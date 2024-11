Latorcai Csaba: A kormány határozott célja, hogy 2030-ra Európa öt legélhetőbb országa közé emelje Magyarországot

Az egyes agrártárgyú törvények módosításának általános vitájával kezdte szerdai ülését az Országgyűlés.

Nagy István: a magyar agrárium vitalitását szolgálja a javaslat

Az egyes agrártárgyú törvények módosításáról Nagy István agrárminiszter azt mondta, a törvényjavaslat a magyar agrárium vitalitását hivatott szolgálni és versenyképességének növekedéséhez fog hozzájárulni. A javaslat célja, hogy az elmúlt időszak jogalkalmazásának tapasztalatait és a felmerült igények alapján szükségessé vált változásokat átvezesse az érintett törvényekben – mondta.

A módosítások közül kiemelte, a különleges vízgazdálkodási területeken bevezetnek egy olyan rendszert, amely alapján a vízhasználati kvóták kiosztása – a negatív környezeti hatásokat kiküszöbölve – a jelenlegi éves alapon történő meghatározás helyett az engedélyesek vízhasználatához és a szezonális sajátosságokhoz igazodva történhet.

Hozzátette: fontos cél, a meg nem valósult beruházások számára lekötött területek mezőgazdasági hasznosításba történő visszaforgatása, ezért előírják ezeknek a területeknek az eredeti állapotába, azaz a termőfölddé történő helyreállítását.

Elmondta, a hungarikumtörvény módosításával NEKTÁR néven lefektetik egy, a nemzeti értékeket naprakészen, elektronikus formában nyilvántartó rendszer törvényi alapjait.

Az agrárkamarát érintő változások között említette, hogy a kamarai jogkör kiegészül az elektronikus gazdálkodási napló vezetésével, ezzel is segítve a kamarai tagokat az adatszolgáltatási kötelezettségeik teljesítésében, továbbá a szőlőszaporítóanyag-előállítók tevékenységüket ezentúl a kamara helyett a hegyközségek keretében folytatják.

A miniszter kitért arra is, hogy a törvényjavaslat tartalmaz rendelkezéseket az új elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszerrel kapcsolatban is.

Nagy István a törvényjavaslat kiemelten fontos részének nevezte az öntözéses gazdálkodásról szóló törvény módosítását, amelynek alapján létrejön az öntözési jog. Kifejtette, az öntözési célú beruházások megtérülési ideje 10-15 év is lehet, ezért biztosítani kell a beruházó számára azoknak az öntözési beruházásoknak a megtérülését, amelyek „a földdel alkotórész kapcsolatba” kerülnek, például a földfelszín alá kerülnek beépítésre.

Hozzátette: a földtulajdonos az öntözési beruházást végrehajtó személy javára alapíthat öntözési jogot legfeljebb 20 évre; ezt a jogot az ingatlan-nyilvántartásba is be kell jegyezni. Az öntözési jog fontos földforgalmi jogkövetkezménnyel is bír: annak jogosultja az öntözési jog fennállásának időtartama alatt jogosult öntözéses gazdálkodás folytatására – részletezte.

A tárcavezető szólt arról is, a nem művelt ültetvények által jelentett növényegészségügyi kockázatok mérséklése érdekében bővülnek a művelési kötelezettségét nem teljesítő gazdákkal szembeni mulasztási bírság kiszabásainak esetei.

Kitért arra, hogy a javaslat lehetőséget teremt az érintett tulajdonosoknak az úgynevezett részház jogi helyzetének rendezésére, ha ezt nem teszik meg, akkor az ingatlanügyi hatóság fogja a részházat osztatlan közös tulajdonná alakítani és az egyes tulajdontársak tulajdoni hányadait megállapítani.

Nagy István vitathatatlannak nevezte a földrajzi árujelzők alkalmazásának hozzáadott értéknövelő hatását. Az agrártermékek eredetvédelméről szóló törvény módosítása rögzíti, az oltalom alatt álló földrajzi árujelző elnevezés csak akkor tüntethető fel a kereskedő sajátmárkás termékének csomagolásán, ha a végső fogyasztói csomagoláson a terméket előállító gazdasági szereplő neve és címe szerepel – magyarázta.

