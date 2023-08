Alapjogokért Központ: Karácsony minden téren csődöt mondott

Karácsony Gergely főpolgármester négy év alatt bizonyította alkalmatlanságát és csődbe vitte Budapestet – írta az Alapjogokért Központ az MTI-hez pénteken eljuttatott elemzésében.

A közlemény szerint Margaret Thatcher volt konzervatív brit miniszterelnök annak idején azt mondta: „az a baj a szocialista kormányzással, hogy mindig kifogynak mások pénzéből”.

„Ezt a megállapítást a 2019-ben megválasztott budapesti városvezetés sem tudta megcáfolni, hiszen évek óta azt hallgatjuk, hogy mindössze azért nem tudnak bizonyos problémákat megoldani, mert a kormánytól nem kapnak rá elegendő forrást. Ezzel szemben az igazság az, hogy a korábbi, Tarlós István vezette fővárosi önkormányzat 214 milliárd forintos tartalékot hagyott hátra: rövid lejáratú államkötvényben 82 milliárd forint, hosszú lejáratú államkötvényben 77 milliárd forint, pénzeszközállományban 48 milliárd forint, továbbá a főváros intézményeinél hétmilliárd forint volt” – olvasható az elemzésben.

Ráadásul Budapest iparűzési adóbevételei a 2019-es 164 milliárd forintról 2023-ra 271 milliárd forint fölé emelkednek, jövőre pedig elérhetik a 316 milliárd forintot – tették hozzá.

A központ szerint mégis bejelentették, hogy elfogyott a főváros pénze, és a gazdasági csődjüket politikai csatározással próbálták meg leplezni.

Karácsony Gergely megrettenhetett Gyurcsány Ferenc alig burkolt fenyegetőzésétől, és nekiment a kormánynak: bejelentette, hogy Budapest nem hajlandó befizetni a szolidaritási hozzájárulást – fogalmaz az Alapjogokért Központ.

Ez – az elemzés szerint – azért is különösen visszás, mert a főpolgármester magát egy szolidáris baloldali politikusnak tartja, ehhez képest nem akar segíteni a kevésbé fejlett, rosszabb gazdasági helyzetben lévő településeken. Magyarországon csaknem háromszáz település van, amelyik fizet szolidaritási hozzájárulást, és most a leggazdagabb önkormányzat próbált meg kibújni ez alól a kötelezettség alól (is). Budapest a jelenlegi városvezetés pazarló, felelőtlen gazdálkodásának „köszönhetően” gazdaságilag csődbe ment – írták.

Ezzel szoros összefüggésben a Karácsony vezette önkormányzat a városüzemeltetés terén is leszerepelt: szinte teljesen ellehetetlenült a közlekedés, folyamatosak a dugók a fővárosban, az értelmetlen lezárásoknak és a kihasználatlan, de mindenfelé megjelenő biciklisávnak köszönhetően – sorolta a központ.

A napokban a mentők tették szóvá, hogy a nemrég kihelyezett, a kerékpáros sávokat védeni hivatott oszlopok megnehezítik a munkavégzésüket, az életmentésben akadályozzák őket

– idézték fel. „A fővárosi vezetés nevében Karácsony Gergely kabinetfőnöke, Balogh Samu minősíthetetlen stílusú választ adott” – fogalmaztak.

Az autósok életét folyamatosan megnehezítik, de azoknak sincs könnyű dolga, akik a tömegközlekedést választják. Azon túl, hogy a korábbi ígéretek ellenére emelkednek a BKV-jegyek árai, a járművek tisztasága mellett a közbiztonság helyzete is folyamatosan romlik.

Közegészségügyi szempontból is számos jogos kritika illetheti a BKK által üzemeltetett tömegközlekedési szolgáltatásokat. Persze mindeközben a haverok ki vannak fizetve, a BKK, az FKF és más fővárosi cégek élére helyezett baloldali káderek bére növekszik, sőt, még rezsitámogatásra is futotta a költségvetésből – írták.

„Összefoglalva elmondható, hogy Karácsony Gergely minden téren csődöt mondott Budapesten. Egy politikai értelemben is sikertelen, gyengekezű vezető, akivel az ellenzék vezére, Gyurcsány Ferenc azt csinál, amit akar: miután a volt miniszterelnök beszólt neki, rögtön ugrott, és nekiment a kormánynak”

– olvasható az elemzésben.

„A DK elnökének keze azonban akkor is szabad lenne, ha Karácsony nem félne tőle, hiszen emberei megkerülhetetlenek a Városházán, és a Fővárosi Közgyűlésben is övé a legnagyobb baloldali frakció – no, nem választások útján, hanem az azokat követően bemutatott trükkök százainak köszönhetően. Karácsony Gergely mozgástere minden nappal egyre szűkebb, hiszen egymás után látnak napvilágot az érintettségét igazoló hírek a guruló dollárok botrányban. A jelenleg betöltött pozíciójában sem lehet már sokáig biztos: Gyurcsánynak már mindegy, hogy végül Karácsony indul-e jövőre a főpolgármesterségért, vagy más jelölt, hiszen Budapest vezetése a markában van” – írta az Alapjogokért Központ.