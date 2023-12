Koncz Zsófia: Paks II. éves szinten 4,5 milliárd köbméter földgáz energetikai célú elégetését tudja majd megspórolni

Az LMP képviselője a kormány klímapolitikáját bírálta, a Mi Hazánk frakcióvezetője a választási rendszer átalakításával kapcsolatos két javaslatáról, a Párbeszéd képviselője pedig a borászat helyzetéről beszélt kedden napirend előtt az Országgyűlésben.

LMP: a kormány klímavédelem helyett akkumulátorgyarmatosítási programot hajt végre

Kanász-Nagy Máté (LMP) a kormány klímapolitikáját bírálta, szerinte a kabinet állításával szemben nem a világ egyik legambíciózusabb klímaprogramját, hanem egy „akkumulátorgyarmatosítási programot” akarnak megvalósítani Magyarországon. Az akkumulátorgyárak telepítése önmagában semmissé tesz bármilyen klímaprogramot, ugyanis a kormány azt tervezi, hogy gázerőművekkel biztosítja a gyárak miatt növekvő áramellátási igényt – mondta.

Arra is kitért: a kormány egy törvénymódosítással akarja megakadályozni az LMP akkugyárakkal kapcsolatos népszavazási kezdeményezését. Ez nem fog sikerülni, sikerre fogjuk vinni a kezdeményezésünket, meg fogjuk védeni Magyarországot az akkumulátorgyarmatosítástól – jelentette ki.

Koncz Zsófia, az energiaügyi tárca parlamenti államtitkára úgy reagált: Magyarország a világ azon 21 országa közé tartozik, amely úgy tudta szén-dioxid-kibocsátását csökkenteni, hogy közben a gazdasága nagyon jelentős mértékben növekedett.

Hangsúlyozta: a kormány abban hisz, hogy a magyar gazdaság jövője a zöld energia. Hozzátette: ebben a megújuló energiaforrások mellett az atomenergiának is fontos szerepet szánnak, mert Paks II. éves szinten 4,5 milliárd köbméter földgáz energetikai célú elégetését tudja majd megspórolni.

Mi Hazánk: ma kiderül, a Fidesz és a balliberálisok akarnak-e igazságos választási rendszert

Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője pártja két választási tárgyú javaslatáról szólva azt mondta: a keddi szavazáson a Mi Hazánk „történelmi lehetőséget” ad arra, hogy a rendkívül igazságtalan, aránytalan választási rendszert megváltoztassák. Ma színt vallhat mind a Fidesz, mind pedig a balliberális összefogás – tette hozzá.

Közölte: a fővárosi választási rendszer átalakításával a 2014 előtti helyzetet állítanák vissza. Egy tisztán listás rendszerrel megszüntethetik a „fél százalékos Párbeszéd nevű mikropárt túlhatalmát” Budapesten – tette hozzá. Az országgyűlési választásokra vonatkozó határozati javaslat céljának azt nevezte, hogy megváltoztassák a Fidesz túlhatalmát biztosító szabályokat. Toroczkai László kijelentette: a fővárosi választást érintő javaslatra adott balliberális reakciókból számára az derült ki, hogy a balliberális oldal hatalomgyakorlási módszerei pontosan ugyanolyanok, mint a Fideszé; a Fidesz pedig „lapít”, nem tudni, hogyan szavaznak majd a kormánypárti képviselők.

A pártját ért „fideszezős” vádakra úgy reagált: másfél év alatt 446 alkalommal szavaztak együtt a parlamentben a balliberális oldal pártjaival, jóval többször, mint amennyiszer a kormánypárttal.

Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára úgy reagált: különös, hogy a fővárosi választási rendszerre vonatkozó javaslat 2014-ben a baloldali pártok álláspontja volt, most pedig a Mi Hazánk nyújtotta be az Országgyűlésnek. Kicsit érdekesek ezek az együttműködések – jegyezte meg, sok sikert kívánva a Mi Hazánknak abban, hogy elhatárolódjon a baloldaltól.

Párbeszéd: hozzák nyilvánosságra a nemzeti bormarketing-stratégiát!

Mellár Tamás (Párbeszéd) a borászat és a szőlészet helyzetéről beszélt, hangsúlyozva, hogy bár valószínűleg igen jó évjárat lesz az idei, mégsem boldogok a borászok, mert válság kínozza az ágazatot. Ennek oka a kereslet csökkenése és a külföldi kínálat bővülése – mondta, hozzátéve, hogy idén a borszőlőt nem lehetett eladni a termelési költség egyharmadáért sem, ezért egyre többen hagynak fel a borászattal és vágják ki a szőlőt.

