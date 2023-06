A 2024-es a védelem költségvetése lesz

A nemzetbiztonsági szolgálatok forrásairól, valamint az igazságszolgáltatás támogatásáról is beszéltek a képviselők csütörtökön a 2024-es költségvetés általános vitájában az Országgyűlésben.

Fidesz: jövőre tovább emelkednek a nemzetbiztonsági szolgálatok forrásai

Halász János (Fidesz) azt mondta: a jelenlegi háborús helyzetben, amikor az energiaárak jelentősen növekedtek, Magyarországnak védelmi költségvetésre van szüksége. Meg kell védeni az elmúlt években elért eredményeket: a családtámogatási rendszert, a nyugdíjak értékét és a rezsicsökkentést – tette hozzá. Kijelentette: a jövő évi költségvetés garantálja az ország fizikai és gazdasági biztonságát, több forrás jut a védelmi kiadásokra.

Arra hívta fel a figyelmet: jövőre tovább emelkednek a nemzetbiztonsági szolgálatok forrásai, ami elengedhetetlen, hiszen a magyar emberek biztonsága múlik a katonai és polgári hírszerzés munkáján.

DK: „oligarchavédelmi” költségvetést nyújtott be a kormány

Oláh Lajos (DK) úgy értékelt: nem védelmi, hanem inkább „oligarchavédelmi költségvetés” a 2024-es és a törvényjavaslat nem jelent megoldást az „orbáni inflációra”. Több forrást sürgetett a főváros és a kerületi önkormányzatok beruházásaira, iskolák és orvosi rendelők felújítására.

Kiemelte: a Fővárosi Önkormányzat keresetet nyújtott be a bíróságnak a rá kiszabott 58 milliárdos szolidaritási hozzájárulás ellen, mert Budapest nem tartja jogszerűnek, hogy többet kell befizetnie az államkasszába, mint amennyit feladatai ellátására kap. Eközben – folytatta – a 38 diákkal rendelkező Tokaj-Hegyalja Egyetem alapítványának 75,5 milliárd forintot ad az állam.

KDNP: jövőre biztosítottak az igazságszolgálatatás forrásai

Vejkey Imre (KDNP) 2024-es költségvetés igazságügyi fejezetéről beszélt. Kiemelte: a jövő évi költségvetés biztosítja a bíróságok működéséhez, az ítélkezési munkához szükséges anyagi és tárgyi feltételeket. Hangsúlyozta: háborús időkben olyan költségvetésre van szükség, amelyek megvédi az ország biztonságát, a családtámogatásokat, a munkahelyeket, a nyugdíjakat és a rezsicsökkentést.

Hozzátette: a törvényjavaslat a honvédelmi kiadásokat a GDP 2 százalékára emeli, miközben megőrzi családtámogatási rendszert is, amely kiadásai a GDP 4 százalékát is meghaladják.

A Momentum a csepeliek és a soroksáriak érdekében is nyújtott be módosító indítványokat

Szabó Szabolcs (Momentum) szerint a kormány társadalom- és gazdaságpolitikája oda vezetett, hogy uniós rekorder lett a magyarországi infláció, újabb és újabb adósarcokat vetnek ki, az oktatási rendszert mély válságba sodorták, olyan szociálpolitikai támogatási rendszer alakítottak ki, amelyek a szegények kárára támogatja a jómódúakat.

A képviselő ismertette, hogy választókerülete, Csepel és Soroksár érdekében nyújtott be módosító indítványokat 20 milliárd forint értékben. Az indítványok költségvetési forrásával összefüggésben beszélt arról, hogy kiszervezték a kormányzati kommunikációt Balásy Gyula cégeinek, amelyeknek 2016 óta 44 milliárd forint adózott nyeresége volt.

Javaslatai között említette egyebek mellett Csepelen a gerincút befejezését, a csepeli HÉV déli meghosszabbításának tervezését, Soroksáron egy többfunkciós közösségi ház építését, a csepeli lakóingatlanok energetikai korszerűsítésére pályázat kiírását, a Gubacsi híd felújítását, szociális idősotthon létesítését Csepelen.

Fidesz: nem állnak le az önkormányzatok és a vállalkozások fejlesztései

Bányai Gábor (Fidesz) szerint vészhelyzetben készült a 2024-es büdzsé, ezt a háborús körülményekkel magyarázta. Elmondta, nem tudni, mi fog történni holnap, holnapután, de biztos abban, hogy a Pénzügyminisztérium az elképzelhető legrosszabb forgatókönyv alapján készítette elő a költségvetési törvényjavaslatot.

