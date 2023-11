Fónagy János: Külföldi munkaerőt csak akkor lehet alkalmazni, ha nincs magyar

A kiemelt jelentőségű beruházásokról, a közbiztonsági helyzetről, az eutanáziáról és a makói Continental-gyárról beszéltek képviselők az Országgyűlés csütörtöki ülésén, napirend előtt.

LMP: a beruházásoknál is be kell tartani a szabályokat

Csárdi Antal (LMP) kifejtette: a Kúria a héten lehetővé tette, hogy népszavazást kezdeményezzenek a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokról szóló törvény visszavonásáról. Ez azért fontos ügy, mert ez „a törvénytelenség törvénye”, ugyanis jogszabályba foglalja, hogy adott beruházásoknál hogyan és miért nem kell betartani szabályokat – magyarázta.

Kiemelte: ez egy igazságtalan törvény, amely a társadalom ellenében hat, az érintett lakosság tájékoztatása ugyanis nem kötelező, nem kell betartani környezetvédelmi szabályokat, a tűzvédelmi követelményeknek nem kell megfelelni. Nem az a cél, hogy ne legyenek beruházások, de jogos követelés, hogy a beruházásoknál is tartsák be a szabályokat – jelentette ki.

Ágh Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára úgy válaszolt, hogy az LMP kezdeményezésének sikere bizonyítja, hogy a magyar demokrácia működik. Az elmúlt időszak hasonló kezdeményezései kapcsán ugyanakkor azt lehetett látni, hogy az aláírások összegyűjtése már nem ment ilyen sikerrel – mondta.

Közölte: a szóban forgó jogszabályt még 2006-ban fogadták el.

A kormány azt szeretné elérni, hogy minőségi módon lehessen építeni, úgy, hogy közben tiszteletben tartják az államnak és a közösségnek fontos szempontokat – tette hozzá.

Mi Hazánk: az államnak meg kellene védenie az embereket

Toroczkai László (Mi Hazánk) arról beszélt, hogy a baracskai börtönből hozta ki a párt egyik vezetőjét, László Attilát, a Magyar Önvédelmi Mozgalom vezetőjét, aki ellen jogosulatlan közbiztonsági tevékenység végzése miatt indult eljárás. Nem került volna sor ilyen tevékenységre, ha a kormány, az állam végezné a munkáját, de mivel nincs így, a lakosság a Magyar Önvédelmi Mozgalomhoz fordul – közölte.

Közölte: ha bárki csak a látszatát kelti, hogy fel akar lépni a közbiztonság védelmében, az bűncselekménynek minősül. „Tegyék a dolgukat”, hogy ne legyen ilyen igény a lakosság részéről; meg kell védeni az embereket – mondta a kormánynak.

Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára válaszában kifejtette: egy hatályos törvény végrehajtásáról van szó, a közbiztonság fenntartása ugyanis csak az állam feladata, és csak meghatározott, szabályozott keretek között, a rendőrséggel együttműködve működhetnek közre ebben civil szervezetek, a polgárőrök. Magyarországon tiltott az önbíráskodás – tette hozzá.

Közölte: nem az Országgyűlés ülésén kellene megbeszélni a jogalkalmazó szervek munkáját, hiszen azok törvényeket hajtják végre, és ezért nem bírálat, hanem köszönet illeti őket.

A Párbeszéd vitanapot kezdeményez az eutanáziáról

Szabó Rebeka (Párbeszéd) szerint a Mi Hazánk törvényjavaslatával megpróbálja Budapest választást befolyásolni. A Párbeszéd meggyőződése, hogy ez valójában a Fidesz javaslata és a „zsebnácikat” csak használták arra, hogy a javaslatot benyújtsák – mondta, hozzátéve, az ellenzéki pártok vannak olyan bölcsek, hogy minden a kormány által kitalált választási rendszerben megtalálják annak módját, hogy a budapesti polgárok akarata érvényesüljön.