Azt kérte a kormánytól, hogy hozza nyilvánosságra a Rókusfalvi Pál által jegyzett új nemzeti bormarketing-startégiát, amelyet valamiért titkosítottak.

Hogyan képzeli a kormány, hogy a borágazat problémáit úgy oldja meg, hogy az érintetteket nem vonja be? – tette fel a kérdést az ellenzéki képviselő.

Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára azt mondta: a mezőgazdaság más ágazataihoz hasonlóan a borászatban és a szőlészetben is előfordulhatnak krízisek. Közölte, nem lát problémát a külföldi borok hazai forgalmazását illetően, szerinte a választék bővülése nem jelenti a magyar borok kiszorítását.

Megerősítette: valóban dolgoznak a nemzeti borstratégián, és ebben szeretnének együttműködni a bor- és szőlőtermelőkkel.

A foglalkoztatási helyzetről, az embereket sújtó terhekről és balatonvilágosi beruházásokról is szó volt kedden napirend előtt az Országgyűlésben.

Jobbik: a kormány rossz példát mutat a vállalati szektornak

Ander Balázs (Jobbik) szerint „évtizedek óta egy szentségtelen gyarmati modell alapján fosztják ki a magyar társadalmat”, egyes számítások szerint 1980 és 2010 közt mintegy 242 milliárd dollárt szivattyúztak ki Magyarországról, és ez az összeg azóta nőtt. Ráadásul a magyar munkavállaló 1856 órát dolgozik éves viszonylatban, szemben a francia 1578 órával – tette hozzá.

Az ellenzéki politikus szerint a kormány a multicégek kottájából játszik, és hallani sem akar arról, hogy a férfiak közül legalább azokat elengedjék 40 év után nyugdíjba, akik megterhelő munkát végeztek. Érdemi bérfejlesztés helyett zöld lámpát adtak a vendégmunkások érkezésére, és rossz példát mutatnak a vállalati szektornak – értékelt.

Fónagy János, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára válaszában jelezte: a kormány 2010 óta a munkaalapú gazdaság kiépítésén dolgozik, a teljes foglalkoztatás elérését és a reálbér növelését határozták meg stratégiai célként.

A kormány foglalkoztatási politikájának köszönhetően ma egymillióval többen dolgoznak, mint a Gyurcsány-korszakban, a munkanélküliség az akkor 11 százalék feletti helyett ma tartósan négy százalék alatt van. A munkaerő-tartalék jelentősen csökkent az országban, ezért tették lehetővé a vendégmunkások átmeneti foglalkoztatását a hiányszakmákban – mondta, megjegyezve: a kormány szerint a magyarországi tartózkodás idegeneknek nem alapjog.

DK: az átlagemberek rosszabb helyzetbe kerültek 2023-ban

Arató Gergely (DK) átlagemberek példáján keresztül mutatta be, hogy szerinte mit jelentett a 2023-as év. Egy nyugdíjas ápolónő továbbra is magas élelmiszerárakkal találkozik, nyugdíjemelésének mértéke nem éri el a 19,5 százalékos nyugdíjas inflációt, egyre nehezebben jut kórházi kezeléshez, vizsgálathoz és várható élettartama a nőknél átlagosan öt évvel kevesebb más fejlett országokhoz képest – mondta.

Hozzátette, egy gyári munkásnak egyre magasabbak a rezsiszámlák, a garantált bére csak tíz százalékkal emelkedik, a dolgozói szegénység számára a hétköznapokat jelenti, és „boldog lehet, ha nem adják oda az állását egy vendgémunkásnak”.

Emellett pedig a magyarok leggazdagabb egy százalékának kezében van az ország vagyonának harmada, akik tőkejövedelmekből megélnek – tette hozzá Arató Gergely szociáldemokrata fordulatot szorgalmazva.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára válaszában rámutatott: egy nyugdíjas ápoló január elsején 15 százalék, majd további 3,5 százalék emelést kapott, így háború, válság, gazdasági nehézségek idején 18,5 százalékkal nőtt a nyugdíja. Ezzel szemben a baloldal idején elvették a 13. havi nyugdíjat, sőt reálértékben is csökkentek a nyugdíjak.

Úgy fogalmazott: egy gyári munkásnak ma megmarad a munkahelye, ezzel szemben a baloldal idején magas volt a munkanélküliség. Arról is szólt: a kormány a rezsiárak esetében mindent megtett, hogy egy átlagembernek ne kelljen többet fizetni, az átlagfogyasztásig továbbra is a rezsicsökkentett ár van érvényben. A baloldal viszont többször is emelte a rezsiárakat – idézte fel.

