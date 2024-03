Kevesen voltak az ellenzéki pártok megemlékezésein, Karácsony Gergely többet várt maguktól

A baloldalt vezető DK pénteken nem is tartott március tizenötödikei rendezvényt, de a többi ellenzéki párt megmozdulásain is nagyon kevesen voltak. Karácsony Gergely főpolgármester az általa meghirdetett programon úgy fogalmazott: ő is többet várt maguktól.

Pénteken reggel fél nyolckor szólalt meg az első baloldali politikus az 1848-as forradalom és szabadságharc 176. évfordulóján. Dobrev Klára az emberek elé azonban nem állt ki: Gyurcsány Ferenc pártja mindössze egy internetre feltöltött beszéddel ünnepelte március 15-ét. Kapcsolódó tartalom Felvonták a nemzeti lobogót, huszármenet vonult a Nemzeti Múzeumhoz, a központi ünnepségre Reggel a honvédség díszegysége felvonta a nemzeti lobogót a Kossuth téren, Sulyok Tamás köztársasági elnök és Kövér László házelnök jelenlétében. Bár Schmuck Erzsébet, az LMP társelnöke méltó megemlékezésről beszélt, ő is csak az interneten, a központi ünnepségre készülő rakodómunkásokkal a háttérben mondott beszédet. Önálló megemlékezést a magát Magyarország Zöld Pártjának nevező LMP sem szervezett. Hagyomány, hogy családi napot tartanak március 15-én – a Momentum budafoki polgármester-jelöltje ezzel magyarázta, hogy a Momentumnak is mindössze egy piknikre futotta a nemzeti ünnepen. A rendezvényen az első vonalas momentumosok és a párt elnöke, Donáth Anna is ott volt ugyan, beszédet egyikük sem mondott. A szocialisták is csak egy sajtótájékoztatót tartottak a Petőfi-szobor megkoszorúzása után. Kunhalmi Ágens arról beszélt: a ’48-as hősök a polgári társadalomért küzdöttek, ma viszont szerinte szociáldemokráciára van szükség. Önálló rendezvény helyett Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnöke is mindössze néhány újságíró előtt mondta el ünnepi beszédét. Azt hangoztatta, hogy szerinte ma forradalom helyett békés eszközökkel, vagyis szavazattal érhető el változás. „Itt egy nagy lehetőség, nekünk ennek a nemzedéknek megadatott az, hogy nekünk nem kell sem forradalmat, sem szabadságharcot vívnunk ahhoz” – fogalmazott. Kapcsolódó tartalom Orbán Viktor: Magyarország szabad és szuverén ország, és az is marad Orbán Viktor miniszterelnök a Nemzeti Múzeum kertjében mondott ünnepi beszédet. A Jobbikhoz hasonlóan a választásról beszélt a Kétfarkú Kutyapárt szónoka is. „Én azért megyek Brüsszelbe, hogy megmutassam Európának az utat” – fogalmazott. A Tanítanék Mozgalommal közös megemlékezésüknek a Magyarország szabadságra megy címet adták. Velük egyidőben gyűltek össze a Mi Hazánk tagjai. A Kétfarkú Kutyapárt mellett ők voltak az egyedüliek, akik önálló pártrendezvényt tartottak március 15-én. Toroczkai László a Pilvax-közben felállított színpadon tartott beszédében azt mondta: a magyar nép évszázadokon keresztül példát mutatott az egész világnak bátorságból. Kapcsolódó tartalom Így ünnepelte az ország március 15-ét Közben Karácsony Gergely már napokkal a rendezvény előtt reklámozta a Fővárosi Önkormányzat Egységes Diákfronttal szervezett demonstrációját. A főpolgármester beszédében bevallotta: hiányolja a többi párt megjelenését. „Tudom, hogy jócskán vannak olyanok is, akik elégedetlenek az ellenzékkel is. Én is többet vártam magunktól. Hogy nem azt fogjuk nézni, közülünk ki a legnagyobb kicsi, hanem azt, hogy hogyan teszünk együtt nagyszerű dolgokat” – fogalmazott. Karácsony Gergely elismerte: ennél ő is többet várt az ellenzéktől. Kiemelt kép: Karácsony Gergely főpolgármester beszédet mond az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 176. évfordulóján, 2024. március 15-én. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)