Fidesz: szakmai törvényjavaslatról van szó

Font Sándor (Fidesz) szakmainak nevezte a törvényjavaslatot, amely 29 jogszabály változtat. A vízgazdálkodással kapcsolatban úgy látta, a módosítás életszerűvé teszi az állattartó telepek vízhasználatát, dinamikus kvótát vezetnek.

Beszélt a pályakezdő gazdálkodók segítéséről. A mostani törvényjavaslat különféle helyzetekben segíti ezeket a gazdálkodókat, például az elővásárlási jog, előhaszonbérleti jog gyakorlása közben hogyan kerülhetnek kedvezményezettebb pozícióba.

Elmondta, az öntözési joggal a föld bérlője merhet több éves megtérüléssel rendelkező beruházást végrehajtani, nem fogja közben felmondani a földtulajdonos a szerződést és nem megy veszendőbe az öntözési technológia.

Hozzátette: a módosítás alapján az eredetvédett borok nem lehetnek a multi áruházláncok sajátmárkás termékei.

DK: miért nem sikerül olyan jogszabályokat kidolgozni, amelyek kiállják az idő próbáját?

Földi Judit (DK) azt mondta, az előterjesztés olyan törvényeket is módosít, amelyeket az elmúlt évben is módosítottak. Miért van szükség arra, hogy évente módosítsanak több tíz törvényt? Miért nem sikerül olyan jogszabályokat kidolgozni, amelyek kiállják az idő próbáját? – kérdezte.

Rögzítette, a DK szerint a legfontosabb teendő az elegendő mennyiségű, megfizethető árú és jó minőségű élelmiszer előállítása érdekében az ország agrártermelési potenciáljának értékteremtő kihasználása, a vidéki települések és életforma megtartása, fejlesztése megállítva az elvándorlást, az elöregedést.

Az agráriumot úgy kell fejleszteni, hogy az uniós szakpolitikákat nemzeti szintű szakpolitikával kombinálják; hatékony vízgazdálkodásra van szükség – hangoztatta, hozzátéve, kérdés, hogy ez a javaslat mennyiben járul hozzá ezekhez a célokhoz.

Szerinte az agrárminiszternek azon kellene most fáradozni, hogy a magyarok ne Európa legdrágább élelmiszeráraival találkozzanak. Jelezte, a DK nem javasolja az előterjesztés támogatását.

KDNP: az agráriumot segíti a javaslat

Hollik István (KDNP) értékelése szerint sokrétű a törvényjavaslat, amely a gazdálkodók érdekét szolgálja.

Kiemelte: a magyar állam, alkalmazkodva a kor elvárásaihoz, öles léptekkel halad előre a digitalizáció területén. Ez a folyamat az agrárium világát is elérte, a javaslat is elősegíti az elektronikus ingatlan-nyilvántartás létrehozását.

A módosító a hungarikumokat is érinti, amelyek a magyar alkotószellem hírnevét öregbítik, ezért megvédésük különösen fontos – jegyezte meg.

Hozzátette, a javaslat megteremti a kiemelkedő nemzeti érték védjegyének lehetőségét, egyúttal lefekteti ezen szellemi tulajdonok elektronikus nyilvántartását.

Az agráriumot segíti ez a javaslat, ezért a KDNP támogatja – közölte.

Jobbik: nem világos, mit takar a különleges vízkészlet-gazdálkodási körzet

Bencze János (Jobbik) elmondása szerint a javaslat nagyrészt technikai pontosításokat tartalmaz.

Nem világos azonban, mit takar a különleges vízkészlet-gazdálkodási körzet és hogy kit fog előnyben részesíteni ez a definíció – jegyezte meg, hangsúlyozva: egy 100-150 éve elrontott vízgazdálkodási helyzetet kellene helyrehozni Magyarországon.

Jelezte azt is, hogy kaotikus állapot van az ingatlan-nyilvántartásban, nemcsak a részházak, hanem a földtulajdon kapcsán is komoly problémák mutatkoznak, ezért egy olyan javaslatot tartana kívánatosnak, amely aktualizálja a nyilvántartást.