Közölte, nem állnak le az önkormányzatok és a vállalkozások fejlesztései. Reményét fejezte ki, hogy megérkeznek az uniós források Magyarországra. Hozzátette: az elmúlt években 400 ezer vállalkozás kapott uniós forrást, ha ők mindent elloptak volna, akkor miből van a gyarapodás, a gyáregységek, az üzemek.

MSZP: Magyarországon senki sincs biztonságban

Hiszékeny Dezső (MSZP) azt mondta, a kormány védelemről beszél a 2024-es költségvetés kapcsán, de Magyarországon senki sincs biztonságban, legkevésbé a családok. Ez a büdzsé nem az emberek költségvetése, nem róluk szól, hanem a hatalomról és a hatalom kiszolgálóinak túléléséről – hangoztatta.

Szerinte a kormány súlyos hibái miatt kialakult helyzetet a lakosságra próbálják áthárítani, onnan próbálnak forrásokhoz jutni, továbbá a vállalkozóktól, akiket különadókkal sújtanak.

Közölte, a gyes, a gyet, az anyasági támogatás, a családi pótlék 14 éve nem nőtt, az otthonteremtésre fordítandó összeg 50 százalékkal csökken, a gyermekétkeztetésre szánt források pedig a Költségvetési Tanács szerint sem lesznek elégségesek jövőre.

A rezsicsökkentés fenntartásáról és a családi pótlékról is szó volt csütörtökön a 2024-es költségvetés általános vitájában az Országgyűlésben.

KDNP: a polgári kormányoknak mindig külső nehézségekkel kellett megküzdeniük

Aradszki András (KDNP) szerint a külső körülmények miatt ez a tervezet a vedelem költségvetésének nevezhető. A polgári kormányoknak mindig megadatik az a kihívás, hogy nagy nehézségeket és komoly kockázatokat kell kezelniük, ez 2010 óta mindig így volt, mindig külső okok miatti nehézségekkel kellett megküzdenie a kormánynak – mondta.

Kifejtette: a koronavírus-járvány után szinte azonnal kitört egy háború a szomszédságban, amelyre Brüsszel elhibázott szankciós politikával válaszolt. A külső körülmények változása ellenére a mostani költségvetési tervezet továbbra is a stabilitást célozza meg, megvédi a családokat, a nyugdíjasokat és a rezsicsökkentést, valamint megerősíti a honvédelmet – sorolta. Hozzátette: a rezsicsökkentés fenntartása biztosítja a családok védelmét.

Úgy vélte, ez a tervezet nagy előrelépés a védelmi szempontok érvényesítésében. Az önkormányzatok számára biztosított a finanszírozás, és az energiaellátás függetlenedése szempontjából is haladást hoz a költségvetés – jelentette ki.

Jobbik: annyit ér a költségvetés, amennyit betartanak belőle

Balassa Péter (Jobbik) kiemelte: a kormánypártoknak vissza kellene térniük a valóságba, mert a magyarok ma rosszabbul élnek. Minden költségvetés annyit ér, amennyit betartanak belőle, és a korábbi büdzséket is nagyon sokszor módosították a későbbiekben – mondta.

Kitért rá: a kormány a magyar állampapírok felé szeretné terelni a megtakarításokat, és már a szülőket is erre buzdítják a Kréta rendszerben. Kérdéses, hány magyar család tudja megengedni magának, hogy állampapírt vásároljon – tette hozzá.

Közölte: a családi pótlék összege 2008 óta nem változik, pedig ma már jóval kevesebbet lehet vásárolni ebből az összegből, mint akkor. 15 éve nem nyúltak hozzá ehhez a támogatáshoz, pedig rengeteg embert érint, de úgy tűnik, a kormányt nem érdekli ez a kérdés – mondta.

Államtitkár: hiteles a magyar gazdaságpolitika

Banai Péter Benő, a Pénzügyminisztérium államtitkára az ellenzéki képviselőknek a költségvetés hiteltelenségével kapcsolatos állítására reagálva hangsúlyozta: a költségvetés és a gazdaságpolitika hitelességében nem az egyének véleménye a döntő, hanem az, hogy a piaci szereplők, a magyar állampapírok vásárlói, a beruházások végrehajtói hisznek-e a költségvetési politikában. Magyarország ma a piacról finanszírozza magát, és az összes jelentős hitelminősítő intézménynél befektetésre ajánlott kategóriában van – mutatott rá. Szerinte mind pénzpiaci, mind a reálgazdasági szempontból megvan a gazdaságpolitika hitelessége.

