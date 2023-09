Hollik István: Gyurcsány a külföldről pénzelt baloldal vezére

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Gyurcsány Ferenc HVG-nek adott nagyinterjújából az derül ki: „az őszödi szemkilövető továbbra is itt van köztünk. Most is ő a főnök, a külföldről pénzelt baloldal vezére, ő jelöli ki merre van az előre”.

Hollik István ezt csütörtökön a Facebook-oldalán írta, hozzátéve: Gyurcsány Ferenc hosszú távra tervez, „esze ágában sincs” feladni és visszavonulni, még annak ellenére sem, hogy a magyarok 13 éve sorozatosan megerősítik választásról választásra, hogy nem kérnek belőle és a „dollárbalos sleppjéből”, miután tönkretették az országot 2010 előtt. Hollik István úgy folytatta, hogy Gyurcsánynak gátlásai továbbra sincsenek: kijelentette, hogy amíg nem ő kerül hatalomba, addig minden eszközzel akadályozni fogja a Magyarországnak és a magyar családoknak és tanároknak jogosan járó uniós források kifizetését. Kapcsolódó tartalom Fidesz: Gyurcsányék mindig átverték a nyugdíjasokat A nagyobbik kormánypárt közleménye szerint a Gyurcsány-párt „hiába próbálja most is megtéveszteni a nyugdíjasokat, mert megszorításokat egyedül csak ők akarnak bevezetni”. „A baloldalon egy főnök van. Gyurcsány a neve. A magyarok őt már jól ismerik. Továbbra sem kérünk belőle” – fogalmazott a Fidesz kommunikációs igazgatója.