A Jobbik támogatja a pontosításokat, az egész törvénycsomagot azonban csak akkor, ha tisztázódik, mit jelent a különleges vízkészlet-gazdálkodási körzet.

Párbeszéd: az ökológiai szempontok nem kerülnek elő a javaslatban

Szabó Rebeka (Párbeszéd) nehezményezte, hogy a javaslat számos témát felölel, de az ökológiai szempontok nem kerülnek elő benne.

Kiemelte: akkor lesz igazán biztonságos az élelmiszer-termelés, ha a lehetőségekhez képest a tájjal összhangban történik. Aggasztónak nevezte a vízgazdálkodási törvény módosítását is, a javaslat ugyanis csak a vízhasználók minél jobb kiszolgálására koncentrál, a természetet figyelmen kívül hagyja – figyelmeztetett.

Hozzátette: amióta a kormány úgy döntött, Magyarországot az ázsiai akkugyártók telephelyévé teszi, sokan aggódnak, hogyan biztosítható ezek vízigénye.

A vízkincs ipari célokra történő felhasználása bűn a következő generációk ellen, ezért a javaslatot a Párbeszéd nem támogatja – közölte.

A Mi Hazánk jó szándékot lát a javaslat mögött

Dócs Dávid (Mi Hazánk) elmondta, a víz nagyon fontos erőforrás, foglalkozni kell azzal, hogy a Homokhátság ne váljon sivataggá.

Az elmúlt évek aszályai rávilágítottak arra, milyen súlyos a helyzet, ezért fontos lenne a vízmegtartó beruházások mielőbbi megkezdése – figyelmeztetett, többek között a Duna-Tisza csatorna megépítését szorgalmazva.

Üdvözölte, hogy a javaslat szerint a művelés alól kivont, ám ipari célra fel nem használt területeken vissza kell állítani a művelést, úgy vélte azonban, újra kellene gondolni a naperőművek telepítését a termőföldeken.

Értékelése szerint jó szándék látszik a javaslat mögött, de a Mi Hazánk módosító javaslatainak támogatására kérte az Országgyűlést.

Miniszteri reagálás

Nagy István agrárminiszter reagálásában az öntözést és vízgazdálkodást illetően a hozzászóló képviselőket a szövetségeseiknek nevezte. Nagyon fontos eredményeket értek el – mutatott rá, hozzátéve: az öntözés közérdek.

A törvénnyel elérték a szemléletváltást a magyar vízgazdálkodásban, nem csak arról szól, hogyan tudják szabályozni a vizet, hanem arról is, hogyan tudnak vele gazdálkodni. Nem szabad elkövetni azt a hibát, hogy egyetlen üdvözítő módszer van – jegyezte meg.

Azt nem gondolhatja senki komolyan, amit egyes szélsőséges aktivisták hirdetnek, hogy bontsák el a gátakat és engedjék a vizet a tájra. Az adottságoknak megfelelően kell a vízgazdálkodási eszközökkel élni – hangsúlyozta.

A termőföld védelméről kiemelte: mindent elkövetnek, többek között adókedvezményekkel, hogy a beruházásokat a barna mezős területekre csábítsák és ott valósuljon meg kivitelezés. A sérült területeket nagy arányban állítják vissza, most is százezer hektáron végeznek feladatokat, amelyek a természetes állapotok visszaállítását célozzák. A ciklus végére ez eléri majd a négyszázezer hektárt – jelezte.

Fontosnak nevezte, hogy felhívják a vásárlók figyelmét a tudatos vásárlásra és arra, hogy hazai termékeket vegyenek. Meg kell változtatni azt a szemléletet, hogy az import a jobb, mert külföldről jön – húzta alá.

Legyen menő magyar terméket választani, mert az mindig friss, ellenőrzött folyamatból származik, GMO-mentes és a magyar családok megélhetését támogatják ezáltal – mondta.

Kitért arra is: tíz hektárig dupla területalapú támogatás jár, a fiatalok pedig 65 százalékos támogatási szinten kaphatnak pályázati támogatásokat.