MSZP: az ingatlanspekulánsokat vagy a balatonvilágosiakat képviseli a kormány?

Gurmai Zita (MSZP) arról beszélt: Balatonvilágoson egy ingatlanspekuláns üzleti csoport mindent megtesz azért, hogy az aligai üdülő komplex partszakasza magánkezekbe kerüljön, és a felparcellázott partszakaszra magánvillák épülhessenek. Ezzel kiszorítják a magyar családokat a Balaton partjáról – sérelmezte.

Úgy tűnik, hogy a kormány a balatonvilágosiak helyett az ingatlanspekulánsok érekeit védi – mondta, azt kérdezve, hogy milyen közösségi és nemzetgazdasági érdek az, ami elzárja a balatonvilágosiakat a Balaton partjától.

Felhívta a figyelmet arra, hogy az egyik part menti építési teleknél új értékesítési eljárásra van szükség, így megnyílt az állam elővásárlási joga. Ha a kormány él ezzel a joggal, megvédik a balatonvilágosiakat attól, hogy elzárják tőlük a Balatont – mutatott rá.

Ágh Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium állami beruházások társadalmi koordinációjáért felelős államtitkára hangsúlyozta: a kormány elkötelezett a Balaton-part természeti értékeinek megőrzése, a zöldterületek védelme és vízhez kötődő természetközeli rekreációs lehetőségek biztosítása mellett. A hatályos törvények a korábbiaknál szigorúbban védik ezeket az értékeket – jelezte.

Hozzátette: kidolgozás alatt áll az új balatoni vízparti terv, az új magyar építészetről szóló törvény pedig további védelmi szemléletű intézkedéseket vezet be. Korlátozzák például az épületek és műtárgyak létesítését.

A Balatonra olyan lehetőségként gondolnak, ahol a magyarok országhatáron belül pihenhetnek, ezzel is erősítve a nemzetgazdaságot – jelezte az államtitkár.

Ukrajna EU-csatlakozásáról és a szuverenitásvédelmi törvénycsomag szükségességéről is szó volt kedden napirend előtt az Országgyűlésben, majd bizottsági jelentések vitáival folytatta munkáját a parlament.

KDNP: stratégiai vitára van szükség Ukrajna EU-csatlakozásáról

Nacsa Lőrinc (KDNP) hangsúlyozta: a nemzeti konzultáció fontos és az elmúlt években hatékonynak bizonyult kommunikációs csatorna a kormány és az emberek között, noha sehol máshol Európában nem kérdezik meg a polgárok véleményét a sorskérdésekről.

Ehelyett Brüsszelben be akarják erőltetni Ukrajnát az EU tagjai közé, és a magyar baloldal is ezen mesterkedik – jegyezte meg, hozzátéve: az EU-nak szakszerű, teljesítményelvű bővítéspolitikára van szüksége, „nem lehet gyorsítópályát adni egyes államoknak”.

Ukrajnával olyan országot akarnak behozni az EU-ba, ahol háború dúl, miközben tönkretennék ezzel az EU mezőgazdaságát is – értékelt.

Kiemelte: a Financial Times szerint 70 ezer milliárd forintba kerülne Ukrajna csatlakozása, ezért stratégiai vitára van szükség a kérdésben. Nemet kell mondanunk, a magyar nemzeti érdek mellett kell kiállnunk, az EU biztonságát kell szem előtt tartanunk – összegzett.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára válaszában rámutatott, hogy nehéz helyzetben kell most jó döntést hozni.

Nem létezik olyan európai érdek, amely ellentétes a nemzetek érdekeivel, ha a brüsszeli vezetés le akar nyomni döntéseket a nemzetek torkán, akkor szereptévesztésben van – jelentette ki.

Azt mondta, a háború kezdete óta Magyarország folyamatosan segítséget biztosít az Ukrajnából ide menekülőknek, de nem lenne észszerű döntés a háborúban álló Ukrajna uniós felvételének elindítása. Ráadásul Ukrajnának újabb forrásokat nyitna meg az EU, miközben Magyarország nem jut hozzá a neki járó forrásokhoz – figyelmeztetett.

Fidesz: a dollárbaloldal ügye komoly veszély

Halász János (Fidesz) elmondta, másfél éve robbant ki az elmúlt 33 év legnagyobb pártfinanszírozási botránya. A dollárbaloldal lebukott: a Biden-adminisztrációhoz köthető üzleti körök 4 milliárd forinttal szálltak be a kampányába; ez súlyos beavatkozás Magyarország szuverenitásába – hangsúlyozta.