Arra az ellenzéki vádra, hogy a közpénzeket, az uniós forrásokat ellopják, úgy reagált: ha konkrét esetről van tudomásuk, tegyenek feljelentést, ne általánosságban beszéljenek. Elismerte, hogy az infláció magas és ez komoly problémát jelent, ugyanakkor szerinte a kormány több intézkedést is tett az infláció letörésére. Arra is felhívta a figyelmet: nem egyedül Magyarországon, hanem egész Európában jelentkezett a magas infláció.

Azt is kiemelte: bárhogyan alakul az infláció, a magyar állampapírok megvédik a lakossági megtakarításokat. Ez egy kedvező lehetőség, ezért szükséges, hogy a bankok az ügyfeleket tájékoztassák – reagált arra az ellenzéki felvetésre, hogy a kormány a magyar állampapírok felé szeretné terelni a megtakarításokat, és már a szülőket is erre buzdítják a Kréta rendszerben.

Felhívta a figyelmet arra: az államadósságon belül 2 százalékról mára 20-ra emelkedett ez a szegmens, ami az államnak is kedvező, hiszen a lakosság felé, belföldre teljesített kamatszolgálatból később fogyasztás és a beruházás lesz.

A családi pótlék megduplázására vonatkozó ellenzéki javaslatra úgy reagált: a kormány jelentősen kiterjesztette a családtámogatási rendszert, a családi adókedvezmények együttes összege több mint a dupláját teszi ki a családi pótlék 307 milliárd forintos kiadásának. Ebben a kérdésben szerinte eltérő filozófiai felfogása van a kormánynak és az ellenzéknek: a mostani családtámogatási rendszer a segélyek nyújtása helyett elsődlegesen azokat preferálja, akik dolgoznak és gyereket nevelnek.

Az államtitkár az ellenzéki bírálatokat visszautasítva igazságosnak nevezte az önkormányzatok szolidaritási hozzájárulását, ami szerinte arról szól, hogy a jobb helyzetben lévő települések hozzájárulnak a rosszabb helyzetben lévők költségeihez.

Fidesz: emelkedik a honvédelmi költségvetés

Simon Miklós (Fidesz) hangsúlyozta: 1300 milliárd forintos a költségvetés honvédelmi fejezete, ami 450 milliárd forinttal többet biztosít a haderőfejlesztési programok folytatására. Hozzátette: több jut honvédelmi továbbképzésekre, sportprogramokra, és a honvédség külföldi szerepvállalásaira is.

Hangsúlyozta: a kormány háborús környezetben sem az adókat emeli, nem a családok vagy a nyugdíjasok juttatásait törli el, ahogyan a 2010 előtti kormányok, hanem éppen ezeket a csoportokat helyezi védelem alá.

A kormány gazdaságpolitikájáról, a családok támogatásáról és a nemzetiségekről is szó volt csütörtökön az Országgyűlésben a 2024-es költségvetési törvényjavaslat általános vitájában.

Mi Hazánk: a költségvetés az elmúlt 13 év elhibázott gazdaságpolitikájának tükre

Dócs Dávid (Mi Hazánk) a következő év gazdasági mérlegének nevezte a büdzsét és úgy látta, hogy a 2024-es költségvetés nem erős és stabil gazdaságpolitikára, nem stabil államra enged következtetni. A költségvetés az elmúlt 13 év elhibázott gazdaságpolitikájának tükre – tette hozzá.

Szerinte bár magát nemzetinek valló kormány készítette a költségvetést, a kabinet gazdaságpolitikáját a multinacionális cégekre alapozza. Míg nő az államadósság, a költségvetési hiány és a multik támogatása, csökken a közegészségügy, a házi- és gyermekorvosi szolgálat, az alapfokú oktatás támogatása, csökkenek a szociális támogatások is – közölte.

Elmondta, a költségvetés alapján Magyarország polgárai egy olyan országban laknak, amely külföldi transzferekből él, nem önálló ország, és ez a modell hosszú távon nem tartható fent. Erős nemzetgazdaság mellett is érvelt.

Fidesz: a jövőben is családok védelmére helyezzük a hangsúlyt

Dunai Mónika (Fidesz) kiemelt, stratégiai fontosságú célnak nevezte a családok támogatását. Közölte, a jövőben is a családok védelmére helyezik a hangsúlyt, ezt tükrözi a 2024-es költségvetési javaslat is. Hozzátette: a magyar családok támogatása a gazdasági nehézségek ellenére is prioritás a kormánynak.

