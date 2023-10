Vitályos Eszter: a kormány megteremtette a lehetőségét, hogy itthon is érhessenek el sikereket a jövő Nobel-díjas tudósai

A vasút helyzetéről, a vadászati törvényről, a tudományról és a határvédelemről beszéltek képviselők az Országgyűlés keddi ülésén, napirend előtt.

LMP: régóta hanyatlik a vasút

Bakos Bernadett (LMP) arról beszélt, hogy a magyar vasút hanyatlása már legalább a rendszerváltás óta tart, de az elmúlt időszak meredek zuhanást mutat, csak tűzoltás jellegű beavatkozások voltak. Az elmúlt 13 évért a jelenlegi kormányt terheli a felelősség, azért, hogy nem történt érdemi javulás, valódi fejlesztés – értékelt.

Kiemelte: mára a vasút hanyatlása összeomlásba fordult. Kapkodás, mellékvonalak bezárása, járműbeszerzések leállítása, előkészítetlen felújítások, a felelősség hárítása jellemző jelenleg a vasúti közlekedésre – jelentette ki.

Úgy vélte, fejleszteni kellene a vasutat, ezek a beruházások busásan megtérülnének.

Ágh Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára úgy válaszolt, hogy különböző szempontok vannak a magyar vasút jövőjét illetően, de a legfontosabb, hogy az utasnak mindig igaza van. Az állam egy rendkívül nagy közszolgáltatást tart fenn a vasúton keresztül, és igyekszik kezelni azokat a helyzeteket, amelyek az elmúlt időszakok adósságai miatt álltak elő – mondta. Hozzátette: fontos, hogy a magyar vasút meg tudjon felelni a 21. századi kihívásoknak és az utasok elvárásainak.

Közölte: az a cél, hogy hosszú távon adott legyen a forrás a fejlesztésekhez.

Mi Hazánk: nem az előnyére változott a vadászati törvény

Dócs Dávid (Mi Hazánk) hangsúlyozta: megint nem az előnyére változott a vadászati törvény, a gazdálkodás és a vadászat nincs egyensúlyban egymással, újra kellene gondolni a törvényt.

Kitért rá: a vadgázolások is egyre nagyobb problémát jelentenek az utakon, és a jogszabályban történt változás miatt az esetek nagy részében nem róható fel a vadászatra jogosultnak, ha vadgázolás történik, az autós gyakorlatilag nem tudja bizonyítani, hogy nem az ő hibájából történt a baleset. Sehol nem védi az autóst semmilyen jogszabályi hivatkozás – tette hozzá.

Farkas Sándor, az agrártárca parlamenti államtitkára úgy reagált, hogy ez egy mindig fontos téma, amely sosem tud nyugvópontra kerülni. A most elkészült jogszabály próbál eligazítást adni minden résztvevőnek – fogalmazott.

Közölte: elsősorban a közlekedők magatartására kellene nagyobb hangsúlyt helyezni, mert a balesetek gyakran a magasabb sebesség miatt következnek be, holott ez bizonyos területeken és időszakokban fokozottan veszélyes.

Párbeszéd: Magyarország nem kedvez a tehetségeknek

Mellár Tamás (Párbeszéd) Karikó Katalin és Krausz Ferenc Nobel-díja kapcsán beszélt arról, hogy érdemes azon elgondolkodni, a két kutató miért külföldön végzett kutatásai miatt kapta az elismerést. Ezt azzal magyarázta, hogy Magyarország nem kedvez a tehetségeknek, a múltban és most sem érvényesül a tudományos szabadság, a jogbiztonság és a tulajdonhoz való jog.

Hiába a tehetséges emberek nagy száma, ha ők nem tudnak együttműködni, mert törvényileg nem biztosított az együttműködés feltétele – összegzett. Közölte, Orbán Viktor miniszterelnök nem megszervezni, hanem uralni akarja a társadalmat, nem tűr semmiféle szabadságot, lerombolta a hatékony oktatási rendszert, megszüntette az egyetemek autonómiáját. Minél tovább lesz hatalmon, annál szegényebb lesz az ország, és ki is fog ürülni, mert a legjobbak elhagyják az országot – mondta.

Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára közölte, a magyar tudósok mindig is a világ legjobbjai között voltak. Kitért arra, hogy Karikó Katalin 1985-ben hagyta el az országot, ehhez a polgári kormánynak semmi köze nem volt. Hozzátette: Krausz Ferenc kutatásait évek óta támogatja a kormány.

Értékelése szerint Magyarországon minden adott ahhoz, hogy olyan tudósok nevelkedjenek, mint a két magyar Nobel-díjas.

