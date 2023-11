Vitályos Eszter: A gyermekek védelme a legfontosabb

A Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója megbízatásának megszüntetéséről és a Budapesti Corvinus Egyetemen történt vizsgabotrányról is beszéltek képviselők az Országgyűlés hétfői ülésén, napirend előtt.

Az ülés elején a képviselők megemlékeztek Turi-Kovács Béla elhunyt fideszes képviselőről, az Országgyűlés korelnökéről.

LMP: Szégyenteljes, amit Csák János tett

Ungár Péter (LMP) kifejtette: Csák János kulturális és innovációs miniszter felmentette L. Simon Lászlót, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatóját, mert egy képviselőnek nem tetszett, amit ott látott. Dúró Dórának nem tetszett egy kiállítás, ezért „közéleti hisztériát” vert ki, aminek a vége az lett, hogy lemondatták a főigazgatót – közölte.

Megjegyezte: a vitatott képek elérhetők az interneten. Úgy vélte, azért történt mindez, mert a kormánypártok nem engedhetik meg maguknak, hogy a Mi Hazánk elvegye tőlük a homofób szavazókat.

Semmi olyan nem történt, ami problémát okozott, csak úgy tesznek, mintha egy kiállítás lenne a legnagyobb probléma – jelentette ki. Hozzátette: azt akarták megmutatni, hogy vannak olyan emberek, akiknek az ábrázolása probléma, pedig ez nem így van. Szégyenteljes és kártékony, amit Csák János tett – vélekedett.

Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára úgy válaszolt, hogy a gyermekek védelme a legfontosabb,

ezért mindent meg is tesznek, a törvényeket pedig minden magyar állampolgárnak be kell tartania. Nem homofóbiáról, hanem gyermekvédelemről, a gyermekvédelmi törvény betartásáról szól ez az ügy – emelte ki.

Közölte: a törvényeket a Magyar Nemzeti Múzeum vezetősége nem tudta maradéktalanul betartani, ezért született az a döntés, hogy felmondták a főigazgató megbízatását.

Mi Hazánk: Felháborító a Magyar Nemzeti Múzeum kiállítása

Dúró Dóra (Mi Hazánk) azt mondta: felszólalásában eredetileg csak köszönetet akart mondani Csák Jánosnak a döntéséért, de reagálnia kell Ungár Péter felszólalására. Önmagában nem az volt a probléma, hogy „valaki homoszexuális embereket fényképez”, de az, hogy ezt egy olyan intézményben állítják ki és teszik normává, amely mögött a magyar állam áll, felháborító és a törvénnyel ellentétes – vélekedett.

Közölte: „a kiállításon történelemhamisítás zajlik”, ugyanis megnevezik a 2022-es év legnagyobb problémáit, és ezek között említik „az LMBTQ-kisebbséggel szembeni” erőszakot. Ez propaganda, értékválasztás és az, hogy egy a magyar állam által fenntartott múzeumban mutatnak be ilyen kiállítást mindenféle korlátozás nélkül, szembe megy a gyermekvédelmi törvénnyel – hangsúlyozta.

Kiemelte: esküjéből következő kötelességének érezte, hogy fellépjen az ügyben.

Vitályos Eszter válaszában megerősítette az általa korábban elmondottakat, miszerint a gyermekek védelme a legfontosabb,

és a törvények betartása mindenkinek kötelező. Senki sem beszélt homofóbiáról, a gyermekvédelmi törvény betartásáról van szó – közölte.

Párbeszéd: Tízezer corvinusos diák diplomáját értékelték le

Mellár Tamás (Párbeszéd) szerint az egyetemi modellváltás egyik deklarált célja az egyetemi autonómia megteremtése volt, és most úgy látszik, hogy az ebben a célban kételkedőknek igaza lett. A Corvinus egyetem vezetése szolgai módon teljesítette az uralkodó elit kérését – hangoztatta, megjegyezve: a hatalom most tízezer corvinusos diák diplomáját értékelte le.