Kitért arra is, hogy Karsai Dániel alkotmányjogász saját amiotrófiás laterálszklerózis (ALS-) betegsége miatt eljárást indított a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán az életvégi döntések magyar szabályozása miatt, mivel álláspontja szerint ezek tilalma sérti az emberi jogokat. Közölte, a Párbeszéd támogatja küzdelmét és parlamenti vitanapot kezdeményez az eutanáziáról.

Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a magyar kormány nevében együttérzését fejezte ki Karsai Dániellel és közölte, tiszteletben tartja a küzdelmét. Elmondta, a strasbourgi bíróságon a kormány képviselője tájékoztatást adott a magyar alkotmányos rendről; az eljárást figyelemmel kíséri a kormány, megvárja az annak végét.

Szólt arról is, hogy a kormány az alkotmányos szokásoknak megfelelően a választási rendszer meghatározásával kapcsolatos jogszabályokról nem nyilvánít véleményt, az mindig az Országgyűlés, a pártok döntése.

Jobbik: hazudott a kormány

Z. Kárpát Dániel (Jobbik) azt tette szóvá, hogy sajtóhírek szerint a makói Continental-gyárból elbocsájtják azokat a magyar dolgozókat, akik vendégmunkásokat tanítottak be. Hazudott a kormány, megdőlt az, hogy csak az üresen lévő álláshelyekre hoznak Magyarországra külföldi munkaerőt – hangoztatta.

Emlékeztetett arra, hogy a cég a kormány stratégiai partnere és a magyar adófizetők pénzéből hárommilliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapott. A magyar adófizetők nem arra fizetik be az adót, hogy ázsiai migránsmunkások által betöltött munkahelyeket támogassanak – közölte, magyar kvóta bevezetését javasolva, hogy csak olyan cégek kapjanak vissza nem térítendő támogatást, amelyek vállalják, 95 százalékban magyar munkavállalót alkalmaznak.

Fónagy János, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára elmondta, a parlament előtt van a külföldi munkavállalást is magába foglaló idegenrendészeti törvény szigorítása. E szerint külföldi munkaerőt csak akkor lehet alkalmazni, ha nincs magyar – tette hozzá. Közölte azt is, a jogszabály megsértése azonnali kiutasítással jár.

A Continental-ügyről azt mondta, a kormányhivatalhoz nem érkezett jelzés csoportos létszámleépítésről. Ne zárják ki – javasolta – , hogy egy vállalat keresletcsökkenés esetén, vagy a működésével kapcsolatos más alapvető problémakor, létszámgazdálkodási alapfeladatait ellássa.

A Momentum határozati javaslatot nyújt be az aktív eutanázia szabályozása érdekében

Bedő Dávid (Momentum) a gyógyíthatatlan, halálos betegségben szenvedő Karsai Dániel alkotmányjogásznak a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán héten kezdődött pere kapcsán beszélt arról: a jogász harca arról szól, hogy minimalizálják a betegek szenvedését, hogy méltóságban, szenvedés nélkül halhassanak meg, azaz az aktív eutanáziáról.

A Momentum hisz a döntés szabadságában, az emberi méltóságban és abban, hogy egy ember rendelkezhet saját sorsáról – jelentette ki.

Bedő Dávid közölte, országgyűlési határozati javaslatot nyújtanak be, amely utat engedne az aktív eutanáziára vonatkozó jogszabályok módosításának. A képviselő felszólalása után a Parlament egyik társalgójába hívta a kormánypárti képviselőket, hogy beszélgessenek Karsai Dániellel, aki a plenáris ülést a karzatról hallgatta.

Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára megerősítette, hogy a kormány tagjai mélyen együttéreznek minden szenvedővel, de azt vallják, nincs felesleges élet. Elfogadja, hogy a Momentum szabadságpárti, de a kormány életpárti és az életet védi.