Közölte, jelenleg is több tízmilliárd forinttal támogatják a magyar tudósok kutatásait. A kormány az egyetemek és a Magyar Kutatási hálózat modellváltásával olyan környezetet alakított ki, amely megteremtette a lehetőségét annak, hogy „itthon is érhessenek el sikereket a jövő Nobel-díjas tudósai” – mondta.

Jobbik: önálló határőrségre van szükség

Sas Zoltán (Jobbik) szerint a magyar-szerb határon a helyzet tarthatatlanná vált, az embercsempészek napi szinten támadják a határt védő magyar rendőröket.

Önálló határőrséggel védjük meg a határokat! – sürgette, úgy fogalmazva: „a magyar vér nemzeti kincsünk, nem hagyhatjuk, hogy folyjon, különösen határaink védelmében”. Javaslatot tett arra is, hogy magasabb bérekkel próbáljanak meg több embert toborozni a határvédelemre.

Szólt arról is, hogy nem tartja szerencsésnek az embercsempészek szabadon engedését. A szerb állammal való jó kapcsolatot pedig arra javasolta felhasználni, hogy a két ország működjön együtt, és ha a magyar rendőrökre rálőnek a határon, akkor lőhessenek vissza.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy a Jobbik korábbi elnöke hatalmas bukásnak nevezte a kerítést, holott az még fel sem épült. A Jobbik a kvótarendszert is elintézte egy okéval – tette hozzá. Elmondta, az ellenzéki párt négy éve is a kerítés ellen beszélt, megszavazta a migránspaktumot és a kvótajavaslatokat is.

Amikor migrációpárti álláspontot lehetett mondani, a Jobbik migrációpárti álláspontot mondott – hangoztatta, veszélyesnek nevezve az ellenzéki párt politikáját.

Az orosházi közbiztonsági helyzetről, a balatoni turizmusról és energiaipari kérdésekről is szó esett kedden napirend előtt az Országgyűlés ülésén.

Momentum: Orosházán romlik a közbiztonság

Sebők Éva (Momentum) arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt két és fél évben folyamatosan romlik Orosházán a közbiztonság. Konkrét eseteket nem említett, de szerinte mára az idősek és a kisgyerekes anyák nem mernek kimenni az utcára egyedül, hétfőn pedig az első haláleset is megtörtént.

Szerinte a helyi rendőrség erőforráshiányos, az önkormányzat pedig alkalmatlan a helyzet kezelésére, mert a helyi fideszes városvezetés “gyenge emberekből” és “egyszerű haszonlesőkből” áll.

Rétvári Bence, a belügyi tárca államtitkára a kormány közbiztonság növelése érdekében tett lépéseire hívta fel a figyelmet, köztük a rendőröknek adott fizetésemelésekre és a más juttatásokra. Mára Magyarország Európa legbiztonságosabb országa lett – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy míg 2010-ben 447 ezer bűncselekmény történt, tavaly ez a szám 167 ezer volt, vagyis 12 év alatt közel a kétharmadával csökkent a bűncselekmények száma.

Bírálta a baloldalt, amiért “rendőrállamoznak” és a rendőrök fizetésemelését kritizálják. De amikor bűncselekmény történik – folytatta – akkor kiderül, hogy milyen fontos a rendőrök munkája.

Jelezte, a képviselő túl sok konkrétumot nem említett a felszólalásában, Orosházával kapcsolatban a legutóbbi hír az volt, hogy a rendőség egy napon belül elfogott egy rablót.

MSZP: a Balatonnál nincs helye kerítésnek

Molnár Zsolt (MSZP) a kormány bírálta, mert szerinte a kabinet tétlenül nézi, hogy magyar családok százezrei szorulnak ki az üdülés lehetőségéből. Bár a balatoni turizmussal kapcsolatban “győzelmi jelentések” láttak napvilágot, a magyar családok számára a balatoni nyaralás luxussá vált – mondta a képviselő, aki szerint örvendetes, hogy külföldiek rengeteg vendégéjszakát töltöttek a Balatonnál, de fontosabb, hogy mi van a magyar családokkal.

Kijelentette: a kerítés a határra való, és nincs helye a Balatonnál, nem lehet irreális belépőket fizettetni a partra való lejutásért. A rászoruló családok nyaralásának támogatását kérte számon a kormányon, szerinte a milliárdos állami támogatáshoz jutó szálláshelyeknek üdülési lehetőséget kellene biztosítania az ilyen családoknak.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára azt mondta: a Balaton valóban erős szezont zárt, de ebben még további szinteket lehet lépni. Jelezte: a kormány elkötelezett a balatoni szolgáltatások folyamatos fejlesztése mellett, ezért újult meg az elmúlt időszakban 42 szabadstrand és kapott új hajókat a Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART). Arra is felhívta a figyelmet, a kormány az Erzsébet-programmal százezreknek biztosít üdülési lehetőséget a Balatonnál.

