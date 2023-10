Fidesz: Gyurcsányék kezdettől a betelepítési kvóta mellett vannak

A Fidesz szerint Gyurcsányék kezdettől a brüsszeli betelepítési kvóta mellett vannak.

„Ha a baloldalon múlna, akkor már Magyarország is bevándorlóország lenne. Most ugyanazok a Gyurcsányék akarnak visszatérni a hatalomba, akik kezdettől a brüsszeli betelepítési kvóta mellett vannak, ők már 2016-ban is a kötelező betelepítés mellett gyűjtöttek aláírást” – írta a kormánypárt az MTI-nek elküldött hétfői közleményében.

A Fidesz emlékeztetett: hét éve, 2016-ban volt a betelepítési kvóta elleni népszavazás, amelyen a magyar emberek egyértelműen elutasították a migránsok betelepítését, több mint 98 százalék mondott nemet a kvótára.

Hozzátették: a migrációs válság kitörése után Európában egyedül a magyar emberek szavazhattak arról, hogy egyetértenek-e a migránsok betelepítésével vagy nem.

A Fidesz szerint ugyanakkor Brüsszel a mai napig visszaél a hatalmával, amikor az emberek megkérdezése nélkül milliószámra és ellenőrizetlenül engedi be a bevándorlókat.

A közleményben arra figyelmeztetnek: Brüsszelben most is olyan rendeletet készítenek elő, amellyel rá akarják kényszeríteni a migránsok betelepítését és a „migránsgettók” létrehozását a tagállamokra.