A strasbourgi eljárásban a kormány egyetlen dolgot tehet, bemutatja a magyar jogrendet – mondta. Hozzátette: amennyiben a képviselő úgy érzi, ez az ügy Karsai Dániel harca, akkor a Momentum lépjen egyet hátra.

MSZP: Legyen közös ellenzéki lista a fővárosban és a megyékben is

Kunhalmi Ágnes (MSZP) felszólalása elején szolidaritását fejezte ki az életvégi döntések szabályozásának megváltoztatásáért küzdő Karsai Dániel jogásszal, majd kitért a Mi Hazánk által benyújtott, az önkormányzati választási rendszer módosítását célzó törvényjavaslatra is.

Kiemelte, a választás előtt néhány hónappal benyújtott módosító a Fidesz gyávaságát mutatja, mert nem vállalta a fővárosi önkormányzati rendszer átalakításának javaslatát, hanem ezt “szatellitpártjára”, a Mi Hazánkra bízta.

A törvényjavaslat indoka, hogy arányosabb választási rendszert kell alkalmazni, ám 2014-ben még nem így látta ezt a Fidesz, akkor is a választás előtt szüntette meg azt a listás választást, amelyet most vissza akar hozni – jegyezte meg.

Hangsúlyozta: a Fidesz rendszerének fenntartásában döntő jelentőségű a választási rendszer jellege, az országgyűlési választásokra is rendkívül aránytalan szisztémát alkottak. De bármilyen szabályozást hoz a Fidesz, az ellenzék keresztül fogja húzni a számítását – jelentette ki.

Az MSZP támogatja a közös fővárosi ellenzéki listát, és javasolja a közös megyei listákat is; a felmérések azt mutatják továbbá, hogy együttes fellépéssel az ellenzék az EP-választáson is meg tudná verni a Fideszt – közölte.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára rámutatott: ez a téma nem a kormány, hanem az Országgyűlés hatásköre.

Emlékeztetett azonban: a baloldal éppen azt követelte néhány éve, amit most a Mi Hazánk javaslata tartalmaz, Karácsony Gergely főpolgármester pedig azt állítja, bármilyen választási rendszerben győzni fog. Nehezményezte továbbá Budapest állapotát, amelyet most a közlekedési káosz és a piszkosabb utcák jellemeznek, miközben a főváros nem volt felkészülve a havazásra sem – közölte.

DK: A Fidesz retteg a fővárosi választástól

Arató Gergely (DK) azt mondta, a Fidesz retteg a fővárosi választástól, ezért kezdett a választási rendszer „manipulálásához”. „Ez a koreográfia megmutatta a Mi Hazánk helyét is: itt van az új szolgapárt” – fogalmazott.

Várakozásai szerint a Fideszre így is biztos vereség vár a fővárosban, bárhogy is változtatják a választási rendszert. Figyelmeztetett azonban: az új szabályok világossá teszik, hogy közös főpolgármester-jelölthöz közös listára és közös polgármesterjelöltekre is szükség van Budapesten.

Hozzátette: olyan rendszer kellene, amely Budapestet nem ellenségként kezeli azért, mert lakói nem a Fideszre szavaznak, erről is szól a DK árnyékkormányának programja.

Dömötör Csaba felidézte, hogy korábban a Jobbik is hasonlóan dörgedelmes jelzőket kapott, mint jelenleg a Mi Hazánk, most mégis a közös ellenzéki listán indulhat. Emlékeztetett arra is, hogy Karácsony Gergely ötödik éve vezeti Budapestet, mégis igen rövid a kormánytámogatás nélkül megvalósult fővárosi fejlesztések listája.

Budapest fejlesztése közös érdekünk – hangsúlyozta Dömötör Csaba. Rámutatott: az összes állami támogatás 44 százaléka kerül a fővároshoz, melynek iparűzésiadó-bevételei is folyamatosan nőnek.