Hozzáfűzte: a nemzetbiztonsági jelentésből az is kiderült, hogy Karácsony Gergely is érintett a botrányban, aki még mindig azt állítja, hogy a több mint 500 millió forintnyi, többféle valutából álló készpénz adománygyűjtő ládákba érkezett. A dollárbaloldal ügye komoly veszély, amely ellen fel kell lépni, a baloldal ugyanis kihasználta a joghézagokat – jegyezte meg.

A rendszerváltoztatás óta konszenzus volt arról, hogy külföldi pénzből nem lehet kampányt folytatni, ám ezt a konszenzust a baloldal felrúgta, ezért nyújtották be a szuverenitásvédelmi törvénycsomagot – közölte, hozzátéve: a kormány továbbra is számíthat a Fidesz-frakcióra a szuverenitás megvédésében.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára egyetértett azzal, hogy ez a téma a közelmúlt egyik legfontosabb közéleti eseménye. Tudni lehet, hogy a kampányidőszakban 4 milliárd forintnyi összeg érkezett magyarországi civil szervezetekhez, csakhogy ezek valójában a választási kampány részesei voltak – közölte.

Hozzátette: Karácsony Gergely mozgalmához félmilliárd forint körüli összeg érkezett be, ezzel kapcsolatban feljelentés is született.

Fontos megvizsgálni, hogyan épültek be ezek a dollárok a baloldal kampányába, hiszen beleegyeztek volna bármilyen szankcióba, adópolitikai változásba, a határvédelem fellazításába, miközben kampányoltak a Magyarországnak járó EU-pénzek kiutalása ellen – vetette fel, hangsúlyozva: ezért is kötelessége a kormánynak ezekben az ügyekben kikérni a polgárok véleményét, valamint megerősíteni a jogrendet.

Bizottsági jelentések

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2022-es tevékenységéről szóló beszámoló

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2022-es tevékenységéről szóló beszámoló bizottsági jelentésének vitájában Pajtók Gábor (Fidesz) az igazságügyi bizottság előadója szólalt fel, megköszönve az ombudsman és helyettesei munkáját.

Hungary Helps Program

A Hungary Helps Programról szóló törvényjavaslat bizottsági jelentésének vitájában Azbej Tristan, az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár azt mondta: a törvény megalkotásának alapja a keresztény szolidaritás elve, ami arra kötelezi Magyarországot, hogy segítséget nyújtson a bajban lévőknek, legyenek bár fejlődő országokban, katasztrófa sújtotta területeken vagy más válságövezetekben.

Hangsúlyozta: a magyar segítségnyújtási politika nem esik abba a hibába, mint sok másik nyugati politika, amely ideológiai gyarmatosításra használja a segítségnyújtást. Magyarország tisztelettel közelít azokhoz, akiket megsegít, elfogadja a kultúrájukat, nem próbálja a nyugati liberális értékeket rájuk kényszeríteni – tette hozzá.

A gyermek után járó pótszabadsággal kapcsolatos törvénymódosítás

A gyermek után járó pótszabadság biztosításával kapcsolatos, a munka törvénykönyvének módosításáról szóló KDNP-s javaslat bizottsági jelentésének vitájában Illés Boglárka (Fidesz), a törvényalkotási bizottság előadója elmondta: az előterjesztés célja, hogy a gyermekek után járó pótszabadsággal a munkavállalók maguk rendelkezhessenek.

Fónagy János, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára jelezte: a kormány támogatja javaslat elfogadását.

Nacsa Lőrinc (KDNP) az előterjesztők nevében elmondott zárszavában fontosnak nevezte a szülők munkahelyi jogainak védelmét, és reményét fejezte ki, hogy az Országgyűlés egyhangúlag támogatja majd a javaslatot.

Bizottsági jelentések vitáival folytatta munkáját az Országgyűlés kedden.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megakadályozásáról szóló törvénymódosítások

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvénymódosítások bizottsági jelentésének vitájában Fónagy János, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta: a javaslat elfogadásával Magyarország jelentős mértékben javítja a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni rendszer hatékonyságát, áttekinthetőségét és működőképességét. Ezen felül eleget tesz európai uniós és nemzetközi kötelezettségeinek, bizonyítva ezzel Magyarország töretlen elkötelezettségét ezen a téren – tette hozzá.

Kis- és középvállalkozások fejlődésének támogatása

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény módosítása kapcsán vita nem alakult ki.