Felidézte, hogy egy befolyásos, Mol-részvénnyel rendelkező család gyermeke úgy vizsgázhatott az egyetemen, hogy nem teljesítette a félévi tanulmányi követelményeket. A diák édesanyjának nem sikerült célt érnie a tantárgyért felelős oktatónál, de az egyetem vezetése rendkívüli eljárásban levizsgáztatta „a NER-elit gyermekét” – mondta, hozzátéve, fegyelmi eljárásban ugyan elmarasztalták a rektort és a dékánokat, de másodfokon a rektorhelyettes érvénytelenítette a határozatot.

Az ellenzéki képviselő közölte, a rektorhelyettes – akit „közben jutalomból megbízott rektori pozícióba” emeltek – rendkívüli felmondással elbocsátotta az érintett oktatót. Szerinte hasonló dolgok történtek a Horthy- és a kommunista korszakban is.

Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára szerint a képviselő nem először próbálja meg a kormány felsőoktatással kapcsolatos döntéseit a lehető legrosszabb színben feltüntetni. Nem a saját lelkiismerete szólalt meg? – kérdezte, hozzátéve:

a képviselő egy filmben azt mondta, ha egy Gyurcsány nevű hallgató fog nála vizsgázni, akkor majd odafigyel és gondja lesz rá.

Az államtitkár azt mondta, a Corvinus az ügyet haladéktalanul kivizsgálta és megtette a szükséges lépéseket. A képviselő hiába próbálja mindenféle egyetemi belüggyel befeketíteni az egyetemi modellváltást, az nem fog sikerülni – közölte.

Kitért arra, az egyetemi modellváltás sikeres volt, ezt bizonyítják a számok is, mivel Magyarországon jelenleg 12 elitligás egyetem van, miközben négy évvel ezelőtt hét volt.

Jobbik: Klebelsbergi fordulatra van szükség

Ander Balázs (Jobbik) az iskolai lemorzsolódás problémájára hívta fel a figyelmet. Szerinte Magyarország sereghajtó az Európai Unióban. Míg Horvátországban – az e tekintetben legjobban teljesítő tagállamban – 2 százalék, Magyarországon 12 százalék ez az arány, a funkcionális analfabetizmus 40 százalékos. A lemorzsolódó diákoknak igen nehéz dolga lesz a munkaerőpiacon – értékelt.

Új klebelsbergi fordulatot javasolt, hogy az általános tudásszint emelésével, a nagy hozzáadott értéket teremtő ágazatok preferálásával emeljék fel az országot. Közölte, minőségi közoktatás nélkül nem lesz versenyképes gazdaság. Nem ázsiai migránsmunkásokkal kellene megoldani a gazdasági kihívásokat – mondta.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint nagy szavak ezek egy olyan parlamenti oldalról, amely bevezette a tandíjat a pedagógusképzésben, 381 helyen zárta be a kisiskolákat és tömegesen bocsátott el pedagógusokat.

Fontosnak és érdemi céloknak nevezte azt, hogy azok a gyerekek, akik nehéz körülmények közül érkeztek, ugyanolyan esélyt kapjanak, mint szerencsésebb társaik.

Felidézte, hogy a kormány ezen cél elérése érdekében bevezette a hároméves kortól kötelező óvodáztatást, a pedagóguséletpályát, amelynek révén a hátrányos helyzetű gyerekeket oktatók 20 százalékkal több bért kapnak. A képviselő ezen intézkedéseket nem szavazta meg, sőt tüntetett azok ellen – közölte.

Az államtitkár elmondta, a Pisa-mérés szerint tíz év alatt 26-ról 19 százalékra csökkent azok aránya, akiknek az otthonról hozott hátrányok tanulási nehézséget okoznak az iskolában. Hozzátette: a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya 2020/2021-re 7,1 százalékra csökkent.

Momentum: A kormány tétlenül nézi a kórházi fertőzéseket

Orosz Anna (Momentum) a kórházi fertőzések miatt bírálta a kormányt. Hangsúlyozta: a hivatalos adatokhoz képest jóval magasabb lehet a kórházi fertőzések száma, mert az intézmények sokszor nem végzik el a szükséges vizsgálatokat vagy nem jelentik a fertőzéseket a hatóságok felé.