Egyetértett azzal, hogy a hungarikumok öregbítik Magyarország hírnevét, „erre legyünk büszkék”.

Területfejlesztési koncepció

Latorcai Csaba, a közigazgatási és területfejlesztési tárca parlamenti államtitkára expozéjában kiemelte: a kormány határozott célja, hogy 2030-ra Európa öt legélhetőbb országa közé emelje Magyarországot. Ennek egyik legfontosabb területi vetülete, hogy a vidéki térségek népességmegtartó erejét megerősítsék, aminek érdekében már számos lépést történt – közölte.

Felidézte, hogy a 2014-ben elfogadott Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció kiemelten kezeli a területi fejlesztési célokat, kijelöli a nemzeti fejlesztéspolitika jövőképét. A hatályos koncepció négy térséget nevesít: a balatoni üdülőkörzet, a tokaji borvidéket, a budapesti agglomerációt és a Közép-Duna-menti térséget. Ezek közé javasolják beemelni a Tisza-tó térségét is – ismertette. Aláhúzta: kiemelt fejlesztési térséggé nyilvánításával a területpolitikai státusza emelkedne a tónak.

Rámutatott: a jelenleg négy vármegyét érintő közigazgatási szétszabdaltság jelentős kihívások elé állítja a térséget a közös fejlesztési célok meghatározása és a vízparti szabályozás terén. Ezért a Tisza-tavat a középpontba állító fejlesztési megközelítésre van szükség – hangsúlyozta.

Kiemelte: a koordinált fejlesztés révén tovább bővülhet a turisztikai célpontok száma. Ezzel párhuzamosan a Tisza-tó jelenlegi állapotának megőrzése és védelme érdekében meg kell akadályozni a túlzott fejlesztéseket, meg kell védeni a tó értékét adó vadvízi arculatot – tette hozzá.

Fidesz: igen a javaslatra

Szeberényi Gyula Tamás, a Fidesz vezérszónoka közölte: idén januárban helyi kezdeményezés indult a kiemelt térséggé nyilvánítás érdekében. Turisztikai, természeti és vízgazdálkodási szempontból egyaránt fontos a Tisza-tó – hangsúlyozta, hozzátéve: a tó koordinált fejlesztése révén tovább bővíthetők a turisztikai attrakciók.

A Fidesz támogatja a javaslatot.

Mi Hazánk:

a turizmust az ország húzóágazatává kell tenni Dócs Dávid (Mi Hazánk) örvendetesnek nevezte, hogy újabb kiemelt térsége lesz az országnak. Ugyanakkor reményét fejezte, ki, hogy a Tiszta-tó nem fog a Balaton sorsára jutni, amely mellett luxusszállók nőnek ki a földből, jachtkikötők létesülnek és elveszik a hétköznapi magyar emberektől a tavat olyan üzleti csoportok, oligarchák, akik rátelepedtek erre a közkedvelt üdülőövezetre.

Elmondta, frakciója szerint az országban több térséget is kiemeltté lehetne nyilvánítani. Úgy látta, a turizmust az ország húzóágazatává kell tenni.

KDNP:

a térségi elv sikerre vezet Hollik István (KDNP) felszólalását azzal kezdte, hogy elmondta, az amerikai választópolgárok egyértelmű, világos felhatalmazást adtak, így az Egyesült Államok 47. elnökét nem Kamala Harrisnak, hanem Donald Trumpnak fogják hívni. Ez nagyon jó hír a világnak, de Magyarországnak is, mert Donald Trump nagy barátja Magyarországnak és Orbán Viktornak is – közölte.

Szerinte a választás eredménye jó hír a békepártiaknak, mert Donald Trump az egyedüli vezető, akinek megvan az ereje, elszántsága és az eltökéltsége, hogy békét teremtsen a világban és lezárja a Magyarország szomszédságában és a Közel-Keleten zajló háborút is.

David Pressman nagykövetnek jó hazatérést kíván Korda György Reptér című számával – mondta, azt kérve a nagykövettől, ne retúrjegyet vegyen.