Ismertetése szerint jövőre több mint 3300 milliárd forint lesz a családtámogatásra, ami 2010-hez 3 és félszer több. Kitért arra, hogy a családi adórendszer 2011-es bevezetése óta év végéig számítva összesen négyezer forint marad a családoknál.

Közölte azt is, a nyugdíjasok védelme is kiemelt cél, jövőre is biztosított az inflációkövető nyugdíjemelés. A nyugdíjakra fordított 6450 milliárd forint a költségvetés legnagyobb tétele – jegyezte meg.

Szerinte az ellenzéki képviselők “kórusban sírják vissza” a 2010 előtti családpolitikát, amikor csupán a családi pótlék volt a családtámogatás. Közölte, ha megkérdeznék a magyar családokat, nem biztos, hogy a 2010 előtti időkhöz való visszatérést választanák.

LMP: a költségvetés a legnagyobb vesztese az ember

Kanász-Nagy Máté (LMP) igazságtalannak nevezte a 2024-es költségvetést, amelynek szerinte a legnagyobb vesztese az ember. Közölte, neoliberális gazdaságpolitika költségvetéséről beszélnek, amely a társadalompolitikai területeket, az egészségügyet, az oktatást, a szociális szférát elhanyagolja. Pénz van bőven, azt azonban a gazdagokra, a nagyvállalatokra, a multicégekre, az autó- és akkumulátorgyárakra fordítják – hangoztatta.

Kevesellte a szociális szektorra fordított forrásokat. Szóvá tette, hogy 2008 óta nem emelkedett a családi pótlék.

Hozzátette: nem becsülik meg szociális dolgozókat, nem emelik a fizetésüket, ez az egyik legnagyobb probléma. Ugyancsak hiányolta, hogy nem emelkednek a gyermekvédelemre, gyermekjólétre fordított források. Szerinte a gyermekvédelem területén dolgozók béremelése nélkül nem lehet ezen terület erősítéséről beszélni.

Sürgette a béremelést az oktatás területén is és veszélyes zsákutcának tartotta, hogy a kormány az EU-tól várja az ehhez szükséges forrásokat. A pedagógusok béremelését a magyar költségvetésnek kell biztosítania – jelentette ki.

Államtitkár: neoliberális gazdaságpolitikában nincs helye a rezsivédelemnek

Banai Péter Benő, a Pénzügyminisztérium államtitkára azt mondta: a neoliberális gazdaságpolitika azt jelenti, hogy az állam nem szól bele a piaci viszonyokba, és ha ilyet folytatna a kormány, nem lenne rezsivédelmi alap a költségvetésben, valamint nem hozott volna olyan intézkedéseket, amelyekkel rögzítette élelmiszerek árát.

Kitért rá: minden területre jó lenne még többet fordítani, kérdés, hogy ezt felelősen meg lehet-e tenni.

Nemzetiségi képviselő: a kormány partnernek tekinti a nemzetiségeket

Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló arról beszélt, hogy a jól működő érdekképviselet és a nemzetiségi oktatás, kulturális élet rendkívül fontos a magyarországi nemzetiségeknek. A törvény szerint az állam támogatást nyújt a nemzetiségeknek, és a központi költségvetésből biztosított támogatást csak nemzetiségi közfeladat ellátására használhatják fel a nemzetiségek – magyarázta.

Közölte: a megváltozott körülmények miatt az eddigi segítség mellett szükségesek lehetnek további kiegészítő, kompenzációs támogatások.

A kormány partnerként tekint a nemzetiségekre és mindent megtesz azért, hogy intézményeik továbbra is működhessenek – jelentette ki.

Fidesz: nehéz környezetben készült a költségvetés

Nyitrai Zsolt (Fidesz) szerint nehéz helyzetben készült a költségvetés a háború és a szankciók miatt, és ilyen helyzetben védelmi költségvetésre van szükség, amely megvédi a családokat és a nyugdíjasokat. Ez a tervezet garantálja, hogy a nyugdíjasok megkaphatják a 13. havi nyugdíjat, emellett a rezsivédelem és a kötelező bolti akciók nekik is segítenek – tette hozzá.

LMP: óriási egyenlőtlenség van

Kanász-Nagy Máté (LMP) közölte: a kormány adóparadicsomi állapotokat teremtett az autó- és akkumulátorgyárak számára, és kiszolgálja minden igényüket, miközben a kisvállalkozások semmit nem kapnak. Van egy óriási egyenlőtlenség, ez valóban nem klasszikus neoliberális gazdaságpolitika – vélte.