Értékelése szerint a helyzeten az ápolók létszámának emelése, kézfertőtlenítők elhelyezése, az egyágyas kórtermek arányának növelése és a transzparencia segítene.

Azonban a kormány ehelyett titkolózik, a civileknek és a sajtónak úgy kell kiperelni a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatokat – tette hozzá. Szerinte a kormány „tétlenül nézi, hogy emberek feleslegesen szenvednek, ne adj isten meghalnak a kórházakban”, sőt, azokat vádolja rémhírterjesztéssel, akik megpróbálják az igazságra felhívni a figyelmet.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára úgy reagált:

„semmilyen kiperlésről nincsen szó”, az adatok megtalálhatók az interneten, és Magyarország ezeket egy nemzetközi rendszerben is közzéteszi.

Hangsúlyozta: ebben tekintetben a legtranszparensebb országok közé tartozunk, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések jelentési rendszere nálunk az egyik legátfogóbb az Európai Unióban.

Közölte: a kórházi kezelésekkel összefüggő fertőzések alakulása Magyarországon 4 százalék környékén van, míg az átlagos európai előfordulási gyakoriság 5,5 százalék, vagyis a magyar orvosok és ápolók jobban tudnak védekezni az európai átlagnál. A magyar egészségügyi dolgozók munkája nem támadást kellene, hogy kiváltson, hanem elismerést – hangsúlyozta.

Szerinte semmifajta titkolózás nincs a kormány részéről, ez csak a „mítoszkeltés” része. Szerinte a Momentumos képviselő nem a saját gondolatait olvasta föl, hanem a „Soros-média birodalom” egyik „propagandacikkének” tételmondatait ismertette, azzal a céllal, hogy hátha „tudnak kormánnyal szemben valamiféle ellenzéki aktivitást mutatni”.

MSZP: A kormány nem készült fel a külföldi vendégmunkások érkezésére

Komjáthi Imre (MSZP) azzal vádolta a kormányt, hogy nem készült fel arra, hogy a következő időszakban több százezer külföldi vendégmunkás érkezhet Magyarországra. Nem terveznek azzal, hogy ezeknek az embereknek egészségügyi vagy szociális ellátásra lesz szüksége, hogy lakniuk kell valahol, és hogy kezelni kell majd a munkaügyi, munkavédelmi és üzemegészségügyi kihívásokat is – sorolta.

Szerinte az egészségügyi rendszer már most sem bírja a nyomást, az újonnan érkezők pedig területileg sem fognak arányosan eloszlani, így egyes helyeken extra terhelésre lehet számítani.

Hangsúlyozta: az MSZP nem az autóipari fejlesztéseket ellenzi, hanem arra hívja fel a figyelmet, katasztrófa lesz, ha nem bővítik az egészségügyi kapacitásokat, nem vállalnak felelősséget a dolgozói lakhatás biztosításában, és ha nem pörgetik fel a munkaügyi ellenőrzéseket.

Fónagy János az építésügyi tárca államtitkára úgy reagált: a jelenlegi 4,7 millió magyar dolgozóhoz képest az a körülbelül százezer külföldi munkavállaló, amennyivel a kormány számol, „messze nem olyan nyomasztó” sem a magyar egészségügyre, sem a magyar lakhatásra, sem egyáltalában a magyar közállapotokra, ahogy azt a képviselő a hozzászólásában „elég drámaian lefestette”.

Hangsúlyozta: a kormány elsősorban a magyar munkavállalók foglalkoztatásával kívánja megoldani a munkaerőhiányt,

és csak bizonyos esetekben akar vendégmunkásokat alkalmazni.

Jelezte: éppen azért vonták vissza a vendégmunkásokkal kapcsolatos törvényt, mert úgy ítélték meg, hogy ezt nem szabad a vendégmunkások szűken vett munkaügyi, foglalkoztatási kérdéseire korlátozni, hanem az egész idegenrendészeti kérdést egyben kell szabályozni.