Az utóbbi években számtalan beruházás valósult meg kormányzati támogatásból Budapesten, a Széchenyi 2020 program keretében pedig 1200 milliárd forint támogatást ítéltek meg, amelyből több mint 1000 milliárdot már ki is fizettek – mondta el.

KDNP: Segítsék a kormányt a nemzeti konzultáció kitöltésével!

Aradszki András (KDNP) arról beszélt: a nemzeti konzultációban a kormány tizenegy olyan kérdésben várja az emberek véleményét, amelyek alapvetően befolyásolják Magyarország gazdaságát és generációkra felmenőleg határozhatják meg mindannyiunk éltét. Többek közt arról is, hogy mi a magyarok álláspontja az Ukrajnát érintő kérdésekben.

A kisebbik kormánypárt politikusa úgy fogalmazott: nem engedhetjük, hogy az évszázadok során nehezen kivívott szuverenitásunkat bárki vagy bármi is korlátozza, vagy akárcsak veszélyeztesse. Ezért arra kért mindenkit, hogy töltse ki a nemzeti konzultációt, és segítse a kormányt abban, hogy a magyar emberek álláspontjával felvértezve tudjon fellépni az ország szuverenitását korlátozni szándékozó erőkkel szemben.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára válaszában kiemelte: az EU-ban nincs válasz arra, hogy egy ukrán csatlakozás hogyan alakítaná át az EU támogatási rendszerét, valamint arra sem, hogy be akarják-e engedni a génmódosított ukrán gabonát.

Megjegyezte: a tárgyalások fokozása mellett az EU-ban nem kérdezik meg az embereket az ukrán uniós tagságról, a magyar kormány azonban megteszi ezt.

Arról hogy a baloldal kötelezettségszegési eljárást követel Brüsszeltől a szuverenitásvédelmi törvény miatt, amelynek célja, hogy ne lehessen külföldről küldött pénzekkel befolyásolni a magyar választásokat, úgy vélekedett: „ha a baloldalnak nem inge, akkor ne vegye magára, de hát valójában már jó pár éve viselik ezt az inget”.

Fidesz: Semmi sem helyezhető a magyarok érdeke elé

Illés Boglárka (Fidesz) emlékeztetett: Magyarország történetének legnagyobb külföldi politikai befolyásszerzési kísérletét élhettük át a 2022-es választási kampányban. A baloldali ellenzéki összefogáshoz több mint négymilliárd forintnak megfelelő „euró, font, dollár” érkezett.

Később arról beszélt: a szuverenitásvédelmi törvény benyújtására válaszul a „lila ügynökpárt” régi-új elnöke felszólította az Európai Bizottságot, hogy indítson kötelezettségszegési eljárást Magyarország ellen. A baloldalnak a hazája ellen nem áskálódni kellene, hanem sokkal inkább „nem kellett volna elfogadni a guruló dollárokat” – kommentálta mindezt.

A nagyobbik kormánypárt politikusa jelezte: nézőpontjukból semmi sem helyezhető a magyar emberek érdeke elé, ezért továbbra is kiállnak Magyarország szuverenitása mellett, és ennek támogatását kérte a nemzeti konzultációban.

Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára válaszában közölte: az EU általános légkörére jellemző, hogy a brüsszeli bürokraták az emberek feje felett kívánnak dönteni a mindennapokat érintő kérdésekben, és szerintük meg kell büntetni azokat a tagállamokat, amelyek nem hajlandók beolvadni a baloldali fősodorba.

Mi, magyarok ellenállunk a liberális mainstreamnek, elutasítjuk az illegális bevándorlást, megvédjük a nemzeti szuverenitást, békepárti álláspontot képviselünk és kiállunk a család biztonsága mellett – jelentette ki.

Felháborítónak nevezte, hogy a Gyurcsány Ferenc által vezetett baloldal politikusai szüntelenül Brüsszel érdekeit képviselik a magyar érdekekkel szemben. A kormány azonban minden eszközzel megvédi Magyarország szuverenitását – tette hozzá.