Szerinte akkor tudja a kormány segíteni a magyar családokat abban, hogy nyaralni tudjanak, ha általában véve javítja a megélhetési körülményeket, és ezt szolgálják az infláció csökkentésére és a reálbérek emelésére tett kormányzati erőfeszítések.

DK: azonnal állítsák le az akkumulátoripari beruházásokat!

Hegedűs Andrea (DK) azoknak a problémáira hívta fel a figyelmet, akiknek a háza mellé akkumulátorgyár épül. A jelenséget úgy írta le: a gyár zajos, vendégmunkások érkeznek, szennyezett lesz a környezet.

Alsózsolcán, ahová szintén akkumulátorhulladék-feldolgozót terveznek, már több lakossági fórum fulladt botrányba – mondta. Bírálta Csöbör Katalint, a térség fideszes országgyűlési képviselőjét, akinek szerinte a helyiek nem fogják megköszönni a gyár építését, sem az ahhoz nyújtott több milliárd forintos állami támogatást.

Azt követelte, hogy azonnal állítsák le az összes akkumulátoripari beruházást, és soha egyet se kezdjenek el az emberek véleményének kikérése nélkül.

Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára – Csöbör Katalinra utalva – nagyobb alázatra kérte a DK politikusát annak a képviselőnek a bírálata során, akit már négyszer választottak meg az emberek.

Hangsúlyozta: a beruházásoknál a legszigorúbb szabályok szerint járnak el, ha ezt mégsem tartanák be, akkor a környezetvédelmi hatóságok fellépnek.

Elmondta azt is, hogy az akkugyártás terén verseny zajlik, Németország és az Egyesül Államok is újabb gyárakat tervez. Ha a DK-n múlna, a technológiai forradalom kikerülné Magyarországot – értékelt.

KDNP: fontos az energiaszuverenitás

Juhász Hajnalka (KDNP) az energiaszuverenitás fontosságára hívta fel a figyelmet.

Bírálta, hogy Európa jelenleg hétszer annyit fizet a gázért mind az Egyesült Államok, és háromszor annyit az áramért, mint Kína. Mindez ugyanis rontja az unió versenyképességét – mutatott rá.

Az Európai Bizottság mégis pozitívnak minősítette saját energiapolitikai tevékenységét – sérelmezte, és úgy fogalmazott: Brüsszel “alternatív hazugságba ringatja magát”.

A magyar kormány mindent megtesz az importfüggőség csökkentése érdekében; Törökország nemcsak tranzit-, hanem forrásországunk is lehet jövőre, már Azerbajdzsánból is érkezik gáz, és a katari, valamint a türkmén gázexport célpontjai is lehetünk – hívta fel a figyelmet.

Koncz Zsófia szólt a Törökországgal, Azerbajdzsánnal és Katarral kötött megállapodásról. Fontosnak nevezte, hogy tudtunk ezekkel az országokkal tárgyalni.

Friss hír, hogy megépülhet a szlovén-magyar interkonnektor; ez évente 440 millió köbméternyi gázt tud oda-vissza szállítani, és lehetővé teszi, hogy az olasz földgázpiacot is elérjük – ismertette. Az államtitkár szólt a rezsivédelemről, hangsúlyozva: a védelmi költségvetésben újból biztosították ennek forrását.

A migrációról szóló napirend előtti felszólalást követően a Magyarország gazdasági stabilitásáról, valamint a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvények módosításáról szóló javaslat általános vitájával folytatta munkáját kedden az Országgyűlés.

Fidesz: a kormány nemet mond a migrációra

Kontrát Károly (Fidesz) napirend előtti felszólalásában a déli határnál tapasztalható egyre súlyosabb migrációs helyzetről beszélt. Szinte nem telik el úgy hét, hogy ne hallanánk lövöldözés vagy más erőszakos cselekmények hírét, felfegyverzett migránsbandák vadásznak egymásra a Szabadka-környéki erdőben, rendőröket megtámadó embercsempészek veszélyeztetik a közbiztonságot, száz főnél is nagyobb csapatok támadják meg a határkerítést – sorolta.

Hangsúlyozta: a brüsszeli tervekkel szemben a kormánypártok továbbra is ellenzik a migránsok betelepítését. Ilyen nem történhet meg, amíg a Fidesz-KDNP kormányoz – jelentette ki.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára válaszában hangsúlyozta: az idei év a kötelező kvóták bevezetéséről szól Brüsszelben, amelyet korábban a baloldali pártok tagadtak.