DK: Soha nem volt olyan jó fideszes milliárdosnak lenni, mint most

Arató Gergely (DK) azt mondta: „soha nem volt olyan jó ebben az országban a fideszes milliárdosoknak, a kormányközeli oligarcháknak vagy a multinacionális nagyvállalatoknak”, mint napjainkban. Soha nem voltak a gazdagok ennyire gazdagok Magyarországon – fogalmazott.

Megjegyezte: csak azt nem érti, hogy miért nincsenek óriásplakátok, nemzeti konzultáció arról, hogy a vagyon egyharmada, azaz minden harmadik forint a leggazdagabb 1 százalék kezében van, miközben csökkennek a reálbérek és a reálnyugdíjak, az EU-ban Magyarországon érték el a legmagasabb profitot a multinacionális vállalatok. Ezzel miért nem dicsekszik el a kormány? – tette fel a kérdést.

Hangsúlyozta: a DK a magyar emberek oldalán áll és nem a milliárdos nagyvállalatok, a fideszes elit és oligarchák oldalán. „Mi a munkából élőket, a magyar családokat, az életüket végigdolgozott, tisztességesen megőszült nyugdíjasokat képviseljük, ezért akarunk szociáldemokrata fordulatot a kormányváltás után” – jelentette ki.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára reakciójában azt vetette fel:

a DK pártelnöke nem egy luxusvillában él, nem a privatizációkból gazdagodott meg és nem vett ki százmilliókat a privatizált cégekből osztalékként?

Hangsúlyozta: a kormány sok döntést hozott, hogy ellensúlyozza a nehéz gazdasági helyzetet, a baloldal viszont egyetlen ilyen döntést sem támogatott. Hozzátette: az árnyékkormány az árkorlátozásokat ostobaságnak tartja, nem támogatja a csok pluszt sem.

„Nagy türelemmel várjuk annak a bármilyen baloldali erőnek az eljövetelét, amelynek a politikája nem megszorításokról, adóemelésekről és a jól működő, meglévő programok leépítéséről szól. Egyelőre nyomát sem látjuk ilyen politikai erőnek a baloldalon, csak egy dolgot tudunk: önök biztosan nem azok, akikre várunk” – fogalmazott.

KDNP: Európa egyre mélyebb válságba kerül

Az európai civilizáció Brüsszel sorozatos hibái miatt egyre mélyebb válságba került – kezdte felszólalását Simicskó István (KDNP). Példaként arról beszélt: Németországban két templomot bezártak, a harangok Esztergomban szólnak a jövőben, hirdetve, hogy Magyarország komoly bástyája a kereszténységnek.

Beszélt arról is, hogy a háború kitörését elhibázott szankciók követték, és Brüsszel nem akarja megállítani a migrációt sem, kötelező migránskvótát akar keresztülvinni Magyarországon is – sorolta a problémákat.

A kormány álláspontja, hogy meg kell állítani a migrációt, a háború kapcsán pedig tűzszünetre és azonnali béketárgyalásokra van szükség – ismertette. Üdvözölte az új nemzeti konzultációt, amellyel a kabinet kikéri az emberek véleményét a legfontosabb kérdésekben.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára úgy válaszolt: Európában az elitista hozzáállás szerint két választás között nincs szükség párbeszédre az emberekkel. A magyar kabinet szerint azonban érdemes párbeszédet folytatni.

A migrációról sokféle döntés született már Európában, de az embereket senki sem kérdezte meg, a magyar kormányon kívül. A jövőjükről döntenek, nélkülük

– mondta.

Beszámolt arról is, hogy a céltérségek közül egyedül Európa tárja ki a kapuit. Az ide érkezők jelentős része nem integrálódott, az ellátórendszerek sokkal terheltebbek, mint nyolc éve, de a legrosszabb változás a közbiztonság terén alakult ki – jelentette ki.