Fónagy János köszönetet mondott a bizottságok támogató munkájáért, és a javaslat elfogadását kérte.

Munkavédelem

A munkavédelemről szóló törvény módosításának céljáról Illés Boglárka (Fidesz), a törvényalkotási bizottság előadója azt mondta: abban rendeleti szinten lenne meghatározható a munkavédelmi képesítések besorolása, megvalósul az egészségügyi szolgáltatók adminisztratív terheinek csökkentése, illetve a munkavédelmi bírság kiszabására vonatkozó szabályok is módosulnak.

Hangsúlyozta: 2010-ben a nemzeti kormány vállalta, hogy egymillió új munkahelyet teremt, és egyértelmű sikereket ért el. Nemcsak többen dolgoznak, de új iparágak és technológiák is megjelentek. Azonban nem elég új munkahelyeket teremteni, a biztonságos körülményekről is gondoskodni kell – mutatott rá.

A napirend tárgyalása során vita nem alakult ki, Fónagy János államtitkár zárszavában köszönetet mondott a bizottságok munkájáért és a javaslat támogatását kérte.

Nemzeti adatvagyon hasznosításának rendszere és egyes szolgáltatások

A nemzeti adatvagyon hasznosításának rendszeréről és az egyes szolgáltatásokról szóló törvényjavaslatra uniós kötelezettség miatt van szükség – mondta Illés Boglárka (Fidesz), a törvényalkotási bizottság előadója.

A módosítással a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség korábbi feladataiba illesztik az uniós rendelet szerinti feladatokat, úgy, hogy a nemzeti adatvagyonról szóló és a közadatok újrahasznosításáról szóló törvények hatályukat vesztik – emelte ki.

Jelezte: a törvényalkotási bizottság egy módosító javaslatot fogadott el, amely a közérdekből nyilvános adatok megismerhetőségére vonatkozó szabályokat módosítja úgy, hogy a közfeladatot ellátó szervek az adatigény teljesítése érdekében minőségileg új adat előállítására nem kötelezhetőek.

A napirend tárgyalása során vita nem alakult ki, Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára zárszavában – a javaslat támogatását kérve – felhívta a figyelmet arra, hogy az EU már hatályos adatkormányzási rendeletének nemzeti jogba való átültetéséről van szó

Digitális állam és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályai

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló törvényjavaslat célja Illés Boglárka (Fidesz), a törvényalkotási bizottság előadója szerint az, hogy a magyarok 2026-ra minden ügyüket a legkényelmesebb módon tudják intézni.

Az új digitális személyazonosítást szolgáló alkalmazást az európai rendeletnek megfelelően alakítják ki, a modern kornak megfelelő felhasználóbarát megoldásokkal. Új e-azonosítás, felhőben tárolt elektronikus aláírás, megújított e-fizetés, e-posta és e-dokumentumtár is elérhetővé válik – ismertette.

Hozzátette: a törvényalkotási bizottság egy módosító javaslatot fogadott be, amely pontosította a digitális állampolgárság nyilvántartásának alapvető szabályait.

A napirend tárgyalása során vita nem alakult ki, Dömötör Csaba államtitkár zárszavában hangsúlyozta: a digitális állampolgárság program lényege, hogy az ügyintézés, az igazolvány és az aláírás is mobilra költözhet. Elindul egy olyan állami mobilalkalmazás, amely több éven át folyamatosan új funkciókkal bővül – tette hozzá a javaslat támogatását kérve.

Büntetőjog

A büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat célja, hogy a büntetőjog mindhárom területén, elsősorban a szakma által megfogalmazott igényekre adjon modern, előremutató válaszokat, ezáltal hatékonyabbá tegye a büntetőjog alkalmazását és erősítse a törvények garanciális tartalmát – mondta el Vécsey László (Fidesz), a törvényalkotási bizottság előadója.

Közölte: a bizottság egy módosító indítványt fogadott el, amely nyelvhelyességi, kodifikációs és jogtechnikai pontosításokat tartalmaz.

A napirend tárgyalása során vita nem alakult ki, Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára zárszavában hangsúlyozta, a javaslat rendszerszintű változást hoz a büntetésvégrehajtás területén.

Hozzátette: az ellenzéki kritikák fókuszában az állt, hogy a javaslat kedvező rendelkezést tartalmaz a szabadásvesztés végrehajtásának kegyelemből való felfüggesztése esetén a közügyektől eltiltás tekintetében. A módosítás egy joghézag megszüntetését célozza, és egy most is létező, a feltételes szabadság idejére kialakított megoldást vesz át – emelte ki.