő Dúró Dóra futott be, a DK jelöltje pedig csak a harmadik lett. Az eredményekre reagált a Mi Hazánk és a DK, de kifejezte véleményét több politikai elemző is.

Az eredményekre még a választás estéjén reagáltak az érintett pártok, és mellettük több elemző is. A második helyezett Mi Hazánk Mozgalom Facebook-posztjában azt írta, a párt történetének legjobb eredményét érte el Dúró Dóra az időközi országgyűlési választáson, ahol most először a legerősebb ellenzéki pártként végzett a szavazatok közel 20%-ával. Kiemelték, a Mi Hazánk Mozgalom volt az egyetlen parlamenti párt, mely a 2022-es országgyűlési választási eredményéhez képest erősödött a 2024-es választásokra. „Tavaly a DK a választókerület központjában, Dombóváron még megelőzte a Mi Hazánkat, most viszont már ott is a Mi Hazánk lett a legerősebb ellenzéki párt ezen a választáson” – írták. Emellett bejelentették, feljelentést tettek a „DK propagandalapja”, az ellenszél.hu nevű oldal ellen, mivel a „nem létező MKI közvélemény-kutató néven említett kamuszervezet nyilvánvalóan kitalált felmérését propagálta a kampányban”, ezáltal pártjukat esélytelennek állították be a választáson. A Demokratikus Koalíció a harmadik hely ellenére pozitívan értékelt, és Facebook-bejegyzésükben hangsúlyozták: „a DK volt az egyetlen baloldali párt, amely el mert indulni az ország egyik legjobboldalibb körzetében, ahol évtizedek óta a Fidesz győz”. Véleményük szerint bebizonyosodott, hogy „a Demokratikus Koalíció nélkül nincs kormányváltás!” Talabér Krisztián, a Nézőpont elemzője Facebook-oldalán 3 következtetést vont le a választás eredményéből. Szerinte: Az előrehozott választásról szóló ellenzéki narratíva kifulladt, a Fidesz–KDNP kormányzati pozíciója pedig megkérdőjelezhetetlen.

Magyar Péter pártja továbbra is egy egyszemélyes projekt, amely ha Tolnában elindult volna, akkor hatalmas kiütéssel bukta volna el a meccset.

A Fidesz mozgósítása még mindig nagyon erős, még kedvezőtlen időjárási körülmények között is sikeresen szavazásra tudta biztatni bázisát. Kapcsolódó tartalom Deák Dániel az időközi választásról: A Fidesz fölényesen nyert, míg Magyar Péter megfutamodott A politikai elemző Facebook-oldalán reagált a Tolna megyei időközi választás eredményére, amelyben beszólt a Tisza Párt elnökének. Török Gábor politikai elemző Facebook-oldalán úgy fogalmazott: A Fidesznek egyértelműen siker a dombóvári időközi választási eredmény. „Abban sincs sok meglepetés, hogy a Fideszen kívüli szereplők az eredmények ismeretében az alacsony részvételről beszélnek, ez korábban is megszokott volt, ugyanakkor a 35 százalék körüli részvétel időközi választáson egyáltalán nem tekinthető kiugróan alacsonynak. A Fidesz tehát kihozta a választásból, amit lehetett, ráadásul egy ilyen sikerre nagy szüksége is volt a számos ügyben defenzívába szorult kormánypártnak” – írta. Hozzátette: Egy időközi választás eredményei a helyi sajátosságok és az alacsony részvétel miatt csak nagyon korlátozottan alkalmasak országos következtetések levonására, és ez most sincs másként. Kiemelt kép forrása: MTI/Kacsúr Tamás