Európa nagyvárosaiban terrorpárti gyűléseket tartanak, a hatóságok sokszor tehetetlenek. Rámutatott: az új migrációs csomaggal át akarják írni az eddigi magyar menekültügyi szabályokat, de melyik magyar város akarna migránsgettókat? – tette fel a kérdést.

Fidesz: Fontos időszak előtt áll Magyarország

Varga Judit (Fidesz) arról beszélt, hogy fontos időszak előtt áll Magyarország, ismét betöltheti az unió soros elnöki posztját, 2011 után másodszor. Ezért a szakmai felkészültség és tapasztalat adott – hangsúlyozta.

Európa sok kihívással küzd – hangsúlyozta, és kiemelte a migrációt. Mint mondta, előrehaladott fázisban van a paktum, amely szerinte bátoríja a nemzetközi embercsempész hálózatokat.

Szerinte az európai döntéshozatal az ukrajnai háborúval kapcsolatban is kudarcot vallott. A közösség emellett túlköltekezett, most pedig azon országoktól várja el, hogy fizessék a kamatot, amelyek még a tőkét sem kapták meg – sorolta a problémákat.

Vissza kell térni az önálló, egymást tisztelő nemzetállamok együttműködési rendszeréhez, amely az európai polgárok problémáira ad valódi válaszokat – jelentette ki.

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter elmondta: a minisztériuma annak érdekében jött létre, hogy hatékony keretek között működjön a magyar Európa-politika.

Az elnökségi felkészülés ütemezetten halad és folyamatban van a program előkészítése – ismertette. Utóbbi érdekében személyesen folytatott megbeszéléseket a bizottsággal, az Európai Parlament és számos ország képviselőjével, de további országokba is ellátogat.

Kijelentette: Magyarország a lojális együttműködés szellemében pártatlan közvetítőként fogja ellátni az elnökségi feladatokat. A magyar közigazgatás és diplomácia képes erre – hangsúlyozta, hozzátette: ez nem jelenti, hogy elfelejtenék, mi a cél.

Utóbbi közé sorolta Európa globális versenyképességének megerősítését, a demográfiai kihívások kezelését, a kohéziós politika jövőjének megalapozását, valamint a migráció kérdését. Szólt az európai biztonság- és védelempolitika megerősítésének szükségességéről is.

Csádi misszió

A Magyar Honvédség csádi katonai szerepvállalásáról szóló országgyűlési határozati javaslat vitájában Novák Előd (Mi Hazánk) beszámolt arról, hogy frakciója egyetlen módosító indítványt nyújtott be, amely arra kötelezte volna a kormányt, hogy a katonai szerepvállalás költségeit évente tegye közzé, ne titkosítsa.

Hozzátette: a kormány a mai napig nem számolt el a „csúfos bukással végződött” afganisztáni megszállásban való magyar részvétel költségeivel, ami egyes becslések szerint 75 milliárd forint volt.

Szerinte a magyarországi szolgálatért, a határvédelemért kellene tisztességesebb javadalmazást biztosítani, aki pedig „nagyobb kalandra vágyik”, annak ott van a francia idegenlégió. Magyarország terrorfenyegetettségét is növeli, hogy a magyar honvédek idegen háborúkban vesznek részt – mondta.

Az ellenzéki politikus értékelése szerint a honvédség egy diktatúra karhatalma lesz Csádban.

Harangozó Tamás (MSZP) szerint a kormány nem veszi komolyan az Országgyűlést. Felidézte, azt kérte, a kormány teremtsen arra lehetőséget, hogy a honvédelmi bizottság zárt ülésén tájékozódhassanak arról, milyen feltételekkel vállalja a honvédség a missziót.

Elmondta, frakciója egyetért azzal, hogy a terrorizmus elleni küzdelem és az illegális migráció kezelése fontos cél, de mivel a fontos kérdésekre nem válaszolt a minisztérium, az MSZP nem vesz részt a szavazásban.