A törvényjavaslatról azt mondta, fontos beépíteni az egységes térségi elvet a fejlesztéspolitikába. Ausztria példáját említette, ahol turisztikai desztinációkban gondolkodnak. Szerinte ez a térségi elv működőképes, sikerre vezet, a fejlesztéspolitikának így kell működnie. A KDNP támogatja a javaslatot – tette hozzá.

Latorcai Csaba államtitkár megköszönte a képviselők támogatását.

A Balatonnal kapcsolatban a leghatározottabban cáfolta, hogy „a tó elveszne az egyszerű emberek előtt”; a turisztikai adatok azt mutatják, évről évre egyre több embernek nyílik meg a Balaton.

A Tisza-tóról azt mondta, az országgyűlési határozati javaslat elfogadásával komplex célok mentén valósulhatnak meg a fejlesztések, amelyek hozzájárulnak a térség gazdasági, társadalmi helyzetének javulásához. Egyezmény a nemzetközi polgári repülésről A nemzetközi polgári repülésről, Chicagóban, az 1944-ben aláírt egyezmény Annex 1. és Annex 2. módosításainak kihirdetéséről Ágh Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium állami beruházások társadalmi koordinációjáért felelős államtitkára azt mondta, az egyezmény célja a nemzetközi polgári repülés biztonságos és rendezett fejlődésének előmozdítása, valamint a nemzetek közötti együttműködés megerősítése a légi közlekedés szabályozása terén. A légi közlekedésre vonatkozó szabályokat és ajánlott gyakorlatokat az egyezmény függelékei tartalmazzák – jegyezte meg.

Az első függelék célja a nemzetközi polgári repülésben résztvevő légi közlekedési szakemberek, különösen a pilóták, légi forgalmi irányítók, karbantartók képzettségi és alkalmassági követelményeinek a meghatározása. A második függelék célja a nemzetközi polgári légi közlekedésre vonatkozó egységesen alkalmazott repülési szabályok megállapítása – ismertette.

Hozzátette: a függelékek egyebek mellett a repülésorvoslára vezetnek be új koncepciót, valamint tartalmazzák a légimentők és a tűzoltók, valamint a hajózó személyzet közötti vészhelyzetben használatos kézjelek szabályozását, továbbá a pilóta nélküli légijárművek engedélyezésére vonatkozó globális szabályozási kereteket biztosítják.

Egyezmény a nemzetközi polgári repülésről

Fidesz: a törvényjavaslat a nemzetközi polgári repülés biztonságát szolgálja

Bartos Mónika (Fidesz) értékelése szerint a törvényjavaslat a nemzetközi polgári repülés biztonságát és hatékonyságát szolgálja, és azokat a nemzetközi polgári légügyi szervezet által elfogadott legújabb szabványokat tartalmazza, amellyel Magyarország is köteles összhangba hozni a jogrendjét.

Szólt arról, hogy a Liszt Ferenc-repülőtéren idén az első kilenc hónapban nyolc százalékkal több utas fordult meg, mint a 2019-es rekordévben, ez több mint 13 millió utast jelent.

Szerinte a javaslat elfogadásával Magyarország is a nemzetközi irányvonalakhoz igazodna és megerősítené elkötelezettségét a nemzetközi együttműködés iránt. Magyarország az új szabályozás bevezetésével még vonzóbbá válhat a nemzetközi légi közlekedési vállalatoknak, ez pedig új munkahelyekhez és gazdasági növekedéshez vezethet – vélekedett.

KDNP: az egyezmény célja a polgári repülés biztonsága

Hollik István (KDNP) arról beszélt, hogy 30-40 éve a repülés egy szűk társadalmi csoport kiváltsága volt csupán, ma már sokkal többen engedhetik ezt maguknak. Ezért természetes feladat, hogy a megnövekedett forgalom is biztonságossá tétele. Az egyezménynek is az a célja, hogy a nemzetközi polgári repülés biztonságos legyen, ezért a törvényjavaslat támogatandó – jelezte.

Az elnöklő Jakab István az általános vitát lezárta.