A Fidesz arról indított népszavazást, hogy soha ne lehessen a magyar emberek megkerülésével, az Országgyűlés hozzájárulása nélkül külföldi állampolgárokat Magyarországra betelepíteni. Ezt a népszavazáson több mint hárommillió ember támogatta, majd a parlament is elfogadta és alaptörvénybe is iktatták.

Magyarország gazdasági stabilitásáról valamint a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvények

Varga Mihály: racionális és észszerű lépés a jegybank veszteségkezelésének átalakítása

Varga Mihály pénzügyminiszter hangsúlyozta: az MNB alapvető feladata, hogy a magyar pénzügyi rendszerben meghatározza és megvalósítsa a monetáris politikát, védje a magyar fizetőeszközt az inflációval és a külső támadásokkal szemben, biztosítsa az adott gazdasági helyzetben optimális kamatpolitikát.

Tájékoztatása szerint a magyar gazdaság az utóbbi években több sokkhatást szenvedett el, ezek közül a legjelentősebb a szomszédban kitört orosz-ukrán háború és az arra válaszul adott gazdasági szankciók, az energiaárrobbanás vagy a rekordmagas infláció.

A magas inflációs környezet a jegybankoknak számára is új helyzetet teremtett: Belgium, Hollandia, Lengyelország, Németország jegybankja, sőt az Európai Központi Bank (EKB) is veszteséggel működött tavaly – mutatott rá a tárcavezető.

Varga Mihály hozzátette: az azonban magyar sajátosság, hogy a jegybank veszteségét a költségvetésnek öt év alatt egyenlő részletekben át kellene vállalnia. Mivel a jegybankok működését és feladatai ellátását nem befolyásolja a saját tőke összege, az EU-ban többnyire nem szabályozzák a jegybanki veszteség költségvetési kezelését – tette hozzá.

A pénzügyminiszter kijelentette: a mai háborús-szankciós helyzetben egyik alapvető cél a költségvetési fegyelem fenntartása, a hiány leszorítása.

Varga Mihály közölte: a kormány egyeztetéseket folytatott az MNB-vel és az EKB-val is a törvényjavaslatról, amelynek lényege, hogy a jegybank veszteségét hasonló nemzetközi példák alapján nem a központi költségvetésnek kell pótolnia, hanem azt szembe lehet állítani a középtávon várható nyereséggel.

A módosítások elfogadása esetén 2024. január elsején a 2024-es költségvetéssel egyidejűleg léphetnek hatályba az új szabályok.

Erre a rendszerre Horvátország 2020-ban állt át, és jegybanktörvényük magyar szabályozáshoz is mintaadó volt, de alapvetően az Európai Központi Bank (EKB) kritériumából indultak ki.

Varga Mihály emlékeztetett: míg a 2010-es években az az inflációt sikerült pár év alatt leszorítani és alacsony szinten tartani a monetáris és fiskális politika összehangolásával, a háború és a szankciós infláció idején a kormánynak fel kellett ismernie azt, hogy a jegybank önállóan nem tud megbirkózni az inflációval. Ezért indokolttá vált a kormány beavatkozása is, mint több más uniós tagállamban.

A pénzügyminiszter szerint a fiskális politika eszköztára – mint az ársapka, a kamatsapka, a kötelező akciózás – meghozta a kívánt hatást, novemberben újra elérkezhet az egyszámjegyű infláció időszaka, jövőre pedig tovább csökkenhet a pénzromlás mértéke.

Varga Mihály arról is beszélt: a kormánynak elsődleges a költségvetési fegyelem fenntartása, a stabilitás növelése, hiszen így térhet az ország vissza a növekedési pályára. Ezt szolgálja a hiány és az államadósság folyamatos csökkentése, ezért küzd a kormány egyre hatékonyabb eszközökkel az infláció ellen.

Az infláció letörése mellett a másik nagy feladatként a fogyasztás mielőbbi beindítását jelölte meg a költségvetési fegyelem betartása mellett.

Varga Mihály a jelenlegi, “kifeszített” költségvetési helyzetben racionális és észszerű lépésnek nevezte a jegybank veszteségkezelésének átalakítását.

A tárcavezető kiemelte: a módosítás növeli a jegybank függetlenségét és így gazdálkodásának hatékonyságát is, másrészt a költségvetési egyensúlyt is támogatja, hiszen a büdzsé 400 milliárd forintot meghaladó kiadás alól mentesül.