Kósa Lajos (Fidesz), aki a honvédelmi bizottság elnöke azt mondta, támogatható a misszió célja és megfelel a nemzetközi normáknak a felkérés, amit a csádi kormánytól kapott Magyarország.

Jelezte, a misszióról szóló információk veszélyeztethetik a magyar katonák életét, biztonságát, hiszen azért kell Csádba missziót küldeni, mert ott van egy viszonylagos „rendetlenség” és vannak olyanok, akik ezzel a misszióval nem értenek egyet.

Véleménye szerint Csád fontos szerepet játszik a nemzetközi migrációs útvonalban és az ország viszonylagos stabilitást is mutat, ezért érdemes segíteni ennek a stabilitásnak a fenntartását. Elmondta azt is, hogy a Honvédelmi Minisztériumnak félévente minden misszióról be kell számolnia a bizottság előtt és a csádi missziót is figyelemmel fogják kísérni.

Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkár közölte, a tárca a honvédelmi bizottság zárt ülésén meg fogja válaszolni a felmerült – így a költségekkel kapcsolatos – kérdéseket is.

Veszélyhelyzet

A szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló törvény módosítását indítványozó javaslat vitájában Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára arról beszélt, hogy az alaptörvény szerint a kormány szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, háborús helyzet vagy humanitárius katasztrófa, továbbá az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető súlyos esemény, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdethet ki.

Ez a lehetőség egyben felelősség is: a kormány felelős azért, hogy a különleges helyzetek fennállása esetén az ország biztonságát szavatolja, a különleges helyzetek következményeit kezelje – mutatott rá.

Kiemelte: „továbbra is a veszélyek korát éljük”, Magyarország közvetlen szomszédjában, Ukrajna területén még mindig háború dúl, „amelynek senki sem látja a végét”. A kormány célja ebben a rendkívül nehéz helyzetben az, hogy megőrizze Magyarország és a magyar családok fizikai és anyagi biztonságát, valamint oltalmat nyújtson az Ukrajnából menekülőknek – magyarázta.

Közölte: ezért az elmúlt bő másfél évben a kormány több olyan intézkedést hozott, amelyek szükségesnek mutatkoztak a világgazdaságot és a magyar gazdaságot is sújtó válság kezelése érdekében.

A különleges jogrend fenntartása egy speciális eszköz a kormány kezében, annak a biztosítéka, hogy a kormány bármely váratlan esetben továbbra is hatékonyan és gyorsan fel tudjon lépni – hangsúlyozta. Kitért rá: az országgyűlési vitában nem hangzott el olyan érv, amely kétségbe vonta volna a különleges jogrend fenntartásának szükségességét.

Novák Előd (Mi Hazánk) arról beszélt, hogy a háborúra hivatkozással 2024. május 23-ig kitolják a veszélyhelyzetet, így „gyakorlatilag több mint négy évet élünk folyamatosan valamilyen különleges jogrendben”, amelyben a kormánynak speciális rendeletalkotási lehetősége van. 2022-ben 267 olyan kormányrendelet született, amelyet a veszélyhelyzetre hivatkozva alkottak meg, ez az összes jogszabály mintegy 20 százaléka – mondta. Hozzátette: ez „visszaélés a joggal”.

Úgy látja, a háborús veszélyhelyzet „egy politikai trükk, a hatalommal visszaélés eszköze”. Nem a veszélyhelyzet újabb és újabb meghosszabbítására volna szükség, hanem például az inflációt és annak káros hatásait kezelő kormányzati gazdaságpolitikára – jelentette ki.

Hangsúlyozta: a koronavírus-járvány után „újabb apropót talált a kormány, hogy különleges jogrendben, korlátozások közt tarthassa az embereket”. Ennek rossz üzenete van, ezért sem támogatja a Mi Hazánk Mozgalom – közölte.

Répássy Róbert erre azt mondta, hogy nem ennek a vitának a keretei között kell megbeszélni Magyarország külpolitikáját, de a képviselő által elmondottak is azt támasztják alá, hogy a veszélyek korát éljük és erre a megoldás a veszélyhelyzet kihirdetése.