Ágh Péter, a közlekedési tárca államtitkára mindannyiunk közös érdekének nevezte, hogy a légi forgalom biztonságos legyen.

Gratulált és sok sikert kívánt Donald Trumpnak, és bizakodását fejezte ki, hogy a magyar-amerikai kapcsolatok visszatérnek oda, ahol voltak.

Pénzügyi törvények

Államtitkár: a rövidtávú lakáskiadást is szabályozza a javaslat

Az egyes pénzügyi és vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára elmondta, az előterjesztés tárcája feladatkörét érintő vagy ahhoz kapcsolódó jogszabályok kisebb terjedelmű módosítását tartalmazza.

Elmondta, kényszertörlési eljárásban 400 ezer forintról egymillió forintra emelkedik a felszámolási eljárás kezdeményezéséhez szükséges mértékű, a céggel szemben bejelentett követelés, illetve a cégvagyon nagysága.

Emlékeztetett arra, hogy a kormány a fenntartható vagyongazdálkodás jegyében 2021-ben az állami vagyongazdálkodás reformját hajtotta végre, elválasztva egymástól a stratégiai és nem stratégiai vagyon kezelésének szabályait. Hozzátette: a nem szándékolt tulajdonszerzés útján állami tulajdonba került vagyonelemek a közfeladatok ellátásában jellemzően nem vonhatók be, ezért olyan szabályozást alkottak, amely biztosítja ezen vagyonelemek állami vagyonkörből történő kikerülését.

Ezek a szabályok beváltak – folytatta – , így a javaslat a szervezeti racionalizálás, a költséghatékonyság érdekében fogalmaz meg rendelkezéseket, a kivezetésre szánt vagyonkezelő egység Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. szervezetébe történő kialakítással.

Bővül az ingyenes vagyonjuttatásban részesíthetők köre a nemzetiségi önkormányzatokkal, magánfenntartású oktatási és egészségügyi intézményekkel. Ingyenes vagyonátruházás is történik az Egri Főegyházmegyének, hogy elősegítsék köznevelési, oktatási közfeladatokban való közreműködését – közölte.

Az államtitkár azt mondta, felkészülnek az ország pénzmosás elleni rendszerének 2025-ben megkezdődő nemzetközi átvilágítására, megjelenik a szabályozásban az anonim számlák és más pénzügyi eszközök kifejezett tiltása.

Szólt arról is, hogy az ügyfélátvilágításnál lehetőség lesz a természetes szermélyeknek az online kapcsolattartásra, de kiemelten kockázatos esetekben a szolgáltatók továbbra is elvárhatják az ügyfelek személyes megjelenését.

Fónagy János elmondta, a rövidtávú szálláshelykiadás alapvető hatással van a társadalmi lakáscélok érvényesülésére, és erős hatást gyakorol az adott település albérletpiacára és a lakhatási körülményekre. Mindez hatványozottan érvényesül Budapesten, ahol az elmúlt tíz évben rekordszámú szolgáltató jelent meg a piacon – mondta.

Ismertette, a törvényjavaslat értelmében 2025. január 1. és 2026. december 31. között nem vehető nyilvántartásba új magán- és egyéb szálláshely Budapesten.

A moratórium nem vonatkozik azokra a budapesti magán- és egyéb szálláshelyekre, amelyek megindították a szálláshely-minősítési eljárást és az önértékelést a szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén 2024. december 31-ig befejezték – részletezte.

Közölte, a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény módosításával a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnál történő regisztráció egy olyan működési alapkritériummá válik, amely feltétele annak, hogy az illetékes hatóság az adott szolgáltatót nyilvántartásba vegye.

Lehetővé válik, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárak tagjai saját vagy családtagjaik számára felhasználhassák megtakarításukat lakhatásuk, illetve különböző lakáscéljaik elérésére – rögzítette. Hozzátette, felhasználási cél lehet az ingatlan- és telekvásárlás, a házépítés, az ingatlanbővítés, -korszerűsítés, -felújítás, segítheti a lakások önerőből történő megvalósítását, valamint az ingatlant terhelő jelzáloghitelek